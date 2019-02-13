Сделано с любовью: на церемонии «Банк года» наградили лучших

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8 февраля в «Главclub Green Concert» с размахом прошло вручение одной из главных премий финансовой индустрии — «Банк года — 2018». Узнать победителей, потанцевать под Brainstorm и как следует повеселиться прибыло более 1500 человек. В общем, отлично «пошумели»!

8 февраля в «Главclub Green Concert» с размахом прошло вручение одной из главных премий финансовой индустрии — «Банк года — 2018». Узнать победителей, потанцевать под Brainstorm и как следует повеселиться прибыло более 1500 человек. В общем, отлично «пошумели»!

Команда Тинькофф Банка

География и масштаб мероприятия с каждым годом растут. В этот раз банковский «Оскар» приветствовал не только именитых столичных финансистов и бизнесменов, но и представителей отрасли из регионов. Например, от «Уралсиба», «Русского Стандарта» и Сетелем Банка приехали сотрудники из Уфы, Саратова и Казани.

В танцевальном партере было, мягко скажем, многолюдно. Решив выяснить, кто еще пришел в гости, мы спешили пообщаться с как можно большим количеством гостей и лавировали между столиками и разъезжающими на роликах барышнями с неоновыми треугольниками в руках. Большинство собравшихся оказались причастны к банковскому сектору — мы встретили сотрудников «Зенита», Росбанка, «Хоум Кредита». Представитель Сбербанка поделился, что благодаря церемонии не только расширил круг общения, но и открыл для себя марку хорошего вина: «Комплимент от шеф-повара — бокал отличного напитка! Вот собираюсь организовать свой банк, поэтому накапливаю контакты, а здесь превосходное место для завязывания деловых отношений». Пошутил наш собеседник насчет собственной кредитной организации или нет, осталось загадкой.

Ирина Йовичич, Антон Борода (CloudKassir)

Сотрудников Тинькофф Банка узнать можно было сразу по фирменным ярко-желтым акцентам в одежде. «Банки.ру имеет огромное влияние на нашу работу — мы оптимизируем внутренние процессы, опираясь на данные «Народного рейтинга» этого портала. Читаем и разбираем буквально каждый отзыв, оставленный клиентами», — признались тинькоффцы.

Были на площадке и люди из других отраслей, как смежных с банковской сферой, так и от нее далеких. Специалист «МигКредита» не преминул упомянуть в беседе с нами слоган компании: «Если что — мы мигом!» Менеджер отдела специальных проектов телеканала RT Ирина Йовичич объяснила цель визита так: «Подобные мероприятия — всегда обмен опытом и выход за рамки своих компетенций. Наблюдение за чужими идеями позволяет генерировать собственные, и это здорово».

Energy Show

Игорь Шилько, Сергей Синатулин, Олег Комлик («Дом.рф»)

В ожидании официальной части гостям было чем заняться. Одни делали boomerang-фотографии в футуристической комнате Mastercard, и тут же выкладывали их в соцсети. Другие подзаряжали успевшие сесть к концу дня смартфоны и гаджеты на сервисе аренды аккумуляторов компании «Капитал Лайф». Третьи дегустировали коктейли на основе напитков французского бренда Remy Martin. Четвертые испытывали интуицию и пробовали угадать имя главного победителя финансовой премии. Они говорили свои варианты сотрудникам Банки.ру, а те записывали их в планшет. Авторам верных ответов предстояло принять участие в розыгрыше двух смартфонов и часов Samsung. Разумеется, уже после объявления лауреатов. Затем уверенные в своей проницательности гости спешили на стенд компании «Форт Вайн» попытать удачи еще и в розыгрыше ящика вина. Чтобы было, чем смартфон отметить, если вдруг.

Команда Альфа-Банка

Михаил Алексеев (ЮниКредит Банк)

Когда объявили начало церемонии, первыми на сцену поднялись хозяева праздника. «Привет, финансовая Москва! Благодарю, что проголосовали за нас рублем и обеспечили аншлаг!» — поздоровалась исполнительный директор холдинга «Банки.ру» Елена Ищеева. А председатель совета директоров Филипп Ильин-Адаев, прежде чем перейти к награждению, сказал, что хочет назвать всего одну цифру: «Один миллиард рублей составила выручка «Банки.ру» в прошлом году». Зал взорвался аплодисментами — для интернет-компании это мегакрутой показатель.

