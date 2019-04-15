Финансисты, которые добираются до работы на велосипеде

3 апреля председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов встретился с состоятельными клиентами, чтобы рассказать, как финансовая организация прожила 2018 год и каких целей намерена добиться в текущем. Разговор вышел не на один час.

Купюры, монеты и даже кредитные карты не только используются для расчетов, но и вдохновляют творческих людей на создание художественных объектов. Скульпторы резвятся на этом поприще как могут.

В один прекрасный день наши герои решили пересесть из автомобиля на велосипед. Бонусом к активной физической нагрузке они получили лучшие виды Москвы, новые знакомства, время на размышления и возможность приветливо помахать рукой водителям, стоящим в пробке.

В один прекрасный день наши герои решили пересесть из автомобиля на велосипед. Бонусом к активной физической нагрузке они получили лучшие виды Москвы, новые знакомства, время на размышления и возможность приветливо помахать рукой водителям, стоящим в пробке.





Франсуа Розики,

старший вице-президент Росбанка

— Велосипед — решение проблемы, с которой так или иначе сталкиваются все топ-менеджеры: как при чрезвычайно загруженном графике тренироваться и оставаться в форме. В машинах мы сидим, а поездка на двухколесном транспорте дарит физическую активность. Я кручу педали ежедневно, если только день не начинается со встречи с клиентом.

Из-за того, что эти мои поездки обычно довольно короткие — 15—20 минут в одну сторону, я пользуюсь велосипедом даже в экстремально холодную погоду. Ведь я не провожу на улице столько времени, чтобы замерзнуть. Когда я жил в Лондоне, то каждый день преодолевал 25 км, добираясь до офиса и обратно. И с уверенностью могу сказать, что погода в английской столице хуже: дождь бывает гораздо чаще и ветер тоже. К тому же в Москве я прибегаю к небольшой хитрости: пользуюсь складным велосипедом. Если расстояние слишком велико, я могу его сложить и взять с собой в метро, чтобы сократить путь. Учитывая московские пробки, это эффективно с точки зрения тайм-менеджмента.

Снег в России лежит по полгода, так что приходится как-то справляться. У меня нет специальных шин, и вообще я считаю, что ездить на велосипеде не опаснее, чем ходить пешком, даже наоборот. Когда вы идете, с поверхностью вас соединяют две ноги. Когда вы едете на велосипеде, у вас есть еще и два колеса — уже четыре точки опоры готовы стабилизировать вас в случае необходимости. Поэтому лично я по льду лучше прокачусь, чем пройдусь.

Для велопрогулок обязательно нужна одежда, которая «дышит». Вне зависимости от погоды я ношу с собой яркую светоотражающую куртку, чтобы водители видели меня при любых условиях. Пусть и выгляжу в ней странно, но я банкир и моя профессиональная обязанность — разумно управлять рисками. Когда погода позволяет, могу приезжать на работу в костюме, но обязательно с надетой поверх него желтой курткой.

За четыре с половиной года, что я живу в Москве, инфраструктура для велосипедистов значительно улучшилась. Еще у меня сложилось впечатление, что автомобилисты все больше готовы делиться с нами дорогой. Вежливые водители пропускают велолюбителей, хотя вынужден признать, что это пока относится не ко всем.





Анна Лебедева,

генеральный директор проекта «Велобайк» ВТБ

— Я всегда любила велосипед, но использовала его только на даче — ездила по соседним полям и деревням. Шесть лет назад после запуска проекта «Велобайк» мне захотелось включить в свои прогулки городское пространство. Сначала у меня был небольшой складной велосипед: я возила его в багажнике машины и в хорошую погоду ездила по центру Москвы. Спустя два сезона я поняла, что передвигаться по городу таким образом совсем не страшно, а, наоборот, порой очень удобно.

Теперь у меня шоссейный байк Colnago, на котором с весны до осени я добираюсь до работы или просто выезжаю по ежедневным делам. Путь до офиса и обратно занимает 80 минут: больше часа «свободного полета» в день — не об этом ли мечтает измученный житель мегаполиса?

