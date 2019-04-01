Бизнес-школа Сколково привозит в Москву Асвата Дамодарана

Один из самых авторитетных мировых специалистов в области оценки бизнеса и управления рисками — нечастый гость в России. Тем ценнее провести с ним два дня (6—7 июня), прослушав авторский курс в Московской школе управления Сколково.
Асват Дамодаран — профессор финансов в Школе бизнеса Леонарда Штерна при Нью-Йоркском университете. Он читает курсы по оценке активов и корпоративным финансам для руководителей и практикующих специалистов. В 2011 году журнал Business Week признал его самым известным преподавателем MBA по результатам опроса, проведенного среди студентов американских бизнес-школ.
Дамодаран написал пять книг, посвященных оценке активов, а также целый ряд работ на тему корпоративных финансов и управления портфелями. The Times включала его блог Musings on Markets в десятку лучших в мире, посвященных фондовому рынку. Профессор ведет «Твиттер» (@AswathDamodaran) и имеет
Авторский курс
Побывав на программе, участники смогут:
оценивать стоимость любых компаний, используя модели дисконтированных денежных потоков;
производить оценку с помощью мультипликаторов и данных сопоставимых компаний;
критически анализировать использование мультипликаторов;
оценивать стоимость «проблемных» компаний;
оценивать влияние реструктуризации компании на ее стоимость.
Асват Дамодаран проводит в России только одну открытую программу раз в два года. Не упустите возможность на ней побывать!
Запросить расписание, профиль класса и любую другую информацию можно у консультантов
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