Моя родословная: Иван Баулин, Ситибанк

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Finparty продолжает серию публикаций «Моя родословная». Сегодня руководитель отдела разработки и сопровождения информационных систем казначейства и депозитария Ситибанка рассказывает о своем дедушке Юрии Баулине. Он был частью легендарной команды ЦСКА и тем человеком, благодаря которому большой хоккей пришел в Казахстан и Австрию.

Finparty продолжает серию публикаций «Моя родословная». Сегодня руководитель отдела разработки и сопровождения информационных систем казначейства и депозитария Ситибанка рассказывает о своем дедушке Юрии Баулине. Он был частью легендарной команды ЦСКА и тем человеком, благодаря которому большой хоккей пришел в Казахстан и Австрию.

Иван Баулин

Мой дедушка был заслуженным мастером спорта по хоккею, заслуженным тренером СССР. Он — один из членов команды Анатолия Тарасова. Юрий Баулин долгие годы играл в ЦСКА, стал многократным чемпионом Советского Союза, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, бронзовым — Олимпиады в Скво-Вэлли 1960 года.

В хоккее существует четкая специализация спортсменов, деление на защитников и нападающих. Но дедушка был исключением: за ЦСКА он мог играть в нападении, за сборную СССР — в защите. Наряду с такими легендарными хоккеистами, как Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов, он входит в символический клуб Николая Сологубова, включающий всех защитников, которые за свою карьеру забили больше 100 шайб.

Сборная СССР на Олимпиаде в Скво-Вэлли. Баулин — крайний справа во втором ряду

После завершения профессиональной карьеры спортсмена дедушка поехал в Усть-Каменогорск работать с местной заводской командой. По сути, он стал одним из основоположников казахстанского хоккея, первым получил звание заслуженного тренера КССР. Вместе с коллегами он создал команду мастеров «Торпедо Усть-Каменогорск», которая остановилась в шаге от выхода в Высшую лигу и добилась известности. Местные жители очень полюбили хоккей — в городской ледовый дворец, вмещавший 3000 человек, порой набивалось вдвое больше болельщиков.

Важно, что помимо основной команды дед создал детскую школу, которая поколениями выпускала знаменитых спортсменов. Например, это Евгений Набоков, бывший профессиональный хоккеист, рекордсмен в НХЛ среди всех вратарей из стран бывшего СССР по количеству побед и сухих матчей. После Усть-Каменогорска Юрий Баулин работал в Караганде, Алма-Ате, и везде команды добивались хороших результатов.

Команда «Енбек» (Алма-Ата) после сенсационного выхода в первую лигу чемпионата СССР

Вернувшись из Казахстана, дедушка вместе с Николаем Эпштейном возглавил юношескую сборную СССР, которая три года подряд становилась чемпионом мира среди юниоров. В этой команде начинали Владислав Третьяк и много других известных игроков, которые прошли через, так скажем, усиленное внимание Юрия Николаевича.

Папа рассказывал о дедушке такую историю. На юниорском чемпионате мира в решающем матче с командой Швеции наши проигрывали 0:2. И Баулин волевым решением поменял вратаря, выпустив на лед совсем неопытного игрока — Владимира Мышкина. В итоге наша сборная победила 6:2, а вратарь потом стал знаменит. В хоккее редки сильные проявления эмоций, но это был один из двух раз, когда дедушку на радостях расцеловал Тарасов. Настолько его впечатлили принятое решение и взятый на себя тренером риск. А первый раз случился, когда Юрий Баулин, будучи игроком, вышел на лед за команду ЦСКА с серьезной травмой.

Тренировка молодежной сборной СССР

Игра за ЦСКА

Дед вообще отличался прямотой высказываний и смелостью решений. Если помните, в 1972 году состоялась первая суперсерия СССР — Канада, одно из знаковых событий в истории мирового хоккея. Когда советская сборная встретилась с канадскими профессионалами, в ней играли мастера уровня Валерия Харламова, но на тот момент они в мире были никому не известны. Наша команда выиграла в первом матче 7:3, случилась сенсация, канадцы испытали шок.

Так получилось, что дедушка перед суперсерией тренировал «Спартак», при этом основой для формирования сборной служил ЦСКА. Внутри тренерского совета, куда входили Анатолий Тарасов и Всеволод Бобров, были очень большие сомнения, брать ли в команду спартаковца Александра Якушева. Именно дедушка настоял на его участии. На суперсерии Якушев оказался лучшим игроком советской сборной, поэтому его первым вспоминают канадские звезды хоккея, когда говорят о тех матчах. Отец рассказывал, что деда даже потом какими-то именными часами наградили. Но страшно представить, что было бы в случае провала: партийным боссам от спорта требовались только победы.

