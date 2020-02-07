Редкий кадр: финансисты — в фильмах-номинантах на «Оскар»

Бильд-редактор
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В ночь с 9 на 10 февраля все мы будем держать кулаки за любимые картины, которые претендуют на премию «Оскар». Ну а пока мы решили представить, кто из российских финансистов мог бы в них сыграть. Веселой вам пятницы!
«Достать ножи»
«Ford против Ferrari»
«Однажды в… Голливуде»
«Паразиты»
«Джокер»
«Мстители: финал»
«Прекрасный день по соседству»
«1917»
«К звездам»
«Маленькие женщины»
«Кролик Джоджо»
«Боль и слава»
«Скандал»
«Брачная история»
«Ирландец»
«Малефисента: Владычица тьмы»
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03 Фев 2020 Мнения