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Бильд-редактор

Все статьи автора

Редкий кадр: финансисты — в фильмах-номинантах на «Оскар»

В ночь с 9 на 10 февраля все мы будем держать кулаки за любимые картины, которые претендуют на премию «Оскар». Ну а пока мы решили представить, кто из российских финансистов мог бы в них сыграть. Веселой вам пятницы!

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 «Достать ножи»

Герман Греф (Сбербанк)
Герман Греф (Сбербанк)

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«Ford против Ferrari»

Роман Авдеев (Московский Кредитный Банк)
Роман Авдеев (Московский Кредитный Банк)

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«Однажды в… Голливуде»

Михаил Фридман (Альфа-Банк)
Михаил Фридман (Альфа-Банк)
Александр Гафин
Александр Гафин

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«Паразиты»

Борис Ким (Qiwi)
Борис Ким (Qiwi)

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«Джокер»

Олег Тиньков (Тинькофф Банк)
Олег Тиньков (Тинькофф Банк)

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«Мстители: финал»

Петр Авен (Альфа-Банк)
Петр Авен (Альфа-Банк)

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«Прекрасный день по соседству»

Андрей Костин (ВТБ)
Андрей Костин (ВТБ)

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«1917»

Сергей Васильев («Русские фонды»)
Сергей Васильев («Русские фонды»)

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«К звездам»

Виталий Мутко («Дом.РФ»)
Виталий Мутко («Дом.РФ»)

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«Маленькие женщины»

Эльвира Набиуллина (ЦБ РФ)
Эльвира Набиуллина (ЦБ РФ)


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«Кролик Джоджо»

Надия Черкасова («Открытие»)
Надия Черкасова («Открытие»)

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«Боль и слава»

Татьяна Ушкова (Абсолют Банк)
Татьяна Ушкова (Абсолют Банк)

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«Скандал»

Наталья Капинос (Промсвязьбанк)
Наталья Капинос (Промсвязьбанк)

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«Брачная история»

Павел Самиев («Бизнесдром»)
Павел Самиев («Бизнесдром»)

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«Ирландец»

Юрий Грибанов (Frank RG)
Юрий Грибанов (Frank RG)

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«Малефисента: Владычица тьмы»

Дмитрий Равкин («Банковское обозрение»)
Дмитрий Равкин («Банковское обозрение»)
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