На разных полюсах: зимние путешествия финансистов

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Наши герои продолжили открывать для себя новые места, отправившись кто куда на зимних каникулах. В этот раз география путешествий охватила Америку, Африку, Европу и Азию — в общем, практически весь земной шар.

Наши герои продолжили открывать для себя новые места, отправившись кто куда на зимних каникулах. В этот раз география путешествий охватила Америку, Африку, Европу и Азию — в общем, практически весь земной шар.





Роман Авдеев,

председатель совета директоров концерна «Россиум»







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По традиции Роман Авдеев провел новогодние каникулы в окружении своих близких. На праздники большая дружная семья поехала в Швейцарию в город Вербье, где ее ждали сказочные горы, настоящая снежная зима и даже Санта-Клаус.

По словам Авдеева-старшего, все 23 ребенка были с ним в эти дни. А c самыми маленькими и самыми старшими своими сыновьями он специально сделал отдельные фото.



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Татьяна Ушкова,

председатель правления Абсолют Банка



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Татьяна Ушкова с сыном Львом отправилась в Южную Америку, где провела целую неделю без Интернета. Отсутствие доступа к френд-лентам и бесконечному потоку информации, как и местная красота, помогли путешественникам перезагрузиться.

Сперва они побывали в столице Перу — городе Лиме, начав осмотр достопримечательностей с прогулки по извилистому берегу Тихого океана. Затем посетили Парк любви, расположенный на скале с потрясающим видом. Прогулялись и по главной площади города, на которой находятся президентский дворец, ратуша, резиденция мэра и главный кафедральный собор. Что особенно впечатлило Ушкову в центре — так это красивейшие балконы, некоторые из которых можно «усыновить» (взять на себя их содержание).









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Отметили путешественники и национальную кухню. «В Перу культура еды, — поделилась глава Абсолют Банка, — не менее сильная, чем в Италии или Франции. Здесь едят неспешно, смакуя каждый кусочек». Попробовать стоит, например, салаты с авокадо и местной кукурузой, севиче, жареное мясо и картофель, а из напитков — инка-колу и виноградную водку писко.

В Перу есть забавная традиция — в канун Нового года дарить близким желтые трусы. И вообще в этот период принято одеваться во все желтое — цвет удачи.





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Борис Ким,

генеральный директор Qiwi











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Уже не в первый раз Борис Ким отправился в отпуск вместе со своим другом Алексеем Саватюгиным, аудитором Счетной палаты. Каникулы они провели в Южной Африке, начав необычное приключение с королевства Лесото. Это небольшое государство-анклав полностью окружено территорией ЮАР.





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Затем финансисты побывали в другом королевстве, которое еще недавно называлось Свазиленд. В 2018 году местный монарх Мсвати III решил переименовать страну в Эсватини. Здесь одним из пунктов программы стал подъем на скалу Сибебе, второй по величине гранитный монолит в мире.

Другой точкой маршрута была Претория. В столице ЮАР финансисты осмотрели дом Пауля Крюгера — одного из самых почитаемых политических деятелей за всю историю страны.











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Также они успели посетить королевство Малави — совершить сафари и увидеть озеро Ньяса. Это государство — самое бедное из тех, где Ким и Саватюгин когда-либо были.





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Наталья Сидорова,

начальник управления депозитарных услуг ЮниКредит Банка

Зимние каникулы Наталья Сидорова решила провести в теплом колоритном Таиланде, а именно — на острове Самуи. Немного насладившись морем и солнцем, она осмотрела местные святыни. «Буддистские храмы и божества — для меня что-то совершенно космическое, как будто из другой Вселенной. Необычное, непонятное, загадочное и при этом невероятно красочное и грандиозное», — поделилась впечатлениями путешественница.







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Затем на парусной яхте «Красный барон» она отправилась в национальный морской парк Ангтонг, расположенный неподалеку от Самуи. Бирюзовые воды Изумрудной лагуны произвели на нее неизгладимое впечатление. «Когда я вернусь и у меня наступит настоящая зима, я буду пересматривать именно эти виды!» — пообещала финансист.

Живописность Самуи напомнила ей и джунгли Ямайки, и буйную растительность Гавайев. Есть на острове и необычная достопримечательность — большие камни Бабушка и Дедушка, с которыми связана тайская легенда. Узнав, что они находятся на пляже Ламаи, Наталья отправилась на их поиски. Дедушку найти было легко, а вот с Бабушкой оказалось сложнее.





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Завершилось путешествие посещением еще двух необычных островов. Нанг Янг покорил своими тропическими видами, а маленький Мадсум — дружелюбными свинками и потрясающим закатом.







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А вообще, как говорит Наталья, вовсе не обязательно в каждой поездке стремиться побывать в самых экзотических местах. То, что действительно ценно, — это даже в отпуске рано вставать, чтобы увидеть рассвет, получить заряд бодрости от пробежки вдоль моря и насладиться красотой начинающегося дня. Именно это и запоминается больше всего.





