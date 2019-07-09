Успешные мужчины о самом дорогом — бороде

Это не первое экстремальное путешествие директора департамента перекрестных продаж ОТП Банка Алексея Щавелева. Но, по его словам, самое сильное по воздействию. Впечатления остались настолько яркие, что вылились в весьма эмоциональный рассказ.

С 2014 года Почта Банк реализует масштабный экопроект по восстановлению пострадавших лесных участков в России. За пять лет его существования новые деревья появились на площади 825 гектаров. Только этой весной их было высажено больше 400 000.

Несколько лет назад борода оказалась на пике популярности, и мегаполисы наполнились брутальными «лесорубами». Сейчас хайп сходит на нет, однако многие успешные мужчины не торопятся расставаться с этой частью своего образа. Мы попросили их объясниться.

Несколько лет назад борода оказалась на пике популярности, и мегаполисы наполнились брутальными «лесорубами». Сейчас хайп сходит на нет, однако многие успешные мужчины не торопятся расставаться с этой частью своего образа. Мы попросили их объясниться.





Антон Борода,

коммерческий директор CloudKassir

Лет десять назад мне просто надоело бриться — так отказ от ежедневной утомительной процедуры сформировал мой образ, который я менять больше не собираюсь. Если бороды не будет, то, наверное, я потеряю себя как личность: придется придумывать другой способ собственного позиционирования. Сейчас, как только я вхожу в помещение, первая реакция людей: «О-о, борода!» В общем, я выделяюсь на безволосом мужском фоне. У окружающих такой внешний вид ассоциируется с яркими личностными качествами и компетентностью, поэтому клиенты быстрее проникаются ко мне доверием.

Борода — это символ мужества, доброты и надежности. Тот факт, что несколько лет назад после долгого забвения к ней вернулся интерес, меня нисколько не волновал. Моя борода, если можно так выразиться, росла сама в дикой природе. Я ее просто отпустил, и она адаптировалась.

Из главных преимуществ — она согревает в холода! В нее можно засунуть карандаш или ручку. Это как пучок волос у девочек, только носят его мальчики. Еще из забавных вещей, с которыми сталкиваются бородачи, — наутро ты узнаешь, что ел на ужин.

К исследованиям о том, что обильная растительность на лице мужчины усиливает интерес к нему со стороны женщин, отношусь с иронией. Но моей жене нравится, как я выгляжу. Она ласково называет меня Пух, как знаменитого плюшевого мишку.

Раньше я заботился о бороде сам, но понял, что делаю это несколько неумело. Поэтому сейчас раз в месяц хожу в мужскую цирюльню. А вот все эти мази, бальзамы и масла не люблю — возможно, зря. Инвестиции в себя, любимого, всегда оправданны. И еще моя борода имеет сакральный смысл — верю в бога Перуна!





Илья Екушевский,

генеральный директор Busfor

У меня усы и борода появились достаточно рано. Когда ты еще совсем молодой пацан, это как признак превосходства над всеми гладкощекими мальчишками. Но со временем вместо повода для гордости борода стала естественным продолжением меня. Сам порой удивляюсь, что за последние 20 лет ни разу не сбривал ее целиком.

Никогда не имел бритв, лезвий и кремов, так как пользуюсь исключительно триммером. Если вы носите бороду, очень важно ухаживать за ней, держать форму. Это совсем не трудно и занимает всего 10 минут в неделю.

Не могу сказать, помогает ли борода в жизни, располагает ли кого-то ко мне. Но одно знаю точно: я вряд ли с ней расстанусь.





Дмитрий Миняев,

глава компании «Семейный арбитр»

Жена несколько лет уговаривала меня отпустить бороду, однако я этого не делал, потому что работал в криминальной полиции. В отпуске растительности на лице немного прибавлялось, что очень нравилось супруге. Женщины вообще относятся положительно к этой составляющей образа. Им улыбающийся бородач кажется таким же трогательным, как суровый пожарник, взявший на руки котенка. Или как профессиональный рестлер, пишущий стихи. Неординарное сочетание брутальности и нежности.

