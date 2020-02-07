Редкий кадр: финансисты — в фильмах-номинантах на «Оскар»

https://finparty.ru/upload/iblock/0ac/0ac7acfbafac883349e3d74f0e57067a.jpg 620 320 Сбербанк открыл IT-школу с конкурсом 120 человек на место 6 февраля в Казани открылась вторая в России «Школа 21» — площадка для подготовки IT-специалистов международного уровня по уникальной методике. В дальнейшем образовательный проект Сбербанка охватит и другие регионы. https://finparty.ru/mba/191573/ finparty.ru

https://finparty.ru/upload/iblock/fe3/fe37425695e2c1ddec94bf7bfc19572c.jpg 620 320 Time to learn: как устроена «Альфа-Академия» 24 января Альфа-Банк открыл корпоративную образовательную площадку, где обещает учить сотрудников не тому и не так, как все. Мы прогулялись по «Альфа-Академии» и узнали, как здесь все устроено. https://finparty.ru/mba/191077/ finparty.ru