Сергей Васильев,

председатель совета директоров ИК «Русские фонды»

Буквально за неделю до Нового года Сергею Васильеву пришла мысль съездить в Петербург по новой трассе М11. В тот же день был забронирован номер в небольшом отеле с чудесным видом на Казанский собор и спланирована культурная программа на три вечера: поход на балет, в театр, поездка к друзьям на дачу у Финского залива.



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Отметив смену года в усадьбе Степановское-Волосово, 3 января Васильевы отправились на машине в Петербург. «Поймал себя на мысли, что впервые лет за 25 на новогодние праздники мы никуда не уезжаем за границу, — сообщил финансист. — Решили остаться дома с незамысловатой, но прекрасной программой: тверская усадьба, Питер, Сочи. Что еще нужно?»

По словам Васильева, трасса до Петербурга отличная, стоит только учитывать, что на ней мало заправок и не ловит мобильная связь. Также он советует заранее приобрести транспондер — это ускоряет прохождение касс. Спустя пять с половиной часов, полтора из которых пришлось на движение по Тверской области до въезда на М11, семья была на месте.

Отель пришелся путешественникам по вкусу. Одна картина из окон чего стоит! «Москвичу не хватает ампирных видов, которым живет и дышит центр Санкт-Петербурга, — поделился глава «Русских фондов». — Питерцы к этому давно привыкли и уже не замечают окружающие их величие и красоту, а мы не можем этим насмотреться и надышаться».

На обратном пути семья заехала в Великий Новгород. Васильевым понравились красивый Кремль и множество древних русских соборов, но вот сам город не впечатлил — туристическая инфраструктура там еще довольно слаба.





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Другое дело — Иверский монастырь на Валдае. «Здесь все гармонично и живописно: леса, озера и монастырская крепость на острове, — поделился впечатлениями Васильев. — В общем, это обязательный пункт посещения, тем более что он находится прямо на полпути между Питером и Москвой».





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Наталья Русова,

коммерческий директор Русфинанс Банка

Новый год и свой день рождения Наталья Русова отметила в одной из самых экологически чистых стран — Новой Зеландии. В этом уникальном островном государстве каникулы пролетели незаметно. И неудивительно! Ведь кроме осмотра достопримечательностей и дегустации местной кухни финансист занималась экстремальным туризмом: трекингом и погружениями в Тихий океан в мини-батискафе. И судя по фотографиям с борта красного «кукурузника», после полета над знаменитыми песчаными пляжами и зелеными холмами Новой Зеландии аэрофобию она точно преодолела.



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Алексей Панферов,

заместитель председателя правления Совкомбанка

Несмотря на плохую погоду на Килиманджаро в праздничные дни, Алексей Панферов покорил эту вершину, совершив первое в жизни скоростное восхождение. «С высоты 1879 метров до 5895 метров за 8 часов и 37 минут без акклиматизации в горах и единой остановки, — прокомментировал он. — В целом через 39 часов я живым и невредимым вернулся в отель».

После восхождения банкира ждал сафари-отдых в кратере Нгоронгоро. А затем он познакомился с членами племени масаи, которые сохранили свою культуру и продолжают вести полукочевой образ жизни.

«Правило племени таково: чем выше прыгаешь, чем больше коров имеешь, тем больше жен можешь себе позволить. Почти совпадает с моей философией, — написал путешественник. — Мои прыжки и рассказ о профессии после строгого конкурсного ритуала потянули только на десять женщин (у главы клана — 36 жен). Думал, что шутки, но реально еле отпустили».





Улан Илишкин,

зампред правления Росбанка, руководитель Rosbank L’Hermitage

Бесснежная столичная зима сменилась для Улана Илишкина жаркой песочной — он отправился в путешествие по пустыне Намиб, что севернее ЮАР и южнее Анголы.

«Новый год в бескрайних просторах песка, новые впечатления и навыки — в частности, катание на сноуборде с дюн. Незабываемо, — поделился банкир. — Забираешься на высокую дюну, смотришь вдаль, а там желто-оранжево-розовая бесконечность, чувствуется мощь природы пустыни. Это как мощь океана».

Многие едут сюда из-за прекрасных национальных природных парков с большим количеством животных. По словам Илишкина, особенно интересно наблюдать за хищниками, когда в темноте они приходят на водопой: «Слышишь сначала рык, становится не по себе, ночь все-таки. Потом животное появляется из тени и выходит к освещенному пруду».

Как признался путешественник, он выезжал из Москвы с определенным скепсисом, а вернулся абсолютно удовлетворенный поездкой. Масса впечатлений, ни дня без чего-то нового, интересного. И великолепные закаты и рассветы над пустыней...