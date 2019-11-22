Спасибо, мама! Финансисты — о самых дорогих и любимых

Недопонимание нередко становится причиной серьезных размолвок, а иногда приводит и к разрыву отношений. А ведь избежать этого проще, чем кажется. Нужно научиться слушать, а главное — слышать другого человека.

В последнее воскресенье ноября в России отмечают теплый и нежный праздник — День матери. По этому случаю мы решили спросить финансистов, чему они научились у мам и за что особенно им благодарны.

В последнее воскресенье ноября в России отмечают теплый и нежный праздник — День матери. По этому случаю мы решили спросить финансистов, чему они научились у мам и за что особенно им благодарны.

Сын: Дмитрий Пешнев-Подольский,

председатель правления БКС Банка

Мама: Галина Михайловна Подольская

— Моя мама — заслуженный работник культуры России, до сих пор трудится преподавателем хора. Можно сказать, что я вырос у нее на работе. Оставить меня было не с кем, поэтому после учебы я отправлялся с ней в детскую музыкальную школу. Там, за столом в конце класса, я делал уроки и читал книги. Занятия у мамы шли до вечера, так что мое чтение длилось долго. Мы завели тетрадь, куда записывали прочитанные книги с указанием количества страниц. Она сохранилась до сих пор и превратилась в маленькую семейную реликвию. Там, например, говорится, что во втором классе я прочитал 124 книги общим объемом 22 тысячи страниц.

Наблюдения за тем, как мама работает с хором, оказали на меня серьезное влияние. В частности, теперь я моментально слышу, если кто-то даже немного не попадает в ноты, когда поет. Ну а если серьезно, то я видел своими глазами, как много может значить один человек. Ежегодно мама в одиночку по своей инициативе устраивала хоровые фестивали, которые были важнейшим событием в жизни сотен детей. Каждый ребенок превращался в артиста, выступающего с большой сцены. Я знаю многих теперь уже взрослых людей, для которых хор и мероприятия моей мамы стали самым ярким впечатлением школьной поры.

Сын: Владимир Крекотень,

врио генерального директора компании «Открытие Брокер»

Мама: Галина Сергеевна Крекотень

— Мама около десяти лет преподавала английский язык в школе, затем более 20 лет проработала в библиотеке вуза. Прошла путь от простого сотрудника до руководителя читальных залов. Ее основной профессиональный талант, на мой взгляд, — совмещать доброту и дисциплину. При ней студенты любили ходить в библиотеку и всегда возвращали книги вовремя.

Что касается моего воспитания, то мама учила жить честно. Она давала мне свободу, при этом деликатно прививала правильные ценности и принципы. Теперь они очень помогают мне в жизни, служат ориентирами. И еще мама обладает какой-то нескончаемой жизненной энергией, которой щедро делится с окружающими. Каждый раз, приезжая в родительский дом, я чувствую эту неповторимую энергетику.

Однажды на день рождения мама подарила мне открытку с цитатой поэта Игоря Романова. Эти строки стали одним из пунктов моей ценностной картины мира: «Когда по склонам вечной суеты бежать от неудач устанешь люто, направь шаги тропою доброты и радость помоги найти кому-то».

Я благодарен маме за то, что она научила меня любить людей. Не только помогать им, проявлять доброту, но и любить. Второй важный жизненный урок — отвечать за себя и принимать решения самостоятельно. Я никогда не гнался за оценками (снова спасибо родителям), получал удовольствие от процесса и в итоге, к примеру, окончил университет с красным дипломом. Отсюда и третий урок — в жизни все зависит от тебя, твоих действий, поступков.

Дочь: Анна Самохвалова,

глава департамента по связям с общественностью Citi в России, на Украине и в Казахстане

Мама: Татьяна Макаровна Неклюдова

— Моя мама обладает множеством талантов, объединенных одним большим даром педагога и воспитателя. Уже более 40 лет она работает учителем. Сначала преподавала немецкий язык в школе, потом — французский. Восемь лет проработала в пединституте, затем перешла в школу-лабораторию при Академии педагогических наук, а последние 20 лет трудится в школе № 1520 имени Капцовых. За все это время, помимо меня и двух внуков, она воспитала не одно поколение учеников.

Ее ценят дети и родители не только за умение обучать французскому интересно и увлекательно, но и за любовь к своему предмету, за человеческие качества, желание и способность найти подход к каждому ребенку. Мама — обладатель целого ряда педагогических званий и наград.



