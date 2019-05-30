Она — адвокат в юридической компании Doughty Street Chambers, а с недавнего времени еще и специальный посол британского МИД по вопросам свободы средств массовой информации. Но кроме этого Амаль Клуни — признанная икона стиля.

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По подсчетам экспертов Всемирного экономического форума, миру потребуется больше 200 лет на преодоление гендерного разрыва в зарплатах и карьерных возможностях. В Международный день феминизма рассказываем о женщинах, которые многое сделали для сокращения этого срока.

Елена Коровушкина Автор Finparty



Все статьи автора Женщины, которые боролись за равную оплату труда (и победили)

По подсчетам экспертов Всемирного экономического форума, миру потребуется больше 200 лет на преодоление гендерного разрыва в зарплатах и карьерных возможностях. В Международный день феминизма рассказываем о женщинах, которые многое сделали для сокращения этого срока.





Эстер Петерсон,

директор Женского отдела в Министерстве труда США

Петерсон работала в американском правительстве в 60—70-х годах прошлого века. При президенте Джоне Кеннеди она возглавляла подразделение, занимавшееся вопросами гендерного равенства на рабочих местах. Вместе с другими активистками Эстер организовала кампанию, в результате которой в 1963 году был принят федеральный закон о равной оплате труда (Equal Pay Act). Он потребовал от любой организации обеспечивать одинаковое вознаграждение для женщин и мужчин, выполняющих одни и те же задания. Принятие закона не означало, что зарплаты тут же стали равными, но теперь у женщин появилась возможность обратиться в суд, если работодатель платил им меньше.



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Цитата: «Не важно, сколько насмешливых комментариев собрал Equal Pay Act. Огромное количество женщин почувствовало, что дискриминация в оплате и условиях труда — это серьезный вопрос».





Лорена Викс,

телефонный оператор

Викс воспитывала троих детей и работала ночной операционисткой в Southern Bell Telephone & Telegraph. Когда она увидела, что в компании открыта более высокооплачиваемая позиция, то попыталась ее получить. Работодатель отказал своей сотруднице, и должность досталась мужчине, у которого было меньше знаний и трудового стажа. Тогда Викс подала на компанию в суд и выиграла дело. Это был первый в американской истории случай подобного иска о гендерной дискриминации.

Цитата: «Когда я покупаю в продуктовом магазине буханку хлеба, никто не говорит мне: «Вы такая милая маленькая леди, поэтому вы можете платить меньше».





Флоренс Кеннеди,

юрист

В 60-х годах прошлого века в американских газетах существовали две отдельные подрубрики в разделе с объявлениями работодателей: «Для мужчин» и «Для женщин». Разумеется, во второй из них вакансии были менее престижными и хуже оплачиваемыми. Флоренс Кеннеди и активистки Национальной организации за права женщин (National Organization for Women) устроили недельный пикет у здания газеты New York Times, провели шумную кампанию против подобной дискриминации и подали судебный иск. В результате правительственная комиссия признала практику разделения вакансий по гендерному признаку незаконной.



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Цитата: «Существует не так много профессий, для которых требуется член или вагина. Остальные вакансии должны быть открыты для всех».





Опра Уинфри,

телеведущая и бизнесвумен

В начале 80-х Уинфри была восходящей телезвездой, но уже сумела добиться справедливой оплаты для себя. Она получала $22 000, в то время как ее соведущему платили $50 000. Ее боссы даже не поняли, чем она недовольна: незамужняя бездетная женщина, которой не нужно кормить семью и выплачивать ипотеку — чего она хочет? Равной оплаты с мужчинами? Приснится же такое... Потом Уинфри боролась за то, чтобы сотрудницы ее шоу зарабатывали наравне с мужской частью команды. В этот раз шеф тоже недоумевал: «Зачем повышать зарплату? Они всего лишь девчонки. Для чего им вообще нужны деньги?» Но Уинфри не сдавалась и пригрозила устроить бойкот, если к ней не прислушаются. Руководству пришлось пойти на уступки.

Цитата: «Я думаю, что многим женщинам моего поколения приходилось проглатывать обиды. Но я всегда знала, что придет время, когда у меня будет достаточно влияния, чтобы действовать по своим правилам».





Винус Уильямс,

теннисистка

Во многих видах спорта призовые выплаты победителям мужских и женских соревнований существенно различаются. Ситуация в этом отношении меняется медленно и со скрипом. Например, теннис пользуется огромной популярностью, но вознаграждения для спортсменов и спортсменок в нем тоже долгое время оставались разными. В 2005 году, накануне своего финального матча в Уимбилдоне, Винус Уильямс обратилась к организаторам с просьбой устранить дискриминацию, однако не была услышана. Год спустя она написала колонку в Sunday Times под заголовком «Уимблдон дал мне понять, что я чемпионка второго класса». Итог: когда в 2007 году Уильямс снова выиграла финал знаменитого турнира, то получила $1,4 млн — столько же, сколько и победитель среди мужчин Рожер Федерер.

Цитата: «Послание, которое мне хотелось бы донести до каждой женщины и девочки в это мире: для вас нет стеклянного потолка, все возможно. Но я боюсь, что Уимблдон ясно и четко дает понять, что это не так».





Мика Бжезински,

журналистка и телеведущая

В 2007 году Бжезински стала соведущей утреннего шоу Morning Joe на американском канале MSNBC. Она была безумно рада получить эту работу и считала, что ей крупно повезло. Потом она узнала, что среди ведущих проекта зарабатывает меньше всех. А Джо Скарборо — главное лицо программы — и вовсе получал в 14 (!) раз больше. Понятно, что он бывший конгрессмен и звезда, но такое расхождение? Бжезински долго боролась с руководством за более адекватные для нее условия. Она поставила ультиматум: или вы поднимаете мне зарплату, или я ухожу. Причем Скарборо поддержал ее и даже перевел ей на счет часть своих бонусов, только бы она не уволилась. Продюсеры тоже пошли на уступки. Кстати, через несколько лет после эпической битвы Мика и Джо начали встречаться, а потом поженились. Хотите произвести впечатление на женщину? Помогите ей бороться за свои права.

Цитата: «Равная зарплата за равную работу. Но закон не работает, потому что трудно доказать нарушения. У вас вряд ли что-то получится. Ну разве что рядом с вами есть коллега, который честно расскажет, сколько он зарабатывает, и поддержит вас, когда вы попытаетесь исправить ситуацию, как это сделал Джо».





Робин Райт,

актриса

Когда Netflix запустил в 2013 году сериал «Карточный домик», у его главных звезд — Кевина Спейси и Робин Райт — статус был несопоставим. Однако чем дальше развивалась история беспринципного политика Фрэнка Андервуда, тем больше экранного времени доставалось его жене Клэр в исполнении Райт. В какой-то момент этот персонаж стал пользоваться большей популярностью у публики, и актриса решила, что имеет полное право получать такой же гонорар, как Спейси. Она надавила на руководство: «Платите мне столько же, или я обращусь за поддержкой к зрителям». Гонорар подняли, однако позже актриса призналась, что руководство ее обмануло — вознаграждение все равно осталось ниже.

Цитата: «Мне нравится позиция «равная оплата за равный труд». Если ты делаешь одинаковый объем работы, то и получать должна наравне со всеми».