Елена Коровушкина Автор Finparty



Все статьи автора Как родители воспитывали будущих глав Nike, Microsoft и YouTube

Отцы и матери этих известных детей точно знают, как вырастить успешных бизнесменов и миллионеров. Их принципы воспитания стоит взять на вооружение.





Уильям Найт, юрист, политик, издатель



Сын: Фил Найт, сооснователь Nike

Фил Найт

Не решайте за детей задачи, с которыми они могут справиться сами. О непростых отношениях с отцом Фил Найт рассказывает в автобиографической книге «Продавец обуви». Например, учась в школе, он искал подработку на лето, и Найт-старший не взял его в свою газету. Отец посчитал, что сын в состоянии найти себе место без всякой протекции и кумовства. В результате Фил устроился в конкурирующее издание.

Фил Найт с тренером по легкой атлетике Билллом Бауэрманом





Фил Найт с тренером по легкой атлетике Билллом Бауэрманом 1 /4

Позвольте детям путешествовать. Ведь разве можно менять этот мир, толком его не видев? После получения магистерской степени в Стэнфордской школе бизнеса Фил решил устроить себе gap year и отправиться в долгую поездку. Но денег на осуществление затеи не было. Он попросил помощи у отца, не слишком надеясь на удачу. Тот был консервативен, не одобрял трату времени и денег «на всякие глупости», однако согласился сына поддержать. Как выяснилось, отец сожалел о том, что сам не смог путешествовать в молодые годы. В поездке Фил Найт оказался в Японии, где был впечатлен качеством и низкой ценой кроссовок Tiger. Он встретился с владельцем компании, договорился о сотрудничестве, и вскоре на свет появилась марка Blue Ribbon Sports — будущая Nike.



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Уильям Гейтс — старший, адвокат, и Мэри Гейтс, бизнесвумен



Сын: Билл Гейтс, сооснователь Microsoft

Билл Гейтс с родителями

Побуждайте детей заниматься не только предметами, которые им легко даются. Родители Билла Гейтса активно практиковали для сына то, что сейчас принято называть «выходом из зоны комфорта». Тот был настоящим ботаником, легко постигал научные и технические дисциплины. Но отец и мать убедили его не «забивать» на менее любимые предметы, поэтому он практиковался в футболе, плавании и играл на тромбоне. Гейтс-младший признавался, что подобные занятия казались ему пустой тратой времени. Зато теперь он знает, что получил важный урок: ты не можешь быть успешным во всем, а неудача — еще не конец света. Понимание этих истин помогает избавиться от излишней самонадеянности и не опускать руки перед трудностями.



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Детям нужно давать больше независимости, даже если вы не согласны с их решениями на все сто. Родители, разумеется, переживали, когда Гейтс-младший решил бросить Гарвардский университет, чтобы основать Microsoft. Но посчитали, что он достаточно взрослый, чтобы принимать взвешенные решения, и поддержали сына в его начинании.

Реальный опыт не менее важен, чем теоретическая база. Отец и мать всячески поощряли стремление сына применять свои знания на практике. Например, они согласились с тем, чтобы в старших классах Билл пропускал школу ради работы программистом на электростанции.





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Эдгар Сиа — старший, бизнесмен



Сын: Эдгар Сиа, сооснователь Double Dragon Properties, филиппинской девелоперской компании

Эдгар Сиа — старший с женой

Будьте ролевой моделью для своих детей. В книге Life Principles предприниматель рассказывает, как отец и мать стали для него примером. Они открыли продуктовую лавочку и работали там с утра до ночи. «Родители привили мне любовь к честному и тяжелому труду. Я видел, как упорство помогло им построить свой бизнес кирпичик за кирпичиком. Мой предпринимательский дух закалялся, когда я наблюдал, как родители делают все сами». Так же, как отец и мать, Сиа-младший начал соблюдать профессиональную этику. Это сослужило хорошую службу, когда он основал одну из своих первых компаний — сеть ресторанов быстрого питания. А умение работать без отпусков и выходных помогло быстро развить бизнес и стать самым молодым миллиардером на Филиппинах.