Порой я использую двухколесного друга для поездок и на деловые встречи, если они не требуют строгого дресс-кода. Тут предпочитаю прокатный велобайк, чтобы не думать о том, где его оставить. Прошлым летом во время чемпионата мира по футболу передвижение таким способом оказалось вдвойне удобным. Я работаю вблизи стадиона «Лужники», и много прилегающих улиц было перекрыто для автомобилистов, а вот велосипедисты могли ездить по ним беспрепятственно.





Александр Юдицкий,

сотрудник департамента сопровождения банковских операций «Зенита»

— В условиях постоянного стресса физические упражнения и прогулки стали жизненно необходимы для любого офисного служащего. А тут получается два в одном плюс сокращение времени на дорогу. Размеренное кручение педалей дает возможность упорядочить мысли — едешь, дышишь, смотришь на проплывающий мимо городской пейзаж и анализируешь трудовой день. Зачастую в голову приходят необычные идеи, на обдумывание которых во время работы нет ни времени, ни сил.

Пешеходы относятся к велосипедистам доброжелательно, почти всегда сразу уступают дорогу. Не обходится и без курьезов: если путь преградило несколько человек, то, заслышав звонок, они все расступаются, но так, что каждый оказывается на месте предыдущего. Самые непредсказуемые пешеходы — люди в наушниках. Их я всегда объезжаю осторожнее обычного — никогда не угадаешь, в какой момент и в какую сторону они рванут.

Многие считают велосипед летним транспортом, но я езжу на нем в офис круглогодично. Зимой, к сожалению, детали часто ржавеют — снег вкупе с добавленными в него химикатами плохо сказывается на металле. Но это не причина отказываться от поездок, а повод лучше ухаживать за двухколесным товарищем. Для велосипеда не существует пробок и перерывов в движении, он не требует денег на бензин — тариф на проезд всегда одинаков. Кроме того, это один из способов проявить заботу к окружающей среде.





Владимир Шилохвостов,

начальник отдела разработки систем бухгалтерского учета БК «Регион»

— Дорога занимает у меня около трех часов в одну сторону. Маршрут из родного Раменского до офиса примерно такой: до Жуковского через Кратово, затем Быково, Томилино, Люберцы, дальше через Новорязанское шоссе до Волгоградского проспекта, оттуда на Садовое кольцо и по нему уже до Зубовского бульвара. В общей сложности получается около 50 км. Такое путешествие действительно заряжает на целый день. Дорога на автомобиле занимает у меня всего на час меньше, а разница в ощущениях и влиянии на здоровье колоссальная.

Конечно, погода вносит свои коррективы. Несколько раз из-за сильных ливней приходилось оставлять велосипед возле офиса и возвращаться домой обычным транспортом. Вообще сезон я открываю в середине апреля, когда температура становится комфортной, а осадки легко спрогнозировать.

На дорогах езжу аккуратно, понимая, что автомобилистам не до меня, и всегда надеваю защитный шлем. В пробках правые полосы заняты машинами, которые зачастую движутся даже медленнее, чем я на велосипеде.

Жена разделяет мое увлечение, и мы стараемся приобщить к нему детей. Сыну девять, он уже полноценный велосипедист, а вот дочери всего три года, но она тоже знакомится с велоспортом — в специальном кресле с мамой либо со мной. Особенно теплые воспоминания связаны как раз с самой нашей длительной совместной поездкой. Тогда в заповеднике «Таруса» еще не запретили двухколесный транспорт, и мы за четыре часа преодолели на нем примерно 40 км.





Надежда Петрова,

руководитель отдела взыскания микрофинансовой организации SmartCredit

— Спортсменкой я была всегда — каталась на велосипеде по паркам в выходные. И в какой-то момент подумала: «Почему бы не попробовать так добираться на работу?» Плюсов масса — еду быстро, бесплатно и с удовольствием. Пока все спят или толкаются в метро, у меня отличная зарядка и возможность любоваться городом. К минусам бы отнесла один — невозможность езды в плохую погоду. Поэтому мой велосезон длится с мая по сентябрь.

