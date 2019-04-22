17 апреля банк собрал клиентов и партнеров в пространстве Loft#2, чтобы в теплой компании отметить очередной день рождения. Этим вечером гости убедились, что «Возрождение» меняется — и в том, что касается бизнес-процессов, и в подходе к неформальным мероприятиям.

О том, что в банках работали Сергей Кириенко, Владислав Сурков или, скажем, Сергей Нарышкин, сегодня мало кто вспомнит — их дальнейшая карьера заслонила собой все. Мы решили это исправить.

Олег Мальцев Выпускающий редактор



Все статьи автора Власть финансистов: высокие чиновники с банковским прошлым

О том, что в банках работали Сергей Кириенко, Владислав Сурков или, скажем, Сергей Нарышкин, сегодня мало кто вспомнит — их дальнейшая карьера заслонила собой все. Мы решили это исправить.





Сергей Кириенко,

первый заместитель руководителя администрации президента

Где работал: Нижегородский социальный коммерческий банк «Гарантия»

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Сергей Кириенко получил опыт в банковском секторе за несколько лет до того, как стал самым молодым в истории России премьер-министром. С 1993 года он занимал должность председателя правления нижегородского банка «Гарантия», который тесно сотрудничал с властями региона во главе с тогдашним губернатором Борисом Немцовым.

Сергей Кириенко, Борис Немцов

Из-за проблем со сбором налогов региону хронически не хватало денег на выплаты пенсий. К решению проблемы подключился возглавляемый Кириенко банк, причем с разрешения Пенсионного фонда России использовалось несколько ноу-хау. Так, в этой кредитной организации были объединены различные счета ПФР, что ускорило прохождение средств от налогоплательщиков до конечных получателей. Также впервые нижегородское отделение фонда стало привлекать банковские кредиты, прежде всего в той же «Гарантии».

Под руководством Сергея Кириенко банк создал систему взаиморасчетов между нефтяными компаниями из других регионов, ПФР и его местным подразделением. В частности, в счет погашения долга перед фондом нефтяники поставляли сырье в Нижегородскую область на завод «НОРСИ-ойл», контролируемый государством. Тот перерабатывал нефть и продавал полученную продукцию за живые деньги, которые затем шли на выплаты пенсионерам. В 1996 году Кириенко стал президентом «НОРСИ-ойл» и покинул банк.





Владимир Якушев,

министр строительства и ЖКХ

Где работал: Западно-Сибирский Коммерческий Банк

Запсибкомбанк послужил для Владимира Якушева хорошей стартовой площадкой. В нем в 1993 году будущий министр начинал карьеру юрисконсультом, а спустя пять лет дорос до должности президента организации.

Изначально банк был зарегистрирован в Тюмени, но в 1999 году юридически «переехал» в другой регион — Ямало-Ненецкий автономный округ. Этот шаг оказался вынужденной мерой. Владельцам организации пытались навязать объединение с Тюменским Городским Банком, созданным женой губернатора области Галиной Рокецкой. После попытки силового захвата с выемкой документов Якушев действовал решительно и провел перерегистрацию для защиты от недружественного поглощения.

Другой важной его задачей должно было стать объединение Запсибкомбанка с Ханты-Мансийским Банком. В последнем Владимира Якушева даже успели избрать президентом, однако сделка сорвалась. В 2001 году он стал вице-губернатором Тюменской области, а позже возглавил регион. Но и в этом качестве продолжал участвовать в судьбе Запсибкомбанка — в середине 2000-х был председателем его совета директоров.

Фото: Сергей Русанов





Максим Орешкин,

министр экономического развития

Где работал: Росбанк, «Креди Агриколь КИБ», ВТБ

Фото: Минэкономразвития

До прихода в Росбанк в 2006 году Максим Орешкин трудился в департаменте платежного баланса ЦБ. На новом месте он последовательно занимал несколько должностей и дорос до управляющего директора инвестбанковского подразделения. Публичные выступления будущего министра уже тогда были посвящены экономической тематике. Так, в презентации 2009 года он доказывал на примере Мексики и Чили, что эффективнее выводить страну из кризиса путем быстрой, но болезненной очистки экономики от слабых предприятий вместо того, чтобы продлевать их жизнь за счет господдержки.

В 2010-м Орешкин возглавил аналитический блок российской «дочки» Credit Agricole, а спустя два года стал главным экономистом «ВТБ Капитала» по России. В этом качестве он часто давал комментарии СМИ. В одной из колонок, написанных в тот период, Орешкин указывал на невозможность быстрого роста ВВП без наращивания инвестиций и проведения реформ, которые улучшили бы состояние рынка труда и общую институциональную среду.

В «ВТБ Капитале» руководителем будущего министра был Алексей Моисеев, вскоре назначенный замминистра финансов. А затем и сам Орешкин перешел в Минфин на пост руководителя департамента долгосрочного стратегического планирования.





