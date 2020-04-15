Дмитрий Брейтенбихер: «Что делать?», или жизнь на удаленке

Пасху, как и весну, нельзя отменить. Поэтому готовимся к ней со всей ответственностью! А наши шефы с радостью делятся своими лучшими проверенными рецептами.

В июле 2019 года основатель микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгений Бернштам был арестован по делу о мошенничестве и с тех пор находится в СИЗО. Публикуем его открытое письмо, переданное через адвоката (орфография и пунктуация сохранены).

В поисках ответа на актуальный для многих вопрос «Что делать в самоизоляции?» старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер обратился к классику — ответа не нашел. Зато написал колонку об отсутствии свободного времени даже сейчас.

В поисках ответа на актуальный для многих вопрос «Что делать в самоизоляции?» старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер обратился к классику — ответа не нашел. Зато написал колонку об отсутствии свободного времени даже сейчас.

Дом

В последние недели все как будто окунулись в реалити-шоу внутри своих неожиданно многолюдных домов и квартир. Моя семья тоже перешла из спяще-пижамного режима, в котором ты ее наблюдаешь при обычном ненормированном рабочем графике, к активному регламенту. Повысилась плотность взаимодействия, оно стало тесным. И несмотря на то, что все вроде понимают свое место, почему-то каждый претендует на чужое.

Причем речь идет в том числе об интернет-пространстве. Происходят как регулярные попадания в кадр родственников во время рабочих видеоконференций, так и мои собственные дефиле на заднем фоне в процессе дистанционного обучения сыновей.

Обратной стороной такого уплотнения является погружение в детали воспитательного процесса в виде контроля за использованием сыновьями гаджетов, игр в PlayStation, подготовкой уроков, физическими упражнениями и так далее. Неожиданный всплеск такой родительской активности, естественно, воспринимается как посягательство на личную свободу и выливается в отчаянное сопротивление, споры и последующие примирительные задушевные разговоры.

Параллельно ты узнаешь много нового и неожиданного. Например:

младший уже в состоянии обыграть тебя в шахматы, а старший — больше раз отжаться;

иметь математическое образование и уметь объяснить решение олимпиадной задачи — совсем разные вещи. При заходе на третий круг непонимания тяжелые предметы от тебя лучше убирать подальше;

наличие в твоем плейлисте треков Оксимирона, Билли Айлиш и Little Big не делает тебя достойным собеседником с детьми по теме музыки;

твоя 96-летняя бабушка, которая в голод питалась лебедой и перенесла два воспаления легких, точно знает, что лечить COVID-19 надо примочками из неизвестного тебе растения под названием «золотой ус».

Работа

Банковскую деятельность при этом никто не отменял. Обеспечивать бесперебойное и быстрое обслуживание нам по-прежнему необходимо.

При работе в удаленном доступе коммуникация с клиентами становится немного «дискретной», менее регулярной. Поэтому от бизнес-подразделений требуется больше усилий как для регулирования взаимодействия, так и для контроля, чтобы все поступающие клиентские запросы были удовлетворены.

Дополнительная нагрузка возникает еще и потому, что экономическая ситуация быстро меняется, и необходимо давать клиентам новые актуальные рекомендации.

Наконец, самый важный фактор увеличения рабочей загруженности — появление дополнительных задач, связанных с охраной здоровья сотрудников и посетителей офисов. Нужно составлять графики изоляции и дежурств, дезинфекции и уборки офисов, обеспечить всех средствами индивидуальной защиты, организовать температурный контроль персонала, отслеживать самочувствие тех, кто на больничном, и так далее. Все это сегодня — первоочередная работа.

Резюмируя, повторюсь: у меня возросли и рабочая нагрузка, и вовлеченность в домашние дела. Поэтому я с большим удивлением реагирую на многочисленные высказывания и советы в духе «Чем бы еще заняться на карантине?»

На мой взгляд, если вам было тяжело добиться желаемого раньше, то не нужно тешить себя мыслями, что теперь за месяц вы накачаете пресс, сядете на шпагат, выучите испанский и перечитаете Достоевского. Нет, этого не произойдет. Тем не менее, самоизоляция — очень хорошая дополнительная проверка на самодисциплину, организованность и ответственность, причем не только перед сотрудниками и клиентами, но перед родными и самим собой.

Когда я тоже в первый день раздумывал, чем заняться, то решил в сэкономленное на дороге до офиса время перечитать «Что делать?» Чернышевского. Неумолимо засыпая на многочисленных обращениях автора к «проницательному читателю», домучил произведение до третьего сна Веры Павловны, но все еще не нашел варианты ответа на вопрос, вынесенный на обложку.

Ну а когда выйдет эта колонка, я уже буду в офисе — 13 апреля моя удаленка заканчивается. Всем здоровья, и берегите себя.