Мне повезло с местом работы, которое относительно недалеко от дома. Я живу в Текстильщиках, а офис на «Автозаводской». К тому же наш бизнес-центр отвечает всем требованиям современного делового комплекса, поэтому проблем с парковкой «боевого коня» нет.

Ну и мой самый главный бонус — это то, что однажды именно по дороге с работы я познакомилась с молодым человеком, который догнал меня на велосипеде. Теперь он мой муж и мы катаемся вместе.





Алексей Адонин,

аналитик по электроэнергетике ИК «Велес Капитал»

— Я вырос рядом с парком «Сокольники» и подростком любил проводить там время, катаясь с друзьями на велосипеде и разучивая на нем трюки. За два года работы в «Велес Капитале» я перепробовал практически все доступные варианты маршрута до офиса: пешком, на метро, такси, на собственном автомобиле и велосипеде. Последний остается моим фаворитом. В первую очередь я экономлю на нем время: поездка занимает всего около 25 минут. К тому же получается неплохая альтернатива утренней зарядке.

Пожалуй, самое интересное — езда зимой, когда дороги заснежены и на улице достаточно холодно. С одной стороны, есть риск упасть, с другой — повседневный маршрут приносит порцию экстрима. Один раз за эту зиму я все-таки достаточно сильно ушиб ногу, и это взбодрило меня сильнее двух чашек эспрессо.

Я передвигаюсь по Краснопресненской набережной, где бывает немноголюдно, особенно в утренние часы. Из забавных моментов — практически каждое утро встречаю велосипедиста, едущего мне навстречу, и мы приветствуем друг друга. В заключение скажу, что лично я не променяю свой велосипед на машину, несмотря на то, что водить тоже очень люблю. И всем советую хотя бы раз в неделю пересаживаться на велобайк.





Екатерина Можарова,

директор — руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА

— Одно из моих очень ранних воспоминаний — поездка всей семьей в «кругосветное путешествие» на велосипеде по соседним дачным поселкам. Я тогда была еще настолько маленькой, что сидела у папы на треугольном сиденьице на раме.

Всю прелесть этого транспорта в городской среде я оценила во время обучения в Голландии. Учебное заведение находилось почти в деревне, и доехать 20 км до кинотеатра в соседнем «райцентре» было для местных обычным делом. В тот момент я и представить не могла, что «двухколесный» способ передвижения будет актуальным для меня в Москве. Ведь «Голландия есть плоская страна», как писал Бродский, а наша столица — на семи холмах.

Переломным моментом в моей велосудьбе стало открытие фитнес-клуба рядом с офисом рейтингового агентства, в котором я тогда работала. Почти каждое летнее утро стало начинаться для меня с занятий спортом, а поездка на велосипеде служила идеальной разминкой. Большая Грузинская улица довольно круто поднимается вверх от зоопарка к Тверской, и если передвигаться этим маршрутом, то можно даже не ходить на сами тренировки. Достаточно было просто доехать на велосипеде, зайти в раздевалку, принять душ — и с новой энергией приступать к работе. Вечером же долгий спуск под горочку позволял проветриться после трудового дня.

После смены работы мои поездки от дома до нового офиса стали еще приятнее. Практически исчезла необходимость выезжать на трассы общего пользования, большая часть пути стала проходить через Нескучный сад, парк Горького и парк «Музеон».





Владимир Брагин,

директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»

— Обычно еду самым коротким, но при этом живописным маршрутом: по проспекту 60-летия Октября до Гагаринской площади, через Нескучный сад и парк Горького до Крымского моста. С него — на Воздвиженку, по бульварам до Никитских ворот, и вот я уже на Малой Бронной, где находится наш офис. Иногда выезжаю пораньше и захватываю Дом пионеров на Воробьевых горах, спуски и подъемы вдоль Москвы-реки.

Это время отлично подходит для того, чтобы побыть с собой наедине. Мысли посещают самые разные: от планов на утро до рефлексии прошедших событий дня. После работы я свободен в выборе пути — могу остановиться на более сложном и долгом маршруте, поскольку нет жесткого лимита по времени. Главное мастерство — доехать до дома, ни разу не коснувшись земли.

