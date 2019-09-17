В августе умер миллиардер Дэвид Кох. Его тандем со старшим братом долгое время служил примером того, как успешно могут вести дела ближайшие родственники. И это не единственный такой случай в мире крупного капитала.

Елена Коровушкина Автор Finparty



Все статьи автора Квоки, Вертхаймеры и другие братья, стоящие у руля бизнеса

В августе умер миллиардер Дэвид Кох. Его тандем со старшим братом долгое время служил примером того, как успешно могут вести дела ближайшие родственники. И это не единственный такой случай в мире крупного капитала.







Чарльз и Дэвид Кохи

Koch Industries

Чарльз и Дэвид Кохи



Чарльз и Дэвид Кохи 1 /3

Koch Industries — огромный концерн, выпускающий широкий ассортимент продукции: от туалетной бумаги и ковров до нефти. Сейчас это вторая по величине частная компания в США. Чарльз и Дэвид унаследовали бизнес от отца наряду с двумя другими братьями, но затем выкупили их доли. Этот процесс не был мирным, судебные тяжбы длились около 20 лет, причем враждующие стороны не разговаривали даже на похоронах матери.

Оба Коха принимали активное участие в политике. Придерживаясь либертарианских взглядов, они ратовали за низкие налоги, минимальную социальную поддержку, невмешательство государства в экономику. Братья попортили немало крови Бараку Обаме, выступая против его инициатив и жертвуя огромные суммы республиканцам, другим политическим силам и лоббистам. Также Кохи тратили миллионы долларов на благотворительность. Forbes подсчитал, что за всю жизнь Дэвид израсходовал на эти цели свыше $1,3 млрд. Однако критики отмечают, что пожертвования часто уходили организациям, чьи исследования помогали братьям отстаивать свои деловые интересы — например, бороться с регулированием в сфере защиты окружающей среды и сеять сомнения в реальности глобального потепления.

Цитата: «Самое значительное наследие Дэвида Коха — избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов». Газетный заголовок

Роб, Джеймс и Элис Уолтоны

Walmart

Элис, Джеймс и Роб Уолтоны



Элис, Джеймс и Роб Уолтоны 1 /3

В списке самых богатых людей планеты Джеймс, Элис и Роб Уолтоны расположились рядом и занимают 16-е, 17-е и 18-е места. Вместе они контролируют более 50% акций крупнейшей в мире сети оптовой и розничной торговли. Walmart была основана их отцом в 1962 году и сейчас насчитывает более 11 000 магазинов в 27 странах мира. В компании работает больше 2 млн сотрудников, а ее годовая выручка переваливает за астрономическую сумму $500 млрд.

Братья Джеймс и Роб постепенно передают бразды правления бизнесом следующему поколению, а их сестра Элис никогда не принимала активного участия в жизни Walmart. Ее главное увлечение — живопись. В 10 лет она купила за два доллара свое первое произведение искусства: репродукцию картины Пабло Пикассо. Сейчас Элис Уолтон владеет обширной коллекцией, включающей оригиналы Энди Уорхолла и Джорджии О’Киф. В 2011 году она открыла музей Crystal Bridges, где демонстрируется ее собрание стоимостью в сотни миллионов долларов.

Цитата: «Семья Уолтон зарабатывает в минуту больше денег, чем сотрудники Walmart за целый год». Сенатор Берни Сандерс





Ален и Жерар Вертхаймеры

Chanel

Ален и Жерар Вертхаймеры

Ален и Жерар Вертхаймеры 1 /2

Эти наши герои относятся к числу владельцев «старых денег». Состояние семьи восходит к 20-м годам прошлого века, когда братья Пьер и Пауль Вертхаймеры инвестировали в компанию Коко Шанель. Во время Второй мировой войны основательница модного дома пыталась вернуть себе контроль над ним, поскольку тогда существовал закон, запрещавший евреям владеть бизнесом. Но братья Вертхаймеры вовремя переписали компанию на доверенное лицо и смогли ее сохранить.