Сергей Нарышкин,

директор Службы внешней разведки

Где работал: Промышленно-Строительный Банк

«В 1995 году перешел на работу в петербургский Промстройбанк на должность начальника отдела внешних инвестиций. С января 1997 года работал в правительстве Ленинградской области в качестве начальника департамента инвестиций», — описывает официальная биография Сергея Нарышкина всю его банковскую карьеру от и до.

Из СМИ известно больше. Например, одной из задач, которыми занимался будущий глава Службы внешней разведки, было кредитование компаний из сферы строительства и выпуска стройматериалов на средства Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Заемщикам деньги предоставлялись в валюте по ставке около 15% годовых.

Два пилотных кредита находились на особом контроле МБРР, поэтому все процедуры важно было провести максимально прозрачно. Застройщиком в обоих случаях выступала дочерняя структура самого Промстройбанка, однако, как говорил журналистам Нарышкин, выбор определялся не «родственными» отношениями компаний, а рыночным принципом «первым пришел — первым получил». У МБРР претензий не возникло, проекты были успешно профинансированы и сотрудничество продолжилось.

Фото: Дмитрий Духанин





Дмитрий Патрушев,

министр сельского хозяйства

Где работал: ВТБ, Россельхозбанк

Первые упоминания о работе Дмитрия Патрушева в ВТБ появились в 2006 году в связи с назначением его младшего брата Андрея советником главы «Роснефти». Тогда Патрушев-старший отвечал в банке за кредитование нефтяных компаний.

В 2007-м он занял должность старшего вице-президента ВТБ, а спустя три года возглавил правление Россельхозбанка и руководил им следующие восемь лет. «Дмитрий Николаевич имеет достаточный опыт работы в банковском секторе, репутацию настоящего профессионала своего дела. Грамотный, серьезный и требовательный менеджер, доктор экономических наук», — характеризовал его при назначении глава набсовета кредитной организации, первый вице-премьер РФ Виктор Зубков.

Среди стартовых шагов нового предправления было уменьшение полномочий филиалов банка и ужесточение работы с проблемными кредиторами. «У нас совместно с Генеральной прокуратурой действует рабочая группа, — рассказывал он. — При рассмотрении этой группой определенных вопросов недобросовестные заемщики очень быстро принимают решение, что им надо где-то найти деньги и вернуть их в банк».





Владислав Сурков,

помощник президента

Где работал: «Менатеп», Альфа-Банк

В конце 80-х Владислав Сурков познакомился с Михаилом Ходарковским, и тот предложил ему работу. На первых порах будущий помощник президента РФ выполнял функции личного охранника будущего олигарха, но вскоре возглавил рекламный отдел объединения «Менатеп», а затем вошел в руководство одноименного банка.

Именно Суркову приписывают идею поместить логотип «Менатепа» на циферблат программы «Время». С его же подачи в цвета рекламодателя впервые окрасился общественный транспорт. «Кампания была столь успешной, что вызвала слухи о том, что Коммунистическая партия передала в «Менатеп» свои тайные богатства», — писал позже Wall Street Journal.

С креатива и рекламы Владислав Сурков переключился на GR группы «Менатеп», в которую входило все больше бизнесов. «Государство всегда нуждалось и, надеюсь, будет нуждаться в услугах коммерческих банков, нефтяных, продовольственных компаний, — рассуждал он в интервью. — Я всегда пытался быть, если так можно выразиться, «поставщиком двора» и продвигал туда коммерческие структуры, в которых работал».

В 1996 году Сурков перешел в конкурирующую «Альфа-Групп» на пост первого зампреда совета директоров Альфа-Банка, а через год был назначен первым заместителем гендиректора телекомпании «ОРТ», открыв новую страницу в биографии.





Игорь Комаров,

полномочный представитель президента в Приволжском ФО

Где работал: Инкомбанк, Ланта-Банк, Золотобанк, НРБ, Сбербанк

В 1992—1993 годах Игорь Комаров даже не прошел, а буквально пробежал путь от ведущего специалиста одного из отделов Инкомбанка до председателя правления другой кредитной организации — Ланта-Банка. В 1994-м он непродолжительное время стоял у руля Золотобанка, а затем вернулся в свою отраслевую альма-матер — Инкомбанк, где дорос до должности первого вице-президента.

В 1995 году в ранге исполняющего обязанности финансового директора Комаров отмечал на встрече с журналистами, что Инкомбанку фактически некуда девать деньги из-за узости рынка. Крупные суммы лежали без дела на корсчете в ЦБ и в зарубежных финучреждениях.

Когда в кризис 1998-го Инкомбанк пошел ко дну, Игорь Комаров нашел новую работу в Национальном Резервном Банке, а затем стал зампредом правления Сбербанка. В этом качестве он участвовал, например, в церемонии подписания контракта о производстве российских истребителей в Индии, крупнейшего подобного соглашения на тот момент.

С банковской сферой Комаров расстался в 2002 году, получив предложение войти в руководство «Норильского никеля».