Мне важна регулярность физических нагрузок, и отказ от автомобиля постоянно дает необходимую подзарядку. Когда в силу каких-то причин не получается несколько дней подряд приезжать на работу на байке, заметно ухудшается самочувствие и, само собой, настроение.

Вопреки расхожему мнению, опасность для нас представляют не автомобилисты, а пешеходы. Увидев велосипедиста, многие из них прыгают в сторону, пересекая его траекторию. Такая ситуация чревата сильными падениями и серьезными травмами для любителей байка. Так что если вы видите велосипедиста, который, как вам кажется, летит прямо на вас, не делайте резких движений: просто идите спокойно в прежнем направлении.

Любимая погода для велопрогулки — утренний легкий дождь с ветром чуть слабее сильного. Ты слегка промокнешь, зато в такие периоды воздух в Москве самый чистый. Кататься зимой — удовольствие не из приятных: всему виной реагенты, ухудшающие условия при передвижении. Из-за этого время поездки приходится сокращать до часа максимум.

Удивительно, но серьезных поломок у меня было очень мало: несколько проколов колеса и сломавшийся задний переключатель, из-за которого пришлось ехать на одной передаче. А так я использую велосипед восемь лет и расставаться с ним не собираюсь.

Кирилл Клочков,

ведущий специалист управления разработки программного обеспечения банка «Авангард»

— Шесть лет назад, разбирая хлам в гараже, я случайно наткнулся на старый «Турист». Тогда я уже работал в банке, гладко брился и соблюдал строгий дресс-код, но неожиданно для себя решил попробовать доехать до работы на велосипеде. Посмотрел по карте: маршрут от Ясенево до Раушской набережной — это 18 км под горку. Трудная, но выполнимая задача.

Первый год ездил только в хорошую погоду, едва шевеля ногами, чтобы не вспотеть. Благодаря этому появлялся в офисе в наглаженных рубашке и брюках. Коллеги так бы и не узнали о моем увлечении, если бы однажды не заметили, что я уезжаю на велосипеде. Затем я переехал во Внуково и дистанция увеличилась до 30 км в одну сторону. Пришлось решать вопрос со сменной одеждой и гигиеной. Глаженные рубашки я привозил в выходные на машине и оставлял в офисном гардеробе — это позволило крутить педали не только в идеальную погоду, а сезон для меня стал продолжаться с марта по ноябрь. Умывался сначала на работе, потом в хостеле неподалеку и в фитнес-центре.

Я передвигаюсь только по дорогам: опыт показывает, что велодорожек и тротуаров лучше сторониться, это и опасно, и медленно. От Внуково до Садовнической улицы, где располагается наш офис, маршрут проходил по Боровскому шоссе, Мичуринскому проспекту и набережным от Воробьевской до Овчинниковской. А с прошлого года я живу в Беляево и езжу по «выделенке» Севастопольского проспекта.

По дороге на работу я познакомился с множеством замечательных и интересных людей. Некоторые из них стали моими близкими друзьями. Велопоездки очень наглядно показывают, насколько мир тесен, а расстояния условны.





Александр Еремин,

начальник смены отдела мониторинга информационных систем «Хоум Кредита»

— Велосипед — единственный транспорт, который не зависит от ситуации на дороге. Особенно сильно это ощущается в пятницу, когда едешь домой мимо пробок и видишь скучающих автомобилистов.

Умеренная физическая нагрузка, свежий воздух и отсутствие суеты позволяют появляться на работе в более хорошем расположении духа, чем если едешь на автомобиле. По сути, велосипед защищает от ненужного микростресса. А возвращаясь из офиса, успеваешь мысленно перебрать рабочие моменты и в то же время приехать домой отдохнувшим.

В прошлом году во время первой весенней поездки в офис я пробил колесо, не доехав примерно километр. Добрался до велопарковки и увидел там байк, оставленный кем-то из сослуживцев. Нашел этого человека в офисе, и оказалось, что у него есть запасная камера, которой он с удовольствием поделился. Теперь мы периодически общаемся.