Вот и наступил 2020-й. Весело встретили, злоуопотребили, разленились... В результате сил нет, а впереди целый год и планов громадье. Как жить, чтобы всегда ощущать высокий уровень энергии? Для этого нужно следовать нескольким правилам.

В конце декабря «Уралсиб Private Bank» подготовил для клиентов интересный и полезный подарок. На бизнес-завтраке в отеле St. Regis они узнали о привлекательных идеях для инвестиций в 2020 году.

Ушедший год был богат (во всех смыслах слова) на нетривиальные поступки миллиардеров. Они выступали в роли секс-гуру, проявляли братскую любовь, говорили «пока» офисной жизни и презентовали автомобиль, который стал героем множества интернет-мемов.

Елена Коровушкина Автор Finparty



Все статьи автора Чем запомнились в 2019 году самые богатые люди планеты

Ушедший год был богат (во всех смыслах слова) на нетривиальные поступки миллиардеров. Они выступали в роли секс-гуру, проявляли братскую любовь, говорили «пока» офисной жизни и презентовали автомобиль, который стал героем множества интернет-мемов.





Развод года: Джефф Безос и Маккензи Безос

Расставание основателя Amazon и его жены стало самым дорогим разводом в истории. За 25 лет вместе пара нажила четырех детей и одну из самых крупных компаний мира. При таких исходных данных следовало ожидать, что развод окажется кровавым и драка продолжится до последнего цента. К тому же обманутая жена могла без труда доказать факт измены мужа-миллиардера. Мы не знаем, сколько фарфоровых сервизов пострадало в процессе разборок и много ли адвокатов по разводам купили себе по маленькой вилле в Малибу, но на публике расставание выглядело мирно и тихо. Маккензи Безос не делала громких заявлений, а экс-супруг отдал ей 4% своих акций Amazon на сумму $38,3 млрд. Теперь бывшая миссис Безос входит в пятерку самых богатых женщин планеты.





Пожертвование года: более 600 млн евро на Нотр-Дам

Кадры горящего купола собора Парижской Богоматери обошли все выпуски новостей в апреле. Вскоре после трагедии было объявлено о сборе пожертвований. Богатейшие семьи Франции: Пино (компания Kering), Арно (LVMH Group), Беттанкур (L’Oreal), Пуянне (Total) и другие обязались направить на восстановление символа Парижа сотни миллионов евро. Подобная щедрость вызвала неоднозначные отзывы публики. «На памятники у них деньги есть, а на голодающих детей в Африке нет?» «Что это они такие добрые? Сколько налогов им за это спишут?»





Заявление года: «Богатые должны отдавать государству больше!»

Кстати, о налогах. В начале года, давая интервью каналу CNBC, Уоррен Баффет заявил, что богатые имеют слишком скромные обязательства перед бюджетом по сравнению с менее состоятельными гражданами. И знаменитый инвестор не первый раз высказывает подобные мысли. В 2011 году он написал колонку в New York Times «Хватит нянчиться с супербогатыми», где призывал к введению более высокого прогрессивного налога. В качестве примера миллиардер приводил неожиданный факт: в процентном отношении к своим доходам он отдает государству меньше, чем, например, его секретарь. В 2019-м налоги стали горячей политической темой в США, и Баффет снова указал владельцам состояний на необходимость более щедро делиться с правительством, чтобы то могло лучше выполнять социальные обязательства.





Новичок года: Татьяна Бакальчук

В 2019 году бывшая учительница английского языка стала второй женщиной-миллиардером в России. Она открыла интернет-магазин Wildberries больше 15 лет назад, когда сидела в декретном отпуске. Сначала торговала одеждой по каталогам Otto и Quelle, а потом начала напрямую работать с поставщиками. Сейчас сайт ежедневно посещают 2 млн пользователей, а годовая выручка приближается к $2 млрд. Как справедливо замечает Forbes, это первый случай в истории российского бизнеса, когда женщине удалось добиться таких успехов без помощи влиятельных родственников-мужчин.





