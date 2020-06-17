Как Экспобанк раскрыл все карты перед блогерами

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Экспобанк пригласил блогеров на онлайн-встречу и ответил даже на самые неудобные вопросы о карточных продуктах. Гости тоже в долгу не остались, честно рассказав о своих тратах и идеальном банковском пластике.

Экспобанк пригласил блогеров на онлайн-встречу и ответил даже на самые неудобные вопросы о карточных продуктах. Гости тоже в долгу не остались, честно рассказав о своих тратах и идеальном банковском пластике.

С каждым годом банки становятся все более технологичными, в том числе при общении с потребителями. Интерактивные голосовые меню, автоинформаторы, чат-боты, а теперь еще и искусственный интеллект — с клиентами все чаще взаимодействуют умные машины. Это позволяет разгрузить специалистов-людей и буквально за минуту обрабатывать большое количество типовых обращений. Но алгоритмы все-таки не ответят на самые неожиданные вопросы, не пойдут навстречу клиенту. А вот сами банкиры все это могут, особенно когда разбираются конкретные случаи из практики, а оппоненты не стесняются озвучивать как резкие претензии, так и смелые идеи.

Finparty стал свидетелем словесной баталии между представителями Экспобанка и блогерами. Делимся наиболее интересными высказываниями, прозвучавшими с обеих сторон.

Одним из главных персонажей острой дискуссии стала Digital-карта — флагманский продукт Экспобанка. Это дебетовая карта с вертикальным дизайном, позволяющая получать баллы за повседневные покупки и расплачиваться ими в видео-, музыкальных и других онлайн-сервисах (например, оплачивать подписку на YouTube Premium или поездки на «Яндекс.Такси»).





Про платные подписки в жизни современного человека

«Вся жизнь превращается в подписку, и управлять ей становится очень трудно. Многочисленные настройки выглядят все сложнее и сложнее. Например, нужно попотеть, чтобы найти, где оформить подписку или отказаться от нее, привязать или удалить карту для оплаты. Уверен, для многих это превращается в настоящий стресс!»

«Рядовой потребитель выбирает себе для подписки два-три медиасервиса, редко расширяя их количество. Обычно это примерно такая связка: YouTube — Okko — «Яндекс.Музыка». Но люди легко перескакивают в другой онлайн-кинотеатр, если там выходит какой-то уникальный сериал».





Про траты киноблогера

«Поскольку я веду популярный YouTube-канал о сериалах, то смотрю новинки и подписан на все популярные сервисы одновременно: Ivi, Amediateka, More.tv, Okko, Netflix, Hulu, Amazon, «Кинопоиск». На это уходит достаточно большая сумма — более 5000 рублей в месяц. При этом у меня на руках сейчас около десяти банковских карт».





Про детские приложения и их опасность для родителей

«Ни для кого не секрет, что эти приложения построены по следующему принципу: ты скачиваешь ребенку условно бесплатную игру, но, чтобы проходить ее было веселее, необходимо докупать различные расширения. Ребенок начинает пользоваться приложением в два года, а заканчивает в пять. За это время набегает приличная сумма трат, ведь в таких играх даже смена фона платная. Родители разово покупают подписку и забывают о ней, а ведь автопродление никто не отменял. При этом таких детских приложений сотни — каждый популярный мультфильм выпускает свое собственное. Можно большой бюджет спустить, если не быть внимательным».





Про нехватку карт для геймеров

«Не только дети, но и многие взрослые играют в мобильные игры, где для совершенствования персонажей требуются реальные деньги. И если с компенсацией подписок на онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы все более-менее понятно, для этого существуют специальные банковские карты, то о тратах на мобильные игры этого не скажешь. На рынке не хватает продуктов для заядлых геймеров».





Про недостатки Digital-карты

«В Интернете основной поток негативных сообщений о Digital-карте приходился на период запуска проекта. Клиенты жаловались на технические моменты — не могли компенсировать баллами подписки, долго ждали ответа техподдержки. Сейчас поток таких обращений существенно снизился, но до конца не иссяк. Например, люди пишут, что было бы здорово улучшить дизайн мобильного приложения».





Про карточные лайфхаки для экономии

«Не все люди хотят тратить деньги, пусть даже баллы, на подписки. Я не слежу внимательно за кешбэком по своим банковским картам, но на одной из них у меня сейчас стоит повышенное вознаграждение за категорию «Дом и ремонт», поэтому за новым диваном поеду именно с ней. При этом, как только я достигаю лимита по кешбэку на одной карте, то перехожу на другую. Если я израсходовала все лимиты, то мы начинаем делать покупки по картам моего молодого человека. Это очень выгодная тема, о которой многие забывают».





Про начисление баллов по Digital-карте

«Бонусные баллы действительно начинают начисляться после того, как вы потратите 3000 рублей в месяц. Вообще в среднем ежемесячно человек тратит несколько тысяч рублей только на товары повседневного спроса. А Интернет оплатить? А на мобильный денег закинуть? А на проезд? Вот и получается, что никаких дополнительных действий для получения бонусов совершать не нужно — только расплачиваться Digital-картой. И потом: упомянутую сумму вам не требуется расходовать за один раз — можно ее разбить на несколько походов в магазин».

