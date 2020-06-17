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Как Экспобанк раскрыл все карты перед блогерами

Экспобанк пригласил блогеров на онлайн-встречу и ответил даже на самые неудобные вопросы о карточных продуктах. Гости тоже в долгу не остались, честно рассказав о своих тратах и идеальном банковском пластике.

С каждым годом банки становятся все более технологичными, в том числе при общении с потребителями. Интерактивные голосовые меню, автоинформаторы, чат-боты, а теперь еще и искусственный интеллект — с клиентами все чаще взаимодействуют умные машины. Это позволяет разгрузить специалистов-людей и буквально за минуту обрабатывать большое количество типовых обращений. Но алгоритмы все-таки не ответят на самые неожиданные вопросы, не пойдут навстречу клиенту. А вот сами банкиры все это могут, особенно когда разбираются конкретные случаи из практики, а оппоненты не стесняются озвучивать как резкие претензии, так и смелые идеи.

Finparty стал свидетелем словесной баталии между представителями Экспобанка и блогерами. Делимся наиболее интересными высказываниями, прозвучавшими с обеих сторон.

Одним из главных персонажей острой дискуссии стала Digital-карта — флагманский продукт Экспобанка. Это дебетовая карта с вертикальным дизайном, позволяющая получать баллы за повседневные покупки и расплачиваться ими в видео-, музыкальных и других онлайн-сервисах (например, оплачивать подписку на YouTube Premium или поездки на «Яндекс.Такси»).

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Про платные подписки в жизни современного человека

точка2.png«Вся жизнь превращается в подписку, и управлять ей становится очень трудно. Многочисленные настройки выглядят все сложнее и сложнее. Например, нужно попотеть, чтобы найти, где оформить подписку или отказаться от нее, привязать или удалить карту для оплаты. Уверен, для многих это превращается в настоящий стресс!»

точка2.png«Рядовой потребитель выбирает себе для подписки два-три медиасервиса, редко расширяя их количество. Обычно это примерно такая связка: YouTube — Okko — «Яндекс.Музыка». Но люди легко перескакивают в другой онлайн-кинотеатр, если там выходит какой-то уникальный сериал».

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Про траты киноблогера

точка2.png«Поскольку я веду популярный YouTube-канал о сериалах, то смотрю новинки и подписан на все популярные сервисы одновременно: Ivi, Amediateka, More.tv, Okko, Netflix, Hulu, Amazon, «Кинопоиск». На это уходит достаточно большая сумма — более 5000 рублей в месяц. При этом у меня на руках сейчас около десяти банковских карт».

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Про детские приложения и их опасность для родителей

точка2.png«Ни для кого не секрет, что эти приложения построены по следующему принципу: ты скачиваешь ребенку условно бесплатную игру, но, чтобы проходить ее было веселее, необходимо докупать различные расширения. Ребенок начинает пользоваться приложением в два года, а заканчивает в пять. За это время набегает приличная сумма трат, ведь в таких играх даже смена фона платная. Родители разово покупают подписку и забывают о ней, а ведь автопродление никто не отменял. При этом таких детских приложений сотни — каждый популярный мультфильм выпускает свое собственное. Можно большой бюджет спустить, если не быть внимательным».

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Про нехватку карт для геймеров

точка2.png«Не только дети, но и многие взрослые играют в мобильные игры, где для совершенствования персонажей требуются реальные деньги. И если с компенсацией подписок на онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы все более-менее понятно, для этого существуют специальные банковские карты, то о тратах на мобильные игры этого не скажешь. На рынке не хватает продуктов для заядлых геймеров».

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Про недостатки Digital-карты

точка2.png«В Интернете основной поток негативных сообщений о Digital-карте приходился на период запуска проекта. Клиенты жаловались на технические моменты — не могли компенсировать баллами подписки, долго ждали ответа техподдержки. Сейчас поток таких обращений существенно снизился, но до конца не иссяк. Например, люди пишут, что было бы здорово улучшить дизайн мобильного приложения».

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Про карточные лайфхаки для экономии

точка2.png«Не все люди хотят тратить деньги, пусть даже баллы, на подписки. Я не слежу внимательно за кешбэком по своим банковским картам, но на одной из них у меня сейчас стоит повышенное вознаграждение за категорию «Дом и ремонт», поэтому за новым диваном поеду именно с ней. При этом, как только я достигаю лимита по кешбэку на одной карте, то перехожу на другую. Если я израсходовала все лимиты, то мы начинаем делать покупки по картам моего молодого человека. Это очень выгодная тема, о которой многие забывают».

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Про начисление баллов по Digital-карте

точка2.png«Бонусные баллы действительно начинают начисляться после того, как вы потратите 3000 рублей в месяц. Вообще в среднем ежемесячно человек тратит несколько тысяч рублей только на товары повседневного спроса. А Интернет оплатить? А на мобильный денег закинуть? А на проезд? Вот и получается, что никаких дополнительных действий для получения бонусов совершать не нужно — только расплачиваться Digital-картой. И потом: упомянутую сумму вам не требуется расходовать за один раз — можно ее разбить на несколько походов в магазин».