Отставка года: Ларри Пейдж и Сергей Брин

Основатели Google объявили об уходе с руководящих постов в материнской компании Alphabet в декабре. После их отставки холдинг возглавил гендиректор Google Сундар Пичаи. Пейдж и Брин остаются крупнейшими акционерами и членами совета директоров. Это кажется концом эпохи, но создатели одной из самых дорогих корпораций в мире в последние годы все больше и больше отходили в тень, поэтому их решение не вызвало сенсации. Вот как прокомментировали этот шаг они сами: «Если бы компания была человеком, то ему бы сейчас исполнился 21 год — время покидать родительское гнездо. И нам пора взять на себя роль гордых родителей: дарить любовь, предлагать советы, но не приставать с ежедневными нотациями».





Брат года: Мукеш Амбани

Индийские бизнесмены братья Мукеш и Анил Амбани враждовали с 2002 года, когда их отец умер, не оставив завещания. В 2005-м после упорных разбирательств они разделили доставшуюся им империю, но отношения оставались натянутыми. В 2019 году у компании Анила Амбани Reliance Communications сорвалась сделка с Ericsson, в результате чего он остался с долгом в $80 млн. Состояние индийского бизнесмена оценивается в гораздо большую сумму, но деньги потребовались, что называется, здесь и сейчас, и их не было. Суд дал отсрочку на несколько недель и пригрозил должнику тюремным сроком. Тогда на помощь пришел его старший брат Мукеш Амбани, заплатив нужные средства.





Совет года: «Занимайтесь сексом шесть раз в неделю»

На ежегодном мероприятии Ali Day основатель Alibaba Джек Ма встретился с молодоженами компании и выступил в качестве консультанта по семейной жизни. Он переиначил модель работы 996 (с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю) и вывел новую формулу: 669. Это значит, что супругам нужно не только плодотворно трудиться, но и помнить про отношения, заниматься сексом шесть раз за шесть дней каждую неделю, причем «долго» (на китайском это слово звучит так же, как цифра 9). Кроме того, Ма напомнил, что в браке должен быть конечный продукт — дети. В общем, дорогие сотрудники Alibaba, плодитесь и размножайтесь. В свободное от работы время, разумеется.





Распродажа года: акции Uber

Ушедший в отставку в 2017 году бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик с ноября 2019-го избавился от акций компании более чем на $2 млрд. Он продает бумаги каждый день с перерывом на выходные и праздники. Каланика не останавливает то, что после IPO в мае стоимость акций упала более чем на треть. Основатель Uber сейчас вкладывает свои силы и деньги в новый проект — CloudKitchens. Компания оборудует и сдает в наем помещения для ресторанов, работающих исключительно на доставку еды. Инвесторы оценивают стартап в $5 млрд.





Автомобиль года: Cybertruck

В конце ноября Илон Маск представил новую разработку Tesla — электрический пикап из той же нержавеющей стали, что и космические ракеты SpaceX. В своем Twitter миллиардер написал, что вдохновлялся бондмобилем из фильма «Шпион, который меня любил». Автомобиль может выдерживать обстрел из 9-миллиметрового пистолета, способен разогнаться до 60 миль в час за 2,9 секунды, а его грузоподъемность составляет почти 1600 кг. Несмотря на конфуз с треснувшим на презентации стеклом и необычный внешний вид новинки, уже через несколько дней Маск отчитался, что предзаказ на машину оформили 250 000 человек.





Фильм года: «В голове Билла: декодируем Билла Гейтса»

В сентябре на Netflix вышел трехсерийный документальный фильм оскароносного режиссера Дэвиса Гуггенхайма о жизни, карьере и проектах самого знаменитого миллиардера современности. Из картины мы узнали, что Гейтс постоянно возит с собой целую сумку книг, читает со скоростью 150 страниц в час и запоминает 90% прочитанного. Каждый год он устраивает себе «неделю размышления» — отправляется в уединенное место где-нибудь на природе, перелистывает литературу и думает, думает, думает. Отойдя от активного управления Microsoft, размышляет он больше всего о том, как спасти мир от бедности и болезней.