«У нас есть градация: 3000 рублей, потраченных по Digital-карте, дают 200 баллов, 10 000 рублей — 400 баллов. В первом случае этого достаточно, чтобы оплатить месячную подписку на YouTube Premium или на Combo Mail.ru, которая подразумевает доступ к нескольким сервисам, а также скидки на поездки в такси и доставку еды. 400 бонусов уже хватает на более дорогие подписки, например сериальные. Получается, что можно получить кешбэк баллами в размере от 4% до 7% от суммы покупки, это реально очень выгодное предложение на рынке. На траты свыше 10 000 рублей также будет дополнительно начисляться 1% баллами. То есть, совершая покупки по Digital-карте, держатель может получать целый «набор юного подписчика».

«В среднем в Москве семья тратит 50 000 рублей в месяц. Если все эти траты перенести на Digital-карту, то можно заработать 800 баллов, которые обеспечат месячный доступ ко всем основным медиасервисам — например, Okko, Combo Mail.ru, «Яндекс.Плюс».

«Наша идея заключается в том, чтобы держатель не просто мог получать различные подписки бесплатно, но также управлял ими из единого места. Такова схема, к которой мы бы хотели прийти в будущем. Но сейчас сделать это достаточно сложно, пока ни у какой большой сети это не получилось».





Про новых партнеров

«Этим летом мы сможем порадовать держателей Digital-карты пополнением пула партнеров: появятся новые предложения от онлайн-кинотеатров и сервисов такси, бонусы от разработчиков мобильных игр. Активно работаем над тем, чтобы баллами можно было оплачивать микропокупки в приложениях App Store и Google Play, совершать различные донаты в играх. Также совсем скоро у клиентов появится возможность тратить баллы на подписки на онлайн-тренировки».





Про подводные камни Digital-карты

«Живыми деньгами кешбэк всегда априори будет ниже, чем баллами. Просто такова экономика банковского продукта, от этого никуда не деться».

«По Digital-карте можно получить максимум 3000 баллов в месяц. Различные ограничения по бонусам существуют у всех карточных продуктов на рынке, у нас они еще достаточно лояльные. На 3000 баллов можно приобрести набор из основных подписок на видео- и музыкальные сервисы, чтобы пользоваться ими месяц. А еще останется на доставку еды или компенсацию такси, ведь по карте удобно оплачивать бонусами и покупки во многих других онлайн-сервисах.

Процесс компенсации совершенных покупок бонусами довольно удобный. Как только вы накопите их достаточно, выбираете в приложении ранее проведенную операцию, жмете кнопку «Компенсировать» — и рубли зачисляются в считаные минуты».

Про мобильное приложение Экспобанка

«Сейчас одна из наших задач — обновление мобильного приложения, новую версию которого мы планируем запустить к осени. Оно станет более удобным для совершения всех основных операций по карте, в частности зачисления и вывода денег. Меньше кликов нужно будет делать, чтобы провести транзакцию. Думаю, что также запустим сторис, различные рекомендации и другие интересные фишки».





Про принятие конкурентов

«Обычно Digital-карта для нашего клиента — не основная. Сейчас вообще практически нет людей с одной картой. Конечно, мы заинтересованы, чтобы именно наш продукт был для клиента главным, но реально смотрим на вещи и пока на это не рассчитываем. Сейчас наша задача — создать у клиента четкую ассоциацию между покупками в Сети и Digital-картой, дать возможность забыть про платные подписки, а также сделать привычную оплату в онлайн-сервисах гораздо выгоднее».

Вместо послесловия: анализ Digital-карты



По итогам дискуссии банкиров и блогеров можно выделить достоинства и недостатки Digital-карты. Среди несомненных плюсов — бесплатный выпуск и обслуживание, доступность бонусов по достаточно выгодному «курсу», которые предлагается тратить у партнеров. Многих привлечет необычный дизайн пластика — картинка на нем расположена не горизонтально, а вертикально. Отдельным преимуществом является возможность снятия в любых банкоматах мира до 100 000 рублей в месяц без комиссии. Карту можно использовать и как накопительную — на остаток по счету начисляется 3% годовых, правда также баллами.

Среди недостатков можно отметить ограниченный пул партнеров, у которых допускается потратить бонусы, — далеко не все пользуются подписками и ездят на такси. Кроме того, не каждому клиенту подойдет именно балльная система кешбэка. К мобильному приложению пока также есть ряд вопросов, но его обещают доработать.

Балльный кешбэк в размере 1% на все (при тратах от 10 000 рублей в месяц по карте) можно отнести одновременно и к плюсам, и к минусам. С одной стороны, полезная опция, с другой — бывают предложения и выгоднее. Но нужно учитывать, что фокус у карты все-таки другой, поэтому 1% выступает скорее дополнительным бонусом.

Итак, Digital-карта подойдет:

любителям кино и сериалов, а также меломанам;

тем, кто часто заказывает готовую еду и перемещается на такси;

родителям с детьми до десяти лет, которые оценят бесплатную подписку на Disney;

геймерам (карта уже обеспечивает бесплатный доступ к Apple Arcade, планируются и другие игровые подписки);

кино- и сериальным блогерам.