точка2.png«У нас есть градация: 3000 рублей, потраченных по Digital-карте, дают 200 баллов, 10 000 рублей — 400 баллов. В первом случае этого достаточно, чтобы оплатить месячную подписку на YouTube Premium или на Combo Mail.ru, которая подразумевает доступ к нескольким сервисам, а также скидки на поездки в такси и доставку еды. 400 бонусов уже хватает на более дорогие подписки, например сериальные. Получается, что можно получить кешбэк баллами в размере от 4% до 7% от суммы покупки, это реально очень выгодное предложение на рынке. На траты свыше 10 000 рублей также будет дополнительно начисляться 1% баллами. То есть, совершая покупки по Digital-карте, держатель может получать целый «набор юного подписчика».

точка2.png«В среднем в Москве семья тратит 50 000 рублей в месяц. Если все эти траты перенести на Digital-карту, то можно заработать 800 баллов, которые обеспечат месячный доступ ко всем основным медиасервисам — например, Okko, Combo Mail.ru, «Яндекс.Плюс».

точка2.png«Наша идея заключается в том, чтобы держатель не просто мог получать различные подписки бесплатно, но также управлял ими из единого места. Такова схема, к которой мы бы хотели прийти в будущем. Но сейчас сделать это достаточно сложно, пока ни у какой большой сети это не получилось».

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Про новых партнеров

точка2.png«Этим летом мы сможем порадовать держателей Digital-карты пополнением пула партнеров: появятся новые предложения от онлайн-кинотеатров и сервисов такси, бонусы от разработчиков мобильных игр. Активно работаем над тем, чтобы баллами можно было оплачивать микропокупки в приложениях App Store и Google Play, совершать различные донаты в играх. Также совсем скоро у клиентов появится возможность тратить баллы на подписки на онлайн-тренировки».

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Про подводные камни Digital-карты

точка2.png«Живыми деньгами кешбэк всегда априори будет ниже, чем баллами. Просто такова экономика банковского продукта, от этого никуда не деться».

точка2.png«По Digital-карте можно получить максимум 3000 баллов в месяц. Различные ограничения по бонусам существуют у всех карточных продуктов на рынке, у нас они еще достаточно лояльные. На 3000 баллов можно приобрести набор из основных подписок на видео- и музыкальные сервисы, чтобы пользоваться ими месяц. А еще останется на доставку еды или компенсацию такси, ведь по карте удобно оплачивать бонусами и покупки во многих других онлайн-сервисах.

Процесс компенсации совершенных покупок бонусами довольно удобный. Как только вы накопите их достаточно, выбираете в приложении ранее проведенную операцию, жмете кнопку «Компенсировать» — и рубли зачисляются в считаные минуты».

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Про мобильное приложение Экспобанка

точка2.png«Сейчас одна из наших задач — обновление мобильного приложения, новую версию которого мы планируем запустить к осени. Оно станет более удобным для совершения всех основных операций по карте, в частности зачисления и вывода денег. Меньше кликов нужно будет делать, чтобы провести транзакцию. Думаю, что также запустим сторис, различные рекомендации и другие интересные фишки».

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Про принятие конкурентов

точка2.png«Обычно Digital-карта для нашего клиента — не основная. Сейчас вообще практически нет людей с одной картой. Конечно, мы заинтересованы, чтобы именно наш продукт был для клиента главным, но реально смотрим на вещи и пока на это не рассчитываем. Сейчас наша задача — создать у клиента четкую ассоциацию между покупками в Сети и Digital-картой, дать возможность забыть про платные подписки, а также сделать привычную оплату в онлайн-сервисах гораздо выгоднее».

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Вместо послесловия: анализ Digital-карты

По итогам дискуссии банкиров и блогеров можно выделить достоинства и недостатки Digital-карты. Среди несомненных плюсов — бесплатный выпуск и обслуживание, доступность бонусов по достаточно выгодному «курсу», которые предлагается тратить у партнеров. Многих привлечет необычный дизайн пластика — картинка на нем расположена не горизонтально, а вертикально. Отдельным преимуществом является возможность снятия в любых банкоматах мира до 100 000 рублей в месяц без комиссии. Карту можно использовать и как накопительную — на остаток по счету начисляется 3% годовых, правда также баллами.

Среди недостатков можно отметить ограниченный пул партнеров, у которых допускается потратить бонусы, — далеко не все пользуются подписками и ездят на такси. Кроме того, не каждому клиенту подойдет именно балльная система кешбэка. К мобильному приложению пока также есть ряд вопросов, но его обещают доработать.

Балльный кешбэк в размере 1% на все (при тратах от 10 000 рублей в месяц по карте) можно отнести одновременно и к плюсам, и к минусам. С одной стороны, полезная опция, с другой — бывают предложения и выгоднее. Но нужно учитывать, что фокус у карты все-таки другой, поэтому 1% выступает скорее дополнительным бонусом.

Итак, Digital-карта подойдет:

точка2.pngлюбителям кино и сериалов, а также меломанам;
точка2.pngтем, кто часто заказывает готовую еду и перемещается на такси;
точка2.pngродителям с детьми до десяти лет, которые оценят бесплатную подписку на Disney;
точка2.pngгеймерам (карта уже обеспечивает бесплатный доступ к Apple Arcade, планируются и другие игровые подписки);
точка2.pngкино- и сериальным блогерам.

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