Поприветствовали гостей и представители генерального и страхового партнеров мероприятия. Вице-президент Mastercard в России Владислав Святик, обращаясь со сцены к банкирам, отметил: «Мы с вами в предыдущем году сделали очень многое первыми!» А генеральный директор «Капитал Лайф» Евгений Гуревич сказал, что его компания рада поддерживать Банки.ру на благо миллионов клиентов.

Елена Ищеева, Филипп Ильин-Адаев

По традиции цикл вручения наград открыло чествование лидеров «Народного рейтинга» Банки.ру. Самым клиентоориентированным банком был признан «Тинькофф», что само по себе стало сенсацией — все предыдущие 11 церемоний в этой номинации побеждали то «Авангард», то Росавтобанк. Стела за первое место в народном рейтинге операторов сотовой связи ушла в «Тинькофф Мобайл». «Компания совсем новая, но что ни делает, все гениально», — заметил Филипп Ильин-Адаев. Кстати, позже Тинькофф Банк одержал также победу в номинациях «Онлайн-заявка на ипотеку» и «Инвестиционная компания года». «Скажите, это было распоряжение руководства — забрать почти все награды?» — допытывался ведущий Вадим Ждан у представителей кредитной организации.

Сергей Буланкин (Тинькофф Банк)

Команда Тинькофф Банка

Команда поддержки банка имени Олега Тинькова оказалась самой шумной на премии — не жалела голосовых связок и бурно поддерживала коллег, выходивших на сцену. «Мы вне конкуренции, потому что самые молодые в этом зале. За нами будущее!» — энергия тинькоффцев била ключом. Живая иллюстрация официальному хештегу «Банка года» #поддержисвоих.

Вадим Ждан

Наталья Романова (Банки.ру), Татьяна Забродина (ЦБ РФ), Юлия Решетова (Finparty)

Главный редактор Банки.ру Наталья Романова награждала пресс-службу года. Она отметила новый уровень взаимодействия со СМИ, на который вышел российский Центробанк: «Для сотрудников его пресс-службы нет неудобного времени, они дозвонятся до любого спикера, даже если тот уже в самолете. А это, мы вам скажем, очень важно».

Станислав Новиков (БКС)

Команда банка «Восточный»

Сергей Хотимский

Команда Совкомбанка

Словом, церемония шла как положено: «вручанты» объявляли и награждали, лауреаты обещали стать выше, быстрее, сильнее. Финансовая группа «БКС» получила приз за лучшую PR-кампанию года: по словам заместителя председателя правления Станислава Новикова, для клиентов и партнеров было организовано 1500 мероприятий. «Банкиров года» оказалось два: ими стали совладельцы Совкомбанка — братья Сергей и Дмитрий Хотимские. В эту же кредитную организацию ушла и награда за «Банковскую карту года». В перерывах между вручениями финансовых «Оскаров» на сцене зажигали крутые барабанщики-виртуозы Vasiliev Groove и чирлидерши из Energy Show.

Vasiliev Groove

Настало время раскрыть главную интригу — за кем будет победа в номинации «Банк года». Объявляла обладателя этой награды генеральный директор «Банки.ру» Динара Юнусова. Страсти накалились, публика затихла, взяв смартфоны на изготовку. Имя лучшего из лучших держалось в тайне с самого начала — даже на репетиции в клубе сотрудникам холдинга запрещалось его произносить. Как говорится, чтобы никто раньше времени не обрадовался.

Динара Юнусова

Когда напряжение достигло пика, гендиректор «Банки.ру» сообщила: «За открытость, напор и стремительное развитие Гран-при сегодняшней церемонии получает... Почта Банк!» Дальше слова Динары Юнусовой потонули в грохоте фейерверка и радостных криках команды поддержки победившей кредитной организации. Эмоции у сотрудников банка в этот момент зашкаливали, били через край — PR-директор Ольга Очеретина даже не удержалась от слез.