Четыре года назад я покинул госслужбу, и теперь моя борода — часть персонального бренда. Моя внешность стала более запоминающейся и индивидуальной. Я часто участвую в заседаниях суда, и на меня по-другому смотрят даже женщины-судьи. Сотрудники начали здороваться со мной и вне судебных залов. На работе меня ни с кем не путают, а в странах Ближнего Востока всегда принимают за одного из местных.

Я пользуюсь услугами барбершопов, но не всегда хватает на это времени. К тому же, по моему опыту, мастера редко приводят бороду в аккуратный вид, часто просто ее портят. Я сам ее подстригаю даже лучше них.





Иван Кладов,

соучредитель Aravana Capital Management

Когда пару лет назад борода в очередной раз вошла в моду, супруга, заметив мою легкую небритость, сказала, что этот образ она находит привлекательным. Я подумал: а почему бы не попробовать? И с тех пор не представляю себя без бороды.

Такой внешний вид вызывает разные реакции: для одних борода — символ серьезности, для других — объект беззлобных шуток. В любом случае это лишний повод обсудить с клиентами что-то еще кроме фондового рынка, акций и прочих профессиональных тем.

Первое время борода доставляла хлопоты. На ней оставались крошки, и я не всегда обращал на них внимание. Сейчас привык за этим следить. Мой «бородатый» статус не остался незамеченным женщинами: они стали активнее общаться, с большим интересом. Так что обращаюсь к сильному полу: не бойтесь делать явный акцент на мужском начале, это только притягивает прекрасную половину человечества.

Я не трачу больших денег на барбершопы, но после каждого похода к мастеру чувствую прилив сил. Ведь ухоженный внешний вид сильно прибавляет уверенности в себе.







Карен Тараян,

начальник отдела по связям с общественностью «Газпромбанк — Управление активами»

Как говорится, если любишь бороду — отпусти ее. Она позволяет избегать ежедневного бритья, хотя ее и приходится каждые две недели носить к барберу на техобслуживание. По моим наблюдениям, в деловых кругах не очень много бородатых людей, хотя среди банкиров они встречаются. Каких-то серьезных бизнес-преференций такой внешний вид не дает, по крайней мере я этого не замечал.

Однажды, к своему удивлению, я даже столкнулся в профессиональной жизни с нетерпимостью к бороде. Перед финальным этапом собеседования в один довольно крупный банк меня внезапно попросили ее сбрить. Просьбу мотивировали тем, что руководство категорически не приемлет бородачей, поэтому, если не побриться, встреча не состоится. С точки зрения карьерных перспектив работа была интересная, отказываться от нее не хотелось. Скрепя сердце я выполнил просьбу, однако оффер так и не получил. Как мне потом объяснили, не следовало приходить на знакомство с потенциальным работодателем в зеленых носках. Такая неформальность, оказывается, тоже была недопустима.

В современном мире борода — это, прежде всего, вопрос удобства, если ты не кхал Дрого из «Игры престолов». Потому что трудно представить себе более изощренную пытку, чем ежедневное утреннее бритье.





Дмитрий Юрченко,

соучредитель акселератора Accel

Моя борода — крючок для захвата человеческого внимания. Вот посмотрите на типичное славянское мужское лицо в рекламе: в 99% случаев человек это безбородый. Сделай себе бороду — и начнешь отличаться от других.

В портфеле нашего акселератора — четыре собственных онлайн-школы. Только на рекламу одной из них мы тратим ежемесячно 12—17 миллионов рублей. Мы посчитали, что благодаря моей бороде показатель кликабельности рекламных объявлений повышается на 2,8%. Получается, что именно такую часть бюджета мы экономим. Сохранил — значит заработал, в нашем случае это от 336 000 до 476 000 рублей в месяц.

Люди видят мою рекламу и думают: «Ну-ка, ну-ка! Дайте я посмотрю, что это за клоун?» Потом, изучив рекламное предложение или прочитав мои посты в соцсетях, понимают глубину моих интересов и проникаются уважением.

Отношения с моей бородой построены не на любви, а на расчете. Мне не нравится, как она выглядит: жидкая, неряшливая, явно меня старящая. Я называю ее «хоттабыч-стайл». Полугодовалая дочь любит меня за бороду таскать, а это больно.

Я вообще не ухаживаю за бородой. Во-первых, не люблю тратить время впустую. Посещение барбершопа для меня — странное ничегонеделание: я от этого не кайфую, не тешу таким образом свое эго. Во-вторых, есть ощущение, что наши волосы служат антенками, улучшающими связь с космосом — интуицию. Не хочется обрезать проводки и снижать силу сигнала. Нам же зачем-то дана растительность на лице, и наши предки не скоблили себе его каждое утро сотни лет назад. Пусть это на грани шизотерики, но давайте отдадим дань уважения этнографии и опыту предшествующих поколений.

Зато мое корявое «творение» выделяется среди ухоженных бород. В соцсетях важно вовлечение аудитории, а люди видят во мне контраст, и им сложно пройти мимо. Часто пишут что-то типа: «Почему вы такой неухоженный, если настолько богатый?» Посты с комментариями индексируются выше и показываются большему количеству подписчиков.

Иногда я провожу в соцсетях опросы в духе: «А не сбрить ли мне бороду?» Это тоже обеспечивает заинтересованность аудитории. Когда перед фотосессией или важным событием я все-таки иду в барбершоп, устраиваю из этого шоу под названием «Так сбрею или нет?», в котором подписчики голосуют.

История моих отношений с бородой началась осенью 2015 года, когда мы с экс-банкиром Сергеем Востриковым приобрели необитаемый остров на Мальдивах. На 12 гектарах мы делали туристический проект по выживанию для бизнесменов, объединив в нем элементы реалити-шоу «Последний герой» и «Любовь с первого взгляда». Для создания необходимой инфраструктуры на острове (водоснабжения, канализации, электрогенерации) я провел там три месяца и, чтобы больше быть похожим на Робинзона, отрастил бороду.

Второй раз я отпустил ее в период депрессии. Мой партнер по «Острову» стал банкротом: осенью 2016 года ЦБ отнял лицензию у его банка «Камский Горизонт». Вслед за ликвидацией кредитной организации начались проблемы с проектом, и на мне повисло 27 миллионов рублей долгов. От потрясений не хотелось ни есть, ни бриться. Чтобы вылезти из долговой ямы, я принялся искать другие бизнес-направления. Волей судьбы и благодаря предпринимательской чуйке начал заниматься рынком онлайн-образования. Дела пошли так хорошо, что не было времени бриться. В итоге за год мы построили одну из крупнейших онлайн-школ в России. Все это время борода была со мной.

Меня как-то сравнили с мессией в онлайн-образовании — с длинными волосами и бородой я действительно похож на Иисуса. Так родился образ Падре, на котором я начал хайповать. Нашел подобие рясы и в ней даже иногда выступал на сцене, в том числе на правительственном форуме «Трансформация» с аудиторией 20 000 человек. Людей это веселит, и они меня запоминают на фоне одинаковых серьезных бизнесменов в костюмах.

На на мой «бородатый» имидж повлиял астролог Павел Андреев. В период проблем с мальдивским экспериментом он рекомендовал «прокачать Юпитер» (для этого нужно было как раз отрастить бороду), заверив, что денег у меня тогда станет больше. Не знаю, как растительность на лице связана с астрологией, но доходы с тех пор все время увеличиваются.

Архетипически в славянской культуре человек с длинной бородой воспринимается мудрым старцем. Поэтому ему и больше доверия, которое в современном деловом мире означает конверсию в клиентов. Аудитория верит людям, покупает у людей. В моем деле конверсия решает все.

Жена бороду поначалу не жаловала. Но ей нравится, что я хорошо зарабатываю и что в таком визуальном воплощении менее привлекателен для женщин. Теперь она легче отпускает меня в командировки. Ей иногда пишут личные сообщения: «Почему вы не выбрали себе мужчину помоложе?!» Люди серьезно думают, что мне полтинник. Она смеется и приводит меня в пример на вебинарах по персональному имиджу, объясняя, как работает уникальность. Жена это считает своим кейсом по отстраиванию личного бренда и теперь уже не просит сбрить бороду.