Новые банковские: кто приходит на смену финансистам-профессионалам

Диджитализация, трансформация в экосистемы, конкуренция за клиентов создали у финансовых компаний потребность в профессионалах из других бизнес-сфер. Екатерина Супрунович пообщалась с яркими представителями нового поколения банковских сотрудников.





Владимир Давыдов,

начальник управления цифровых продаж Промсвязьбанка

Уже в 16 лет Владимир Давыдов начал работать в компании, занимающейся автоматизацией образования: электронными дневниками, пропусками в школу. В 22 года стал ее генеральным директором. В его карьере были и такие экстремальные проекты, как открытие гостиницы в Германии и детского научно-развлекательного центра в Москве, продвижение туристического Wi-Fi-роутера, который раздавал Интернет в любой точке мира по местным тарифам. Одно время Давыдов занимался совершенствованием розничных сервисов в «Альфа-Лаборатории», чуть позже стал отвечать в Альфа-Банке за развитие дистанционного банковского обслуживания для малого бизнеса. Успел поработать главным продуктологом в «Яндексе», а в прошлом году вернулся в финансовую сферу — в Промсвязьбанк.

Трансформация в сотрудника крупной корпорации давалась нашему герою непросто. «Когда я пришел в большой банк, меня пугали бюрократические барьеры, куча разных подразделений, с которыми нужно о чем-то договариваться, — рассказывает он. — Но очень скоро я привел все это в понятную мне систему координат. Вся бюрократия, связанная с получением ресурсов, подписанием документов и прочим, — это правовое поле, как законы государства для предпринимателя. Соседние подразделения — партнеры по бизнесу, хорошие, честные отношения с которыми дают преимущество. А сама корпорация предоставляет тебе отличные возможности, которых нет в стартапе: бюджет, ресурсы, огромную клиентскую базу. Тебя окружают сильнейшие профессионалы рынка в разных областях. Как при этом можно не сделать бизнес? Если что-то не получается, во всем виноват только ты сам».

Что касается экономического образования, то Давыдов считает, что в банке ему достаточно базовых знаний — понимания, что такое доходы, расходы, прибыль, маржа. Все это было знакомо ему и как предпринимателю. Важнее навыки работы в крупной компании, знание, как устроена интернет-реклама, наличие опыта разработки продуктов для клиентов и построения продаж через каналы дистанционного банковского обслуживания. А для руководящей позиции необходимы так называемые soft skills: качества лидера и управленца, умение договариваться, чему в высшей школе, увы, не учат.

Сергей Паршиков,

директор проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка

Сергей Паршиков стал предпринимателем еще студентом института — делал сайты, искал заказчиков через газету «Из рук в руки». В 2003 году он основал компанию XQ Design, которая вошла в топ-30 российских веб-студий по версии агентства Tagline. Этот бизнес Паршиков продал в 2011-м и продолжил карьеру в «Яндексе», где запускал сервис «Яндекс.Диск». Спустя два года перешел в Mail.ru Group для развития почтового проекта и мобильного приложения myMail. А с 2014-го трудится в Сбербанке — занимается цифровыми сервисами в корпоративном интернет-банке.

Опыт ведения своего бизнеса наш герой считает очень важным в карьере. Все сервисы, которые он в дальнейшем запускал, фактически закрывали его собственные проблемы, возникавшие в бытность предпринимателем. «Я сам занимался бухгалтерией, и это было очень тяжело, — приводит пример Паршиков. — Я стоял в очереди на почте, сдавая отчетность, вел управленческий учет в табличке в Excel. На основе моего опыта создавались проекты «Облачная бухгалтерия», «Бухгалтерия для ИП», «Бизнес-аналитика», а также сервис для сдачи электронной отчетности».





Алексей Бородкин,

руководитель по продукту в Росбанке

Алексей Бородкин — выпускник медицинского университета по специальности «медкибернетик». В разное время он работал интернет-маркетологом, аналитиком, редактором и копирайтером, сотрудничал с ведущими IT-компаниями и диджитал-агентствами. Стоит во главе сообщества «Гильдия вольных проектировщиков».

Конкуренция за клиента требует прихода в банковскую сферу специалистов по работе с пользовательским опытом (user experience, UX). А по мнению Бородкина, UX-дизайнеры — это люди определенного склада ума. Они должны определить потребности пользователя, придумать и воплотить в жизнь решение, которое гипотетически закроет нужные задачи. На начальном этапе важно проверить найденный вариант на реальных людях, в дальнейшем — отслеживать его эффективность. И еще, чтобы предлагаемые решения были реализуемы в принципе, UX-специалисты должны уметь разговаривать на одном языке с бизнес-заказчиками и программистами.;

«Так уж получилось, — говорит Бородкин, — что отличной кузницей кадров для подобных глобальных задач оказались диджитал-агентства. Владение передовыми технологиями одновременно с умением работать в хаотичных, постоянно меняющихся условиях, видеть и чувствовать своего пользователя свойственно представителям именно агентского рынка и востребовано в зачастую консервативной банковской среде. Сейчас я наблюдаю, как во многие банки приходят мои давние соратники и достигают там успеха».





Виталий Елисеев,

руководитель направления поддержки бизнеса

департамента управления продажами в банке «Дом.РФ»

До перехода в «Дом.РФ» Виталий Елисеев работал в IT-компании «ЦМД-софт» — автоматизировал процессы в банках и создавал для них дополнительные сервисы. Одним из интересных проектов того времени был запуск кредитного конвейера для «ДельтаКредита». Затем наш герой занял должность руководителя разработки и внедрения IT-проектов в группе компаний «ПИК», где стояла задача построения маркетплейса недвижимости. Эта работа предусматривала запуск сервиса на сайте, а также мобильного приложения, создание чат-бота, интеграцию с банками, обновление платформы CRM и контакт-центра.

Таким образом, приходя на нынешнее место, Елисеев знал процесс автоматизации ипотечных сделок практически со всех сторон. Сейчас его цель — дистанционная «ипотека за один день». Суть состоит в том, чтобы клиент, зайдя с домашнего компьютера или смартфона на сайт банка, в удобное время мог сам выбрать недвижимость, заполнить анкету, получить одобрение себе как покупателю, автоматически сформировать документы, заверить их электронно-цифровой подписью и зарегистрировать в «Росреестре».

По словам Елисеева, при переходе в «Дом.РФ» у него не возникло необходимости срочно получать экономическое образование. «Проводки, движение денег — это лишь 20% всего того, что есть в современных банках, — поясняет наш герой. — Они перестают существовать в привычном виде и преобразуются в маркетплейсы, которые предлагают не только флагманские продукты, но и дополнительные финансовые и нефинансовые сервисы, заботливо сопровождающие человека повсюду».





Екатерина Ливенская,

руководитель направления бизнес-маркетинга Альфа-Банка

Банковский рынок нуждается не только в специалистах, оцифровывающих бизнес-среду. Есть потребность и в гуманитариях. Екатерина Ливенская на несколько лет оставляла карьеру финансового пиарщика ради продвижения искусства, прежде чем была приглашена в Альфа-Банк.

«Два года назад я решилась на шаг, о котором большинство жителей Земли лишь мечтает: сделала хобби работой, — рассказывает Ливенская. — Я поступила в бизнес-школу RMA на курс арт-менеджмента и галерейного бизнеса. Параллельно посещала бесчисленное количество публичных лекций и запустила проект Museum Music, объединяющий электронную музыку и актуальное искусство. Создала два телеграм-канала на арт-тематику: Artadviser и Newsart. В итоге получила предложение от Ольги Свибловой (директора Мультимедиа Арт Музея — FP) заняться привлечением инвестиций для организации коммерческих музейных проектов».

По словам нашей собеседницы, это был потрясающий опыт. И дело не только в ощущении блаженства от сбывшейся мечты. Для самых разных компаний Ливенская занималась «упаковкой» проектов, объединяющих бизнес и искусство. Она считает, что такие карьерные повороты «взрыхляют мозг» и учат навыку быстро получать новые знания, самому важному на сегодняшний день. А искусство в целом помогает по-настоящему осознать ценность фразы основателя Alibaba Джека Ма о том, что для успеха в жизни теперь нужен не IQ, а LQ — потенциал любви, которого никогда не будет у машин.

Российский банковский сектор вышел из творческой стагнации — в нем опять стали появляться новые яркие истории. Мимо одной из таких Ливенская пройти не смогла. «Так я присоединилась к «Альфе», — поясняет она. — Обновленный бренд компании, ее новое позиционирование, крутая команда, слоганы «Банк для свободных и умных» и «Не за что краснеть» — все это повлияло на мой выбор».

Финансовые организации, наконец, заговорили с людьми на одном языке. Модные бизнес-тренеры советуют думать out of the box — выходя за границы. А искусство учит мыслить так, будто никаких границ не существует вовсе, чего не хватает российскому корпоративному миру. «Сегодня арт-объект — это не просто, например, картина, скульптура или инсталляция, — продолжает Ливенская. — Это зритель, художник, идея, объект и контекст. Альфа-Банку, да и современной экономике в целом, нужны люди, производящие не товары или услуги, а новые умные смыслы. Именно искусство позволяет выбраться за границы принятых отраслевых норм и получить такие компетенции».