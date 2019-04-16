Кофе-брейки, обед, фуршет — на конференции все располагает к знакомству. Да и народ проверенный — не то что в «Тиндере». Екатерина Супрунович поинтересовалась у финансистов, нашел ли кто-нибудь свое счастье на деловых мероприятиях. И взяла советы у свахи-блогера для тех, кто еще в поиске.

Семья Бернара Арно и его группа компаний LVMH решили выделить 200 млн евро на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара. Мы собрали несколько интересных фактов о французском миллиардере.

200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Редакция Finparty



Все статьи автора 200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Семья Бернара Арно и его группа компаний LVMH решили выделить 200 млн евро на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара. Мы собрали несколько интересных фактов о французском миллиардере.

Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Сейчас только у Джеффа Безоса и Билла Гейтса состояние больше, чем у президента группы LVMH, в которую входят компании по производству предметов роскоши. Зато Арно с его $90 млрд — самый модный из этой троицы.

Когда в прошлом году Бернар Арно стал богатейшим человеком Европы, агентство Bloomberg оценивало его состояние в $70,7 млрд.

Вторая супруга Арно — пианистка из Канады Элен Мерсье. Ее семья поначалу не одобряла свадьбу из-за большой разницы в возрасте влюбленных: невеста была младше жениха на десять лет. По словам Элен, Бернар покорил ее тем, что однажды сыграл на фортепиано Шопена. Сама она до сих пор дает концерты и записывает диски.



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Четверо из пятерых детей Арно работают у отца. Дочь Дельфина, например, — вице-президент Louis Vuitton и член исполнительного комитета LVMH. К слову, она входит в списки богатейших людей Франции — ее состояние оценивается в 4 млрд евро. Сын Антуан — член совета директоров LVMH, руководит марками Berlutti и Loro Piana. Также он известен тем, что давно живет с моделью Натальей Водяновой. Сын Александр возглавляет бренд Rimowa, а его брат Фредерик — один из руководителей в Tag Heuer. Самый младший из сыновей миллиардера Жан пока учится в колледже, но с карьерой, похоже, у него тоже все будет в порядке.

За манеру вести бизнес и заключать сделки Бернара Арно прозвали «волк в кашемире».

У Арно нет адреса электронной почты, только телефон. Он не раз признавался, что никогда никому не пишет сообщений, исключительно звонит.

Иногда миллиардер развлекается тем, что встает за прилавок, чтобы лично обслуживать покупателей в бутиках своих марок. Особенно любит он это делать в Японии, потому что там его никто не узнает. «Сотрудников магазинов это забавляет, а мне позволяет воочию убедиться, что работает, а что нет», — объясняет Арно.