Дмитрий Руденко (Почта Банк)

Команда Почта Банка

Председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко напомнил, как два года назад пообещал , что будет стоять на сцене именно с этой наградой. И обозначил следующую цель для своей команды — стать банком века. «Наша сеть — действительно крупнейшая в России по географическому присутствию. Простите, Сбербанк. Это в честь вашего дня рождения. Это для вас», — подколол Руденко коллег: проведение церемонии совпало с днем рождения главы Сбербанка Германа Грефа.

Дмитрий Руденко, Георгий Горшков (Почта Банк)

Команда Почта Банка

После вручения Гран-при начался феерический концерт группы Brainstorm. Хиты «Ветер», «Скользкие улицы», «Контакты» пели всем залом, танцуя и делая селфи не переставая. Ну а под конец выступления впервые за 30 лет существования группы, о чем сообщил фронтмен команды, публика пела и танцевала уже с музыкантами на сцене! Композиция на бис «Выходные» по-другому просто не могла завершить вечер.

Светлана Вишнякова, Ольга Шведова, Жанна Шукис (Россельхозбанк)

Команда Альфа-Банка

Команда компании «Зетта Страхование»

«Никогда не была на подобном, казалось бы, официальном мероприятии, — поделилась главный IT-инженер Сбербанка и недавняя героиня Finparty Татьяна Демьянова. — Была приятно удивлена, когда весь зал искренне и с восхищением пел песню «На заре». От этой мелодии у меня всегда слезы на глазах. Оказалось, что у всех остальных тоже!»

Татьяна Демьянова со спутником

Улучив момент, мы попросили продюсера церемонии Елену Ищееву поделиться впечатлениями от вечера. Она, как водится, все честно рассказала: «Подготовка к церемонии «Банк года» — это всегда интересный и непростой кейс не только потому, что на мне и команде портала весь креатив, сценарий и логистика. Тут самое захватывающее — как банки на церемонию собираются. Закономерность: чем банк крупнее, тем он неповоротливее. Решение о том, кто выйдет на сцену получать награду в номинации, может приниматься более... месяца! В пресс-службе одной из крупнейших кредитных организаций, где вроде бы журналистам должны помогать, нас вообще «послали» по этапу — вызванивайте топов сами. Мы вызвонили, мы настырные!

Татьяна Завьялова (Сбербанк), Юлия Решетова

Светлана Вишнякова (Россельхозбанк)

Вадим Ждан, Елена Ищеева, Филипп Ильин-Адаев

У меня за 12 лет не было ни одной награды, за которой бы не вышел именно тот, кому она предназначена. Однако подобное отношение показывает, как непрофессионально изнутри устроены процессы и что корпоративный дух с этикой взаимоуважения — только слова. На этом фоне выгодно отличаются некоторые частные коммерческие банки, которые решения принимают быстро, искренне рады победам и приходят целыми командами, ведь придуманный мной посыл #поддержисвоих ради этого и задумывался. Победе должны радоваться не только руководители компаний и банков, но и коллектив! Приятно было узнать на церемонии, что ряд кредитных организаций покупали своим сотрудникам из других городов билеты на самолет, оплачивали отели, лишь бы ребята попали на банковский «Оскар». Вот они — самая душевная публика, которая еще долго после награждения обнимается, танцует, получая максимальный заряд позитива, ради которого церемония «Банк года» и существует!»

Команда банка «Зенит»

Ирина Былинкина, Виктор Котовщиков, Ольга Цыплакова («Зетта Страхование»)

Команда «МигКредита»

Анна Камбулова (Совкомбанк)

Команда Тинькофф Банка

От себя добавим — даешь в 2019-м больше запоминающихся, зажигательных и сделанных с таким вниманием и любовью вечеринок! Ура!

Полный список победителей можно посмотреть здесь.



Генеральный партнер церемонии «Банк года» — международная платежная система Mastercard. Страховой партнер — компания «Капитал Лайф». IT-партнер церемонии — компания BSS, лидер рынка в разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания. Благодарим за поддержку церемонии компанию «Форт Вайн» и французский бренд Remy Martin.

Дмитрий Юