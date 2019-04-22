Власть финансистов: высокие чиновники с банковским прошлым

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О том, что в банках работали Сергей Кириенко, Владислав Сурков или, скажем, Сергей Нарышкин, сегодня мало кто вспомнит — их дальнейшая карьера заслонила собой все. Мы решили это исправить.
Сергей Кириенко,
первый заместитель руководителя администрации президента
Где работал: Нижегородский социальный коммерческий банк «Гарантия»
Сергей Кириенко получил опыт в банковском секторе за несколько лет до того, как стал самым молодым в истории России премьер-министром. С 1993 года он занимал должность председателя правления нижегородского банка «Гарантия», который тесно сотрудничал с властями региона во главе с тогдашним губернатором Борисом Немцовым.
Из-за проблем со сбором налогов региону хронически не хватало денег на выплаты пенсий. К решению проблемы подключился возглавляемый Кириенко банк, причем с разрешения Пенсионного фонда России использовалось несколько ноу-хау. Так, в этой кредитной организации
Под руководством Сергея Кириенко банк создал систему взаиморасчетов между нефтяными компаниями из других регионов, ПФР и его местным подразделением. В частности, в счет погашения долга перед фондом нефтяники поставляли сырье в Нижегородскую область на завод «НОРСИ-ойл», контролируемый государством. Тот перерабатывал нефть и продавал полученную продукцию за живые деньги, которые затем шли на выплаты пенсионерам. В 1996 году Кириенко стал президентом «НОРСИ-ойл» и покинул банк.
Владимир Якушев,
министр строительства и ЖКХ
Где работал: Западно-Сибирский Коммерческий Банк
Запсибкомбанк послужил для Владимира Якушева хорошей стартовой площадкой. В нем в 1993 году будущий министр начинал карьеру юрисконсультом, а спустя пять лет дорос до должности президента организации.
Изначально банк был зарегистрирован в Тюмени, но в 1999 году юридически «переехал» в другой регион — Ямало-Ненецкий автономный округ. Этот шаг оказался вынужденной мерой. Владельцам организации
Другой важной его задачей должно было стать объединение Запсибкомбанка с Ханты-Мансийским Банком. В последнем Владимира Якушева даже успели избрать президентом, однако сделка сорвалась. В 2001 году он стал вице-губернатором Тюменской области, а позже возглавил регион. Но и в этом качестве продолжал участвовать в судьбе Запсибкомбанка — в середине 2000-х был председателем его совета директоров.
Максим Орешкин,
министр экономического развития
Где работал: Росбанк, «Креди Агриколь КИБ», ВТБ
До прихода в Росбанк в 2006 году Максим Орешкин трудился в департаменте платежного баланса ЦБ. На новом месте он последовательно занимал несколько должностей и дорос до управляющего директора инвестбанковского подразделения. Публичные выступления будущего министра уже тогда были посвящены экономической тематике. Так, в презентации 2009 года он доказывал на примере Мексики и Чили, что эффективнее выводить страну из кризиса путем быстрой, но болезненной очистки экономики от слабых предприятий вместо того, чтобы продлевать их жизнь за счет господдержки.
В 2010-м Орешкин возглавил аналитический блок российской «дочки» Credit Agricole, а спустя два года стал главным экономистом «ВТБ Капитала» по России. В этом качестве он часто давал комментарии СМИ. В одной из колонок, написанных в тот период, Орешкин
В «ВТБ Капитале» руководителем будущего министра был Алексей Моисеев, вскоре назначенный замминистра финансов. А затем и сам Орешкин перешел в Минфин на пост руководителя департамента долгосрочного стратегического планирования.
Сергей Нарышкин,
директор Службы внешней разведки
Где работал: Промышленно-Строительный Банк
«В 1995 году перешел на работу в петербургский Промстройбанк на должность начальника отдела внешних инвестиций. С января 1997 года работал в правительстве Ленинградской области в качестве начальника департамента инвестиций», — описывает официальная биография Сергея Нарышкина всю его банковскую карьеру от и до.