Сейчас внуки Пьера Вертхаймера владеют контрольным пакетом акций Chanel. Как и дед (принято считать, что тот познакомился с Коко Шанель на скачках), они выращивают скаковых лошадей. Еще братья владеют виноградниками во Франции и Калифорнии. Они практически не дают интервью, редко появляются на публике и считаются самыми закрытыми миллиардерами в индустрии моды. Их не встретишь на открытии новых магазинов, а когда они посещают показы Chanel, то садятся в третьем или четвертом ряду. Сама компания долгое время не стремилась к публичности в том, что касается финансовых результатов. В прошлом году она опубликовала полную отчетность впервые за 108 лет существования.

Цитата: «Мы очень сдержанная семья, мы никогда не выступаем на публике. Chanel — это история о Коко Шанель, о Карле Лагерфельде, о всех, кто работает в компании. Это история не о Вертхаймерах». Ален Вертхаймер





Томас и Реймонд Квоки

Sun Hung Kai Properties

Реймонд, Уолтер, Томас Квоки

Реймонд, Уолтер, Томас Квоки 1 /2

Жил-был сказочно богатый гонконгский девелопер, и было у него три сына... Зачин прямо как в классической сказке. Старший сын — Уолтер Квок — после смерти отца в 1990 году взял бразды правления семейным бизнесом в свои руки. В 1997-м ему довелось пережить похищение, семья заплатила огромный выкуп, и через неделю пленник вернулся домой. Однако эти семь дней, проведенные в страхе и неизвестности, так его потрясли, что он фактически отошел от дел. Сохранив за собой пост CEO, Уолкер доверил руководство Sun Hung Kai Properties младшим братьям. В прессу просочились слухи о том, что значительное влияние приобрела его любовница. Семье определенно это не нравилось, и его вынудили уйти из компании.

В 2012 году Томас и Реймонд Квоки были арестованы по обвинению в даче взятки высокопоставленному должностному лицу в администрации Гонконга. Первый получил пять лет тюрьмы, второго оправдали. В деловом мире тут же поползли слухи, что наводку на громкое коррупционное дело дал именно Уолтер, обиженный на братьев. Как бы то ни было, участники этой истории, видимо, смогли примириться. Томас Квок был даже выпущен из тюрьмы под залог, чтобы повидаться с умирающим Уолтером.





Роберту-Иренеу, Жоан-Роберту и Жозе-Роберту Мариньу

Grupo Globo

Жоан-Роберту, Роберту-Иренеу и Жозе-Роберту Мариньу

Жоан-Роберту, Роберту-Иренеу и Жозе-Роберту Мариньу 1 /2

Если затейливые имена этих трех братьев воскресили в вашей памяти причудливые сюжетные повороты бразильских мыльных опер, то вы недалеки от истины. Мариньу руководят одним из самых крупных в Латинской Америке медиаконцернов, который среди прочего занимается производством сериалов. Незабвенная «Рабыня Изаура» — дело рук Grupo Globo. Отец братьев — Роберту Мариньу — начал семейный бизнес в 1920-х годах с газеты, унаследованной от своего отца. Постепенно он присоединил к компании радио- и телеканалы, издательский дом, киностудию, звукозаписывающую фирму и многое другое. Globo Television включает больше ста каналов и обладает таким влиянием, что может решать, во сколько должны начинаться матчи бразильской футбольной лиги.





Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы

Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы



Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы 1 /3

Плечистые братья-близнецы наверняка запомнились вам по фильму «Социальная сеть». Это они судились с Марком Цукербергом, обвиняя его в краже идеи Facebook. Истцы согласились на мировое соглашение и, по данным СМИ, получили $65 млн отступных. В фильме они выставлены в негативном свете, да и в Кремниевой долине их недолюбливают — считают, что деньги близнецы получили незаслуженно и к успеху Facebook не имеют никакого отношения.

В фильме есть сцена, где братья приходят к президенту Гарвардского университета с жалобой на Цукерберга. Однажды те события попросили прокомментировать Лоуренса Саммерса, руководившего Гарвардом. Он не выбирал выражений: «Если выпускник надевает деловой костюм в четверг днем, то этому есть два объяснения: либо у него собеседование, либо он мудак. Я склоняюсь ко второй версии. Нечасто встретишь такое самодовольство».

Хорошо, что тяжба с Цукербергом — не единственное, чем Уинклвоссы запомнились в деловом мире. В 2013 году они вложили больше $10 млн в биткоины, а в 2017-м стали первыми официальными биткоиновыми миллиардерами. Также братья знамениты своими спортивными успехами. Они серьезно занимались академической греблей и неплохо выступили на Пекинской олимпиаде 2008 года.

Цитата: «Мы едим, спим, дышим биткоином». Тайлер Уинклвосс





Шричанд, Гопичанд, Пракаш и Ашок Хиндуджа

Hinduja Group

Шричанд, Гопичанд, Пракаш и Ашок Хиндуджа

Шричанд, Гопичанд, Пракаш и Ашок Хиндуджа 1 /2

Четверо братьев индийского происхождения контролируют созданную их отцом финансово-промышленную группу Hinduja Group. Круг интересов конгломерата включает банковскую сферу, медицину, автомобилестроение, кабельное телевидение и многое другое. Старшие братья Шричанд и Гопичанд руководят бизнесом из Лондона и возглавляют список самых богатых людей королевства. В 2001 году разгорелся скандал по поводу получения ими гражданства Великобритании. Двум министрам пришлось уйти в отставку, а Тони Блэру — объясняться, как это Хиндуджа стали гордыми обладателями британского паспорта всего за полгода, хотя обычно этот процесс занимает не меньше двух лет.

Пракаш Хиндуджа занимается финансовым направлением компании в Женеве, а самый младший брат — Ашок — следит за интересами семьи в Индии. На исторической родине все четверо собираются хотя бы раз год, чтобы провести время вместе. Братья исповедуют индуизм, являются вегетарианцами и трезвенниками. Шричанд Хиндуджа даже на банкеты в Букингемском дворце берет с собой свою вегетарианскую еду. Семье пришлось пережить настоящую трагедию, когда его единственный сын совершил акт самосожжения.

Цитата: «Я бы подумал об этом, если бы мы все четверо получили [ученую] степень. Каждый внес вклад в развитие бизнеса в соответствии со своим возрастом. Я не хочу никаких конфликтов и разногласий в семье». Шричанд Хиндуджа по поводу отказа от почетной докторской степени одного из британских университетов





Фрэнк и Лоренцо Фертитта

Station Casinos



Лоренцо и Фрэнк Фертитта 1/2

Отец братьев Фертитта начинал карьеру в Лас-Вегасе в 1960 году с должности портье. Шестнадцать лет спустя он открыл собственное казино. И дальше начинается долгая история одного из крупнейших игроков на этом рынке. Она включает в себя выход на IPO, потом превращение компании в частную, объявление о банкротстве, завершение данной процедуры, изменение структуры владения...

Несмотря на все увлекательные повороты сюжета, семье удалось сохранить контроль над бизнесом, и сейчас им управляют сыновья основателя — Фрэнк и Лоренцо Фертитта. Station Casinos владеет 21 казино в трех штатах. Фирма отметилась в списке лучших работодателей, составляемом Fortune.

Помимо бизнеса, унаследованного от отца, братья развивают и собственные проекты. Так, в начале нулевых они купили за $2 млн UFC — компанию, организующую соревнования по смешанным единоборствам. В 2016 году ее удалось продать за $4 млрд.

Цитата: «Мы вместе с семи утра до позднего вечера. Фрэнк более решительный, чем я. Он старший брат. Мы все делаем вместе — работаем, занимаемся джиу-джитсу, соблюдаем диету, отдыхаем, играем в гольф, шутим. Я не представляю свой день без брата. Он — мое отражение». Лоренцо Фертитта