Эдгар Сиа — младший

У детей должны быть обязанности. Сиа-младший начал помогать родителям в магазине, когда ему было восемь лет. Его задачей было упаковывать конфеты и сахар. И не важно, что для этого приходилось пользоваться дедовским способом и запечатывать пакеты с помощью свечи и воска.

Поощряйте инициативу. Тогда же будущий миллиардер предложил изменить технологию — задействовать электрическую машинку для упаковки. Родители не отмахнулись от его идеи, хотя могли. Новое устройство действительно позволило экономить немного времени, а у сына, надо полагать, добавилось уверенности в своих возможностях.



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Эстер Войжицки, журналист, преподаватель



Дети: Сьюзен Войжицки, гендиректор YouTube

Энн Войжицки, соосновательница биотехнологической компании 23andMe

Джанет Войжицки, профессор педиатрии в Калифорнийском университете

Эстер Войжицки (в центре) с семьей

Свою стратегию Эстер Войджицки изложила в книге «Как воспитать успешного человека». Используемый метод она называет TRICK, что расшифровывается как trust, respect, independence, collaboration, kindness (доверие, уважение, независимость, сотрудничество, доброта). В интервью Forbes Woman Войджицки остановилась на некоторых особенностях ее взаимоотношений с детьми.

Поощряйте дух самостоятельности и независимости. «Сегодня в мире полно родителей, которых жизнь вокруг чересчур пугает. Они читают страшилки в Интернете, они постоянно находят подтверждение своим страхам — и получается то, что я называю побочным эффектом безопасности. Люди во все времена стремились облегчить жизнь своих детей. Сейчас у нас есть такие возможности, и мы ими злоупотребляем. Гиперопека и неустанная забота родителей-наседок привели к тому, что выросло целое поколение, которое попросту не привыкло брать на себя ответственность. Они либо совсем не рискуют, либо исходят из того, что придут мама с папой и все сделают».





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Учите детей с малолетства обращаться с деньгами. «Просите их оплатить мелкие счета, поручайте узнать цены в магазине. Привлекайте к решению бытовых проблем. Побуждайте задавать вопросы! Зовите детей, когда не работает кондиционер или потек кран. Пусть они помогают вам с этим разобраться. Им будет гораздо легче в жизни, если они будут знать алгоритм действий».

«Мой метод наказания — не позволить детям что-то приятное, что они хотят. А если кто-то серьезно провинился, я прошу написать об этом эссе. Такой прием я принесла домой из школы... Это сильный способ, потому что когда ты пишешь о чем-то, ты рефлексируешь. Ты спрашиваешь себя, мог ли я поступить по-другому. Эссе помогает осмыслить ситуацию и закрепить в памяти».

«Родители могут только предлагать. Не навязывать. И заметьте, «предлагать» не означает «изо дня в день твердить одно и то же».



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Майкл Айкан, учитель



Сын: Карл Айкан, финансист, корпоративный рейдер

Карл Айкан

Мотивируйте детей ставить большие цели. Когда будущий миллиардер оканчивал школу, отец выдвинул условие: семья оплатит дальнейшее обучение сына, только если он сумеет поступить в один из престижных университетов Лиги плюща: Принстон, Йель или Гарвард. Кажется, родители сами не очень верили в успех отпрыска и собирались сэкономить на его образовании. Но Карл прыгнул выше головы и стал студентом Принстонского университета.

Карл Айкан с дедушкой

Карл Айкан с мамой



Карл Айкан с дедушкой 1 /4

Джон Блейкли, юрист



Дочь: Сара Блейкли, основательница бренда нижнего белья Spanx

Сара и Джон Блейкли

Научите ребенка адекватно воспринимать неудачи. Отец Сары за обеденным столом часто задавал сыну и дочери необычный вопрос: «Что у вас в последнее время не получилось?» При этом он не ругал детей, а хвалил за приложенные усилия и помогал извлечь уроки из негативного опыта. «Это полностью изменило мое отношение к неудаче. Настоящий провал — это когда ты даже не предпринял попытки добиться успеха», — рассказывала Сара Блейкли в одном из интервью. Умение не пасовать перед просчетами и отказами очень ей помогло, когда она искала производителей и дистрибуторов для своей линии утягивающего белья.