Юрий Баулин и Всеволод Бобров с женами

У дедушки был период, когда он работал в Австрии. На тот момент профессионального хоккея в стране не существовало, предстояло подтянуть этот вид спорта перед домашней Олимпиадой в Инсбруке в 1976 году. Все члены австрийской команды имели разные профессии, не связанные с хоккеем, а тренировались по вечерам. Был забавный момент, когда лучший игрок, будучи страховым агентом, отказывался ехать на чемпионат мира, потому что тот по времени совпадал с горячей порой заключения контрактов с клиентами.

Дедушка рассказывал, что первое время в Австрии было тяжело. Русских в его окружении не было, он не знал языка и год работал через переводчика. Потом выучил немецкий, который был просто необходим. Профессия тренера очень похожа на работу менеджера в крупной организации, того же банка. Ему недостаточно просто расставить игроков по полю, объяснить командную тактику. Тренер тоже должен уметь работать с людьми, управлять ими, понимать, что у них в голове. Одним словом — быть и управленцем, и хорошим психологом. Если говорить об Олимпиаде в Инсбруке, то она прошла очень успешно, превзошла все ожидания.

С Герхардом Хаузнером, капитаном сборной Австрии по хоккею

Дед жил хоккеем. Например, в Австрии он по утрам абсолютно бесплатно тренировал детей. И так было всю жизнь, до самой его смерти. Даже уйдя из большого спорта, он приходил на каток, учил, помогал, подсказывал.

В общей сложности дедушка пробыл в Австрии пять лет. Несмотря на то что жизнь там сильно отличалась от той, что была в СССР, он постоянно рвался домой. Позже у него появлялась возможность остаться в Австрии насовсем или переехать в США, когда в 90-е началась история с НХЛ и наши сильнейшие игроки стали туда переходить. Но он всегда отказывался. Не потому что ему было за рубежом плохо, а потому что здесь — хорошо.

На тренерской работе в Австрии

Тут еще сыграл роль фактор, что дедушка очень ценил и уважал своего отца. Николай Петрович Баулин был ведущим летчиком-испытателем МиГ-3, героем Великой Отечественной войны. Он погиб во время испытательного полета 5 октября 1941 года, в день рождения моего деда, поэтому тот всю жизнь не любил этот праздник. У нас в семье хранятся письма, которые Николай Баулин присылал с фронта сыну, тогда еще совсем маленькому. Он обращался к нему как ко взрослому человеку. Там, например, были следующие строки: «Будь таким же, как дед, как отец, ненавистником ко всем тем, кто хочет закабалить мысль, жизнь большинства. Не будь трусом». Мне кажется, что вот эта идейность (в хорошем смысле), которая в семье существовала, повлияла и на тренерскую карьеру моего деда. У него было страстное желание добиться в жизни чего-то большого, чтобы отец им гордился.

Капитан Николай Баулин перед боевым вылетом

Дедушка не любил дома рассказывать о себе, о хоккее, для него быть частью спортивного мира на самом высоком уровне не казалось чем-то особенным. Большинство хоккейных историй мы услышали от его друзей, коллег. В советское время и ценности в спорте были немного другими. Тогда большое значение имели коллективность, преемственность — когда команда привязана к одному городу, одной спортивной школе. Важным считалось, что молодые ребята вырастают при поддержке именитых мастеров своего клуба. Я не могу сказать, что сейчас хоккей плохой, но он более коммерческий. Есть множество профессиональных клубов, которые не имеют своих школ и живут за счет покупки талантливых спортсменов, чтобы добиться результата.

У меня вся семья спортивная: отец пошел по стопам дедушки — был детским хоккейным тренером в школе «Крыльев Советов». Меня тоже судьба связала со льдом, я десять лет профессионально занимался фигурным катанием. На самом деле серьезное увлечение спортом вырабатывает определенные черты характера, например терпение, и приучает к слову «надо». У нас не было опции не прийти на тренировку или проспать. Это потом сильно помогало мне и в учебе, и в работе. Еще семейная спортивная история научила меня, что человек должен ощущать жгучий интерес к тому, чем он занимается. Только тогда можно добиться по-настоящему серьезного успеха.

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