Женщины, которые боролись за равную оплату труда (и победили)

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По подсчетам экспертов Всемирного экономического форума, миру потребуется больше 200 лет на преодоление гендерного разрыва в зарплатах и карьерных возможностях. В Международный день феминизма рассказываем о женщинах, которые многое сделали для сокращения этого срока.
Эстер Петерсон,
директор Женского отдела в Министерстве труда США
Петерсон работала в американском правительстве в 60—70-х годах прошлого века. При президенте Джоне Кеннеди она возглавляла подразделение, занимавшееся вопросами гендерного равенства на рабочих местах. Вместе с другими активистками Эстер организовала кампанию, в результате которой в 1963 году был принят федеральный закон о равной оплате труда (Equal Pay Act). Он потребовал от любой организации обеспечивать одинаковое вознаграждение для женщин и мужчин, выполняющих одни и те же задания. Принятие закона не означало, что зарплаты тут же стали равными, но теперь у женщин появилась возможность обратиться в суд, если работодатель платил им меньше.
Цитата: «Не важно, сколько насмешливых комментариев собрал Equal Pay Act. Огромное количество женщин почувствовало, что дискриминация в оплате и условиях труда — это серьезный вопрос».
Лорена Викс,
телефонный оператор
Викс воспитывала троих детей и работала ночной операционисткой в Southern Bell Telephone & Telegraph. Когда она увидела, что в компании открыта более высокооплачиваемая позиция, то попыталась ее получить. Работодатель отказал своей сотруднице, и должность досталась мужчине, у которого было меньше знаний и трудового стажа. Тогда Викс подала на компанию в суд и выиграла дело. Это был первый в американской истории случай подобного иска о гендерной дискриминации.
Цитата: «Когда я покупаю в продуктовом магазине буханку хлеба, никто не говорит мне: «Вы такая милая маленькая леди, поэтому вы можете платить меньше».
Флоренс Кеннеди,
юрист
В 60-х годах прошлого века в американских газетах существовали две отдельные подрубрики в разделе с объявлениями работодателей: «Для мужчин» и «Для женщин». Разумеется, во второй из них вакансии были менее престижными и хуже оплачиваемыми. Флоренс Кеннеди и активистки Национальной организации за права женщин (National Organization for Women) устроили недельный пикет у здания газеты New York Times, провели шумную кампанию против подобной дискриминации и подали судебный иск. В результате правительственная комиссия признала практику разделения вакансий по гендерному признаку незаконной.
Цитата: «Существует не так много профессий, для которых требуется член или вагина. Остальные вакансии должны быть открыты для всех».
Опра Уинфри,
телеведущая и бизнесвумен
В начале 80-х Уинфри была восходящей телезвездой, но уже сумела добиться справедливой оплаты для себя. Она получала $22 000, в то время как ее соведущему платили $50 000. Ее боссы даже не поняли, чем она недовольна: незамужняя бездетная женщина, которой не нужно кормить семью и выплачивать ипотеку — чего она хочет? Равной оплаты с мужчинами? Приснится же такое... Потом Уинфри боролась за то, чтобы сотрудницы ее шоу зарабатывали наравне с мужской частью команды. В этот раз шеф тоже недоумевал: «Зачем повышать зарплату? Они всего лишь девчонки. Для чего им вообще нужны деньги?» Но Уинфри не сдавалась и пригрозила устроить бойкот, если к ней не прислушаются. Руководству пришлось пойти на уступки.
Цитата: «Я думаю, что многим женщинам моего поколения приходилось проглатывать обиды. Но я всегда знала, что придет время, когда у меня будет достаточно влияния, чтобы действовать по своим правилам».
Винус Уильямс,
теннисистка
Во многих видах спорта призовые выплаты победителям мужских и женских соревнований существенно различаются. Ситуация в этом отношении меняется медленно и со скрипом. Например, теннис пользуется огромной популярностью, но вознаграждения для спортсменов и спортсменок в нем тоже долгое время оставались разными. В 2005 году, накануне своего финального матча в Уимбилдоне, Винус Уильямс обратилась к организаторам с просьбой устранить дискриминацию, однако не была услышана. Год спустя она написала колонку в Sunday Times под заголовком «Уимблдон дал мне понять, что я чемпионка второго класса». Итог: когда в 2007 году Уильямс снова выиграла финал знаменитого турнира, то получила $1,4 млн — столько же, сколько и победитель среди мужчин Рожер Федерер.
Цитата: «Послание, которое мне хотелось бы донести до каждой женщины и девочки в это мире: для вас нет стеклянного потолка, все возможно. Но я боюсь, что Уимблдон ясно и четко дает понять, что это не так».
Мика Бжезински,
журналистка и телеведущая
В 2007 году Бжезински стала соведущей утреннего шоу Morning Joe на американском канале MSNBC. Она была безумно рада получить эту работу и считала, что ей крупно повезло. Потом она узнала, что среди ведущих проекта зарабатывает меньше всех. А Джо Скарборо — главное лицо программы — и вовсе получал в 14 (!) раз больше. Понятно, что он бывший конгрессмен и звезда, но такое расхождение? Бжезински долго боролась с руководством за более адекватные для нее условия. Она поставила ультиматум: или вы поднимаете мне зарплату, или я ухожу. Причем Скарборо поддержал ее и даже перевел ей на счет часть своих бонусов, только бы она не уволилась. Продюсеры тоже пошли на уступки. Кстати, через несколько лет после эпической битвы Мика и Джо начали встречаться, а потом поженились. Хотите произвести впечатление на женщину? Помогите ей бороться за свои права.
Цитата: «Равная зарплата за равную работу. Но закон не работает, потому что трудно доказать нарушения. У вас вряд ли что-то получится. Ну разве что рядом с вами есть коллега, который честно расскажет, сколько он зарабатывает, и поддержит вас, когда вы попытаетесь исправить ситуацию, как это сделал Джо».
Робин Райт,
актриса
Когда Netflix запустил в 2013 году сериал «Карточный домик», у его главных звезд — Кевина Спейси и Робин Райт — статус был несопоставим. Однако чем дальше развивалась история беспринципного политика Фрэнка Андервуда, тем больше экранного времени доставалось его жене Клэр в исполнении Райт. В какой-то момент этот персонаж стал пользоваться большей популярностью у публики, и актриса решила, что имеет полное право получать такой же гонорар, как Спейси. Она надавила на руководство: «Платите мне столько же, или я обращусь за поддержкой к зрителям». Гонорар подняли, однако позже актриса призналась, что руководство ее обмануло — вознаграждение все равно осталось ниже.
Цитата: «Мне нравится позиция «равная оплата за равный труд». Если ты делаешь одинаковый объем работы, то и получать должна наравне со всеми».
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17 Мая 2019 События