Еще раз про любовь: самые красивые пары бизнесменов

В преддверии дней обмена поздравлениями по гендерному принципу мы составили подборку презентов, которые подходят для друзей и любимых на 23 Февраля. В фокус нашего внимания попали коробочные наборы — много сюрпризов ведь лучше, чем один.

В честь Дня святого Валентина мы составили подборку самых красивых и счастливых пар предпринимателей и их жен. Любуйтесь вместе с нами. Всем любви!

В честь Дня святого Валентина мы составили подборку самых красивых и счастливых пар предпринимателей и их жен. Любуйтесь вместе с нами. Всем любви!





Александр Соколовский,

создатель интернет-сервиса Tooligram

Сандра Соколовская







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«Ровно два года назад мы стали мужем и женой. Сейчас — двое детей, десятки стран, тысячи впечатлений и наша бесконечно растущая любовь», — говорит бизнесмен и заядлый путешественник Александр Соколовский. Он убежден, что для счастья и гармонии с собой семья ему просто необходима. Однако это осознание пришло не сразу, а через несколько месяцев после рождения ребенка: «В тот момент я начал понимать, какие вообще эмоции может дарить семья и что нет в мире ничего, что зажигает ярче».

Ответственность перед родными подстегивает — самых высоких результатов в жизни и бизнесе Александр добился, когда понял, что скоро станет отцом и шансов на трату времени впустую больше нет. Теперь в своем инстаграм-аккаунте он, случается, делится не только мыслями о любви, но и воспоминаниями: «Помню, как многие друзья мне сказали, что с появлением Сандры в моей жизни я расцвел и запах фиалками... Жить весьма скучно, когда нет чего-то, что зажигало бы каждый день. Для меня это наш дом, жена и много пупсов».





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Дмитрий Портнягин,

основатель компании Transitplus

Екатерина Портнягина,

президент клуба Transformator Women







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Предприниматель, бизнес-блогер Дмитрий Портнягин и его жена Екатерина — противоположности. Но это им нисколько не мешает, скорее наоборот.

«Многие говорят: мы не сошлись характерами, знаками зодиака, увлечениями, — делится Дмитрий в «Инстаграме». — Мы с Катей тоже очень разные. Я на ракете, а она — мисс Степенность. В моем случае хаоса и рисков не избежать, у нее всегда все по полочкам и безопасно. Раньше я часто задавал себе вопрос: что нас тогда объединяет, помимо того, что у нас были неполные семьи? Наверное, это и есть любовь. То, что нам всем дает возможность принимать друг друга такими, какие мы есть, поддерживать и беречь».

Чтобы закрепить окончательно эту возможность спустя восемь лет брака, Дмитрий и Екатерина недавно обвенчались в Грузии.





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Вадим Дымов,

основатель группы «Дымов»



Евгения Зеленская

генеральный директор компании «Дымов Керамика»







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Вадим Дымов познакомился с Евгенией Зеленской много лет назад на работе. Говорят, что общий язык они нашли благодаря схожим музыкальным вкусам. Друзья считают их гармоничной парой и утверждают, что Вадим — хороший отец.

Семейство решило, что хорошо иметь домик в деревне, и обосновалось в Суздале. Супруги организовали в городе керамическое производство, а Евгении, в прошлом преподавателю английского и немецкого языков, пришлось погрузиться в новое дело, чтобы качественно развивать еще одно направление семейного бизнеса. Да так глубоко, что не обошлось без курсов в Строгановке и даже работы подмастерьем в частных мастерских Европы.





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Илья Слепов,

сооснователь магазинов «Лаборатория бега»



Ксения Чеканова





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Эту пару сближает любовь к спорту: Илья Слепаков — триатлонист и более 20 лет увлекался спортивным ориентированием, а Ксения Чеканова профессионально занималась велогонками. Сейчас супруга предпринимателя воспитывает двух сыновей и поддерживает мужа на изнурительных дистанциях. Ездит на сборы, умеет вовремя подавать фляжки — хоть на лыжной гонке, хоть на беговом этапе. А на Новый год вместо лабутенов мечтает получить велосипедную механику Shimano. В свободное от материнских забот время Ксения сама участвует в забегах Iron Girl. Девиз семьи — быть счастливыми и проживать насыщенно каждый день так, как будто завтра не наступит.





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Святослав Гральник,

соучредитель компании «Гральник Лицензирование»

Яна Гральник,

бьюти-блогер







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Молодые люди родились в Ставропольском крае, но познакомились в Петербурге через «Инстаграм». Святослав увидел в подписках у общей знакомой страницу своей будущей жены и тут же захотел с ней встретиться. Еще бы: роскошные фотосессии пухлогубой брюнетки заслуживали не только лайка, но и немедленного приглашения на свидание.

На первой встрече Свят (как ласково называет мужа жена) включил на всю громкость песню Тимура Темирова со словами: «Яна, Яна, я люблю тебя, Яна, Яна, радость ты моя». Они сразу поняли, что им интересно вместе. Дальше все развивалось так стремительно, что Яне казалось, словно она смотрит романтическое кино. «Фильм», как положено, закончился хеппи-эндом — в прошлом году пара сыграла свадьбу. Чтобы найти свою любовь, Яна советует придерживаться следующих принципов: быть лучшей версией себя, иметь цели и следить за внешностью.



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Максим Новицкий,

основатель компании «Альтера Инвест»

Яна Новицкая





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В социальных сетях Яна Новицкая признается, что любит мужа прямо до мурашек. Познакомилась пара в новогоднюю ночь на круизном лайнере по пути в Таллин. Максим тогда был не одинок, но от судьбы не убежишь. Молодые люди воспитывают очаровательную дочку Лизу и совсем недавно отметили льняную свадьбу.

Из блога Максима: «Раньше думал, что семья — это больше проблемы, чем радость, но теперь определенно думаю по-другому».