Из СМИ известно больше. Например, одной из задач, которыми занимался будущий глава Службы внешней разведки, было кредитование компаний из сферы строительства и выпуска стройматериалов на средства Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Заемщикам деньги предоставлялись в валюте по ставке около 15% годовых.
Два пилотных кредита находились на особом контроле МБРР, поэтому все процедуры важно было провести максимально прозрачно. Застройщиком в обоих случаях выступала дочерняя структура самого Промстройбанка, однако, как
Дмитрий Патрушев,
министр сельского хозяйства
Где работал: ВТБ, Россельхозбанк
Первые упоминания о работе Дмитрия Патрушева в ВТБ появились в 2006 году в связи с назначением его младшего брата Андрея советником главы «Роснефти». Тогда Патрушев-старший
В 2007-м он занял должность старшего вице-президента ВТБ, а спустя три года возглавил правление Россельхозбанка и руководил им следующие восемь лет. «Дмитрий Николаевич имеет достаточный опыт работы в банковском секторе, репутацию настоящего профессионала своего дела. Грамотный, серьезный и требовательный менеджер, доктор экономических наук», — характеризовал его при назначении глава набсовета кредитной организации, первый вице-премьер РФ Виктор Зубков.
Среди стартовых шагов нового предправления было уменьшение полномочий филиалов банка и ужесточение работы с проблемными кредиторами. «У нас совместно с Генеральной прокуратурой действует рабочая группа, —
Владислав Сурков,
помощник президента
Где работал: «Менатеп», Альфа-Банк
В конце 80-х Владислав Сурков познакомился с Михаилом Ходарковским, и тот предложил ему работу. На первых порах будущий помощник президента РФ выполнял функции личного охранника будущего олигарха, но вскоре возглавил рекламный отдел объединения «Менатеп», а затем вошел в руководство одноименного банка.
Именно Суркову приписывают идею поместить логотип «Менатепа» на циферблат программы «Время». С его же подачи в цвета рекламодателя впервые окрасился общественный транспорт. «Кампания была столь успешной, что вызвала слухи о том, что Коммунистическая партия передала в «Менатеп» свои тайные богатства», —
С креатива и рекламы Владислав Сурков переключился на GR группы «Менатеп», в которую входило все больше бизнесов. «Государство всегда нуждалось и, надеюсь, будет нуждаться в услугах коммерческих банков, нефтяных, продовольственных компаний, —
В 1996 году Сурков перешел в конкурирующую «Альфа-Групп» на пост первого зампреда совета директоров Альфа-Банка, а через год был назначен первым заместителем гендиректора телекомпании «ОРТ», открыв новую страницу в биографии.
Игорь Комаров,
полномочный представитель президента в Приволжском ФО
Где работал: Инкомбанк, Ланта-Банк, Золотобанк, НРБ, Сбербанк
В 1992—1993 годах Игорь Комаров даже не прошел, а буквально пробежал путь от ведущего специалиста одного из отделов Инкомбанка до председателя правления другой кредитной организации — Ланта-Банка. В 1994-м он непродолжительное время стоял у руля Золотобанка, а затем вернулся в свою отраслевую альма-матер — Инкомбанк, где дорос до должности первого вице-президента.
В 1995 году в ранге исполняющего обязанности финансового директора Комаров
Когда в кризис 1998-го Инкомбанк пошел ко дну, Игорь Комаров нашел новую работу в Национальном Резервном Банке, а затем стал зампредом правления Сбербанка. В этом качестве он участвовал, например, в церемонии подписания контракта о производстве российских истребителей в Индии, крупнейшего подобного соглашения на тот момент.
С банковской сферой Комаров расстался в 2002 году, получив предложение войти в руководство «Норильского никеля».
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