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В детстве она всегда говорила мне: «Голова должна быть на плечах» и «Есть такое слово — надо». Стремилась привить обдуманный подход к любым решениям, большое чувство ответственности. Я благодарна маме за многое, особенно за то, что она воспитала во мне веру в себя, самостоятельность, решительность, стойкость. Она большой профессионал, ответственно относится к своему делу и критически — к себе, старается постоянно развиваться, а также умеет работать с людьми, ценит коллектив и общий результат. Очень надеюсь, что часть ее умений передалась и мне.

Сын: Павел Тулубьев,

член правления, клиентский директор Почта Банка

Мама: Ольга Алексеевна Маслова

— Моя мама долгое время работала в НИИ радио, а затем была экономистом в компании по продаже гранулированной пластмассы. Сейчас она на пенсии и здорово помогает в воспитании внуков — моих троих детей.

В детстве, как и многие, я копил деньги — на подарки близким на праздники. Мне всегда хотелось сделать приятное любимой маме, и вот однажды (лет в 10—12) я решил ей на день рождения купить помаду. Одному осуществить это было сложно, и я попросил соседку тетю Таню съездить со мной на вещевой рынок «Динамо». Мама, конечно, была счастлива. Хотя сейчас мне кажется, что цвет у той помады был не очень. Но ведь главное — внимание.

Бюджет в нашей семье всегда вела мама. С детства помню, что на холодильнике лежала тетрадь, куда она записывала расходы. Эта тетрадь стала символом такой жизни, когда не хватает денег, а я с тех пор усвоил важность рачительного к ним отношения. На пятом курсе физического факультета МГУ я устроился в банк, работал сутки через трое в группе поддержки клиентов. Не все родственники одобряли это, но мама была на моей стороне.

Она очень мудрый человек и всегда оставляла за мной право самостоятельно принимать решения. Запомнился такой эпизод. В начальных классах мама поначалу помогала с уроками, но в определенный момент пришла и сказала: «Теперь ты должен справляться сам, это будет твое решение — сделать или не сделать — и твоя ответственность». Больше никогда она уроки не проверяла. А я на всю жизнь понял, как важно уметь отвечать за свои поступки.

Пожалуй, сильнее всего я благодарен маме за все мое детство. Оно было очень счастливым.

Дочь: Мария Барсова,

исполнительный директор СК «ЭРГО»

Мама: Галина Георгиевна Гришина

— Мама работала на оборонном предприятии, поэтому я родилась в федеральном ядерном центре. На вопрос о профессии она всегда отвечала: я инженер. А правду говорить нельзя до сих пор. Талантлива мама во всем: в школе она обожала играть на фортепиано, отлично плавала, была душой компании. В моем детстве в нашем доме всегда находилось много друзей, сохранялось ощущение праздника. А сейчас, на пенсии, она готовит лучшие в мире котлеты и приучает своих семерых внуков к фермерству.

В девятом классе мне предстояло сделать выбор: пойти дальше учиться математике или музыке. Мама сказала: «Вот смотри, Маша, пойдешь ты в музыкальное училище, и там будут одни девочки. А пойдешь по стезе математики — в твоем окружении окажутся умные мужчины. А замуж-то тебе захочется? Так что выбирай сама». Так в 11-м классе я поступила в специализированную школу при МГУ, где из 27 учеников 24 были мальчики.



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Я благодарна маме за то, что она на меня никогда не давила. Когда я собралась замуж и радостно об этом объявила, она сказала: «Отлично!» «И ты не будешь меня отговаривать?» — спросила я. Она ответила: «Нет, а вдруг это твоя судьба». В итоге так и получилось. Еще огромное ей спасибо за помощь с воспитанием моих троих детей, за умение не зацикливаться на неудачах и идти вперед. Вот чему хочу научиться — так это выращивать клубнику. Самая вкусная в мире — у нее! Очень люблю тебя, мама!

Сын: Асхат Сагдиев,

генеральный директор ИГ «Универ»

Мама: Камаль Рамазановна Макажанова

— Моя мама родилась в большой многодетной семье в поселке на берегу озера Балхаш. Дедушка Рамазан, ее отец, рано умер от болезни после фронтовых работ, когда дети были еще маленькими. Невзирая на трудности послевоенной жизни, моя мама окончила Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, где и познакомилась с моим будущим папой. После вуза она всю жизнь проработала на железной дороге инженером-экономистом, где ее запомнили как очень уважаемого и первоклассного специалиста.



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Конечно же, мама научила меня многим вещам — рисовать, лепить смешные фигурки, готовить разные блюда, а еще — быть внимательным к мелочам, не обижать слабых, уважать старших. Но одно из самых важных качеств, которое она мне привила и которое очень помогает в бизнесе, — умение признавать свои ошибки, не оглядываясь на мнение других людей, и их исправлять.

Мама целостный, очень принципиальный человек, не приемлющий никакой лжи и фальши. Она всегда остается для меня эталоном честности и порядочности. Именно благодаря ее урокам я, как мне кажется, сумел заслужить репутацию надежного партнера и предпринимателя.

Дочь: Анастасия Минкина,

директор по персоналу УК «Система Капитал»

Мама: Ирина Анатольевна Никишина

— Моя мама врач высшей категории, педиатр, заведующая по медицинской профилактике. Ее основной талант — быть для трех своих дочерей заботливой, все понимающей и принимающей, вести активную профессиональную жизнь и оставаться востребованным специалистом. Она прекрасно готовит и шьет, любит читать книги и путешествовать, в том числе по российской глубинке. Коллекционирует декоративные тарелки с изображениями стран и городов, которые посетила.

Важные уроки, которые я получила от мамы, можно сформулировать так: идти к цели и никогда не опускать руки, выбирать дело всей своей жизни, которое тебе по душе.

На мое отношение к трудностям повлияла история поступления мамы в медицинский институт имени Пирогова. Она сдавала туда экзамены четыре года подряд! Родители и друзья советовали выбрать другой вуз, но мама не соглашалась. Она занималась дополнительно, работала санитаркой в больнице, лаборантом кафедры. В итоге стала студенткой желанного «Второго меда», где и познакомилась с моим папой. Вот уже 30 лет она находится в профессии, которую любит.

Хочу сказать спасибо маме за ее теплоту и терпение. Своим взглядом на жизнь, примером она показывает, как важно смирение, принятие ситуации и поступательное движение вперед. «Ирина» в переводе с греческого — «мир». За этот мир — в семье при любых жизненных ситуациях и в моей душе — я очень ей благодарна.

Дочь: Алена Ефремова,

директор по персоналу Московского Кредитного Банка

Мама: Светлана Владимировна Ефремова

— Моя мама — медицинский работник. Ее главные качества — доброта, любовь к людям, терпение. Мама научила меня создавать комфортный микроклимат в любой компании, привила эмпатию, что очень важно для HR при принятии управленческих решений.

Еще мама всегда готова прийти на помощь другим. Она не раз спасала людей в критических ситуациях: от инсульта, от отека Квинке на даче далеко от города, помогла справиться с сердечным приступом пассажиру в самолете. Все это для меня примеры, показывающие, что нельзя проходить мимо, если можно оказать поддержку человеку.

Кроме того, благодаря маме я с детства полюбила искусство. Мы часто ходим на театральные постановки, балет и выставки. Такое хобби помогает мне развивать творческий потенциал и заряжаться позитивной энергией, а еще это прекрасная возможность провести время вместе.

Дочь: Дарья Капранова,

вице-президент, руководитель департамента по работе с персоналом МТС Банка

Мама: Надежда Ивановна Капранова

— Мама родилась в 1948 году в деревне Осоргино в Башкортостане. В 13 лет, оставшись без своей мамы, переехала к старшей сестре. В 14 лет устроилась на ткацкую фабрику в Павловском Посаде. В дальнейшем работала в снабжении, управляла большими складами. Она всегда жалела, что не получила высшего образования, но несмотря на это у нее были безупречный вкус, врожденная интеллигентность и потребность в постоянном развитии.

Мама всегда оставалась главным человеком в моей жизни. Давая мне свободу для самореализации, она в то же время старалась уберечь меня от неправильных шагов.

С ней связано много дорогих воспоминаний из детства, и прежде всего они про созерцание и восхищение красотой природы. Я помню, как мы идем на родник в деревне, проходим заболоченный пруд, где живет царевна-лягушка, и обязательно умываемся холодной водой, чтобы оставаться всегда молодыми и красивыми.

Благодаря маме я знала наизусть сказки Пушкина, стихи Чуковского и Барто. В третьем классе, чтобы привить мне любовь к самостоятельному изучению книг, она прочитала мне несколько глав из «Трех мушкетеров». А потом ей будто бы стало некогда, и я продолжила сама. Так я открыла для себя сначала удивительный мир Дюма, а потом и всю мировую литературу.

Сегодня, воспитывая замечательного семилетнего мальчишку, я часто вспоминаю слова мамы: «Человек не может вырасти плохим, если с детством у него связаны хотя бы три теплых воспоминания». И стараюсь не забывать, что женщина всегда должна дарить семье и окружающим заботу, поддержку, улыбку и теплый сияющий внутренний свет. Спасибо, мама, я тебя люблю!