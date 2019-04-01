Бизнес-школа Сколково привозит в Москву Асвата Дамодарана

Понедельник — день веселый, когда он выпадает на 1 апреля. Рассказываем, как шутили в офисах, соцсетях и на сайтах финансовые компании и операторы связи.

27 марта журнал «Банковское обозрение» вручал премию Finaward, ранее известную как «Финансовая сфера». Церемония прошла в формате «два в одном» — объединила награждение представителей банков и небанковских финансовых организаций.

Один из самых авторитетных специалистов в области оценки бизнеса и управления рисками — нечастый гость в России. Тем ценнее провести с ним два дня (6—7 июня), прослушав авторский курс в Московской школе управления Сколково.

Один из самых авторитетных мировых специалистов в области оценки бизнеса и управления рисками — нечастый гость в России. Тем ценнее провести с ним два дня (6—7 июня), прослушав авторский курс в Московской школе управления Сколково.

Асват Дамодаран — профессор финансов в Школе бизнеса Леонарда Штерна при Нью-Йоркском университете. Он читает курсы по оценке активов и корпоративным финансам для руководителей и практикующих специалистов. В 2011 году журнал Business Week признал его самым известным преподавателем MBA по результатам опроса, проведенного среди студентов американских бизнес-школ.

Дамодаран написал пять книг, посвященных оценке активов, а также целый ряд работ на тему корпоративных финансов и управления портфелями. The Times включала его блог Musings on Markets в десятку лучших в мире, посвященных фондовому рынку. Профессор ведет «Твиттер» (@AswathDamodaran) и имеет веб-сайт . Его видеолекции, доступные в сервисе iTunes U, в 2012 году вошли в топ-10 лучших массовых открытых онлайн-курсов в мире.





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Авторский курс «Оценка стоимости бизнеса» , который Дамодаран прочитает 6—7 июня в бизнес-школе Сколково, будет интересен прежде всего финансовым экспертам, аналитикам и портфельным управляющим. Стоимость — 120 000 рублей.

Побывав на программе, участники смогут:

оценивать стоимость любых компаний, используя модели дисконтированных денежных потоков;

производить оценку с помощью мультипликаторов и данных сопоставимых компаний;

критически анализировать использование мультипликаторов;

оценивать стоимость «проблемных» компаний;

оценивать влияние реструктуризации компании на ее стоимость.

Асват Дамодаран проводит в России только одну открытую программу раз в два года. Не упустите возможность на ней побывать!

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