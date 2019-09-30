Окрестности Маяковской: прогулка по Москве с Ириной Кривошеевой

14 сентября в мытищинском спорткомплексе «Строитель» состоялась крупнейшая спартакиада в истории банка «Уралсиб». На состязания приехали 160 игроков и 300 болельщиков из московских и региональных подразделений кредитной организации.

На любой ступени карьеры важно соблюдать правила социального взаимодействия. Но сотрудники и соискатели часто их нарушают, сами того не замечая. Топ-менеджеры разных компаний рассказали порталу Ladders, в чем это проявляется.

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Для генерального директора управляющей компании «Альфа-Капитал» этот район был особенным в детстве и остается таким до сих пор. Почему — рассказывает сама Ирина Кривошеева.

Для генерального директора управляющей компании «Альфа-Капитал» этот район был особенным в детстве и остается таким до сих пор. Почему — рассказывает сама Ирина Кривошеева.





Прямо во дворе за зданием «Пекина» находилась моя школа — гимназия № 13 с углубленным изучением немецкого языка. В школьные годы часто удавалось сразу после уроков прогуливаться на Патриарших.

История этой школы началась в далеком 1936-м, а в послевоенные годы в ней учился, например, поэт Роберт Рождественский. В мое время она отличалась не просто достойным уровнем общей подготовки, но и отличным преподаванием немецкого языка. У гимназии были хорошие международные контакты, поэтому ученики могли проходить практику в учебных заведениях Германии.

Старое здание школы, к сожалению, не сохранилось. Но в памяти навсегда остались мои учителя, одноклассники и наш удивительный директор Александр Семенович Бубман. Он руководил гимназией в долгий период ее процветания — с 1983 по 2014 год. Был прекрасным организатором, подобрал исключительных преподавателей и отстроил отношения с коллегами в Германии. При этом поражал всех своих учеников и собственным владением немецким, знанием помимо литературного языка большого количества диалектов отдельных федеральных земель и даже городов. А ведь отличия этих диалектов очень существенные — фонетические, грамматические, лексические. Александр Семенович действительно уделял внимание развитию способностей каждого школьника, воспитанию, формированию личности.





Офис «Альфа-Капитала» уже много лет находится в бизнес-центре «Бронная Плаза», что на противоположной стороне Большой Садовой. Приятно бывает пройтись до него от дома по историческому району Москвы, где почти каждое здание чем-то примечательно.

Прямо на выходе из офиса расположен жилой дом «Патриарх», пример современной архитектуры с элементами стилизации под прошлое. Многие критикуют его за необычный вид, но это теперь тоже местная достопримечательность.



Дом со львами 1 /2

Стоит свернуть в Ермолаевский переулок — и вскоре вы увидите так называемый дом со львами. Может показаться, что он сохранился с дореволюционных времен, но на самом деле здание было возведено в 1945-м. Дом предназначался для проживания семей армейской элиты, поэтому его стали называть «генеральским».

Дом «Патриарх»





Если прогуляться дальше по переулку, а затем свернуть направо, то вы окажетесь у необычного огромного особняка, в котором располагается Дом приемов МИДа. В 1996 году именно здесь проходила встреча «большой восьмерки».

Здание построил в конце XIX века предприниматель и меценат Савва Морозов для своей жены Зинаиды Григорьевны. Проект в стиле английской неоготики создавал архитектор Федор Шехтель, а над отделкой внутренних интерьеров работал художник Михаил Врубель. По-моему, получился уникальный шедевр — настоящее украшение улицы Спиридоновки.

Сам Шехтель проживал неподалеку в другом своем творении — особняке на пересечении Ермолаевского и Трехпрудного переулков. Этот дом в средневековом стиле также дошел до наших дней. А имя архитектора увековечено в названии близлежащей аллеи.

Раз мы «путешествуем во времени», давайте перенесемся в начало XIX века и подойдем к одному из немногих деревянных строений, уцелевших во время пожара 1812 года. Еще недавно на усадьбу Андрея Сытина в Сытинском переулке печально было смотреть. Когда-то она не пострадала в большом огне, зато в начале 2000-х пришла в запустение. К счастью, сейчас реставрация завершилась и красивое здание обрело новую жизнь.





Мне нравится путь от нашего офиса к Садовому кольцу по Малой Бронной — уютной, душевной улице. Сначала — Патриарший пруд с прилегающим сквером, где в теплое время приятно посидеть, посмотреть на воду, вечером отвлечься от дел. Дальше — ряды исторических зданий справа и слева, многие из которых были доходными домами.

Обратите внимание, как много в этих местах жило знаменитостей — на стенах постоянно встречаются мемориальные доски. А еще благодаря атмосферности и обаянию Малой Бронной ее полюбили кинематографисты. Именно здесь снимались эпизоды большого числа фильмов, известных нам с детства.

С недавнего времени эта улица стала еще и центром притяжения современной молодежи. По вечерам в расположенных здесь заведениях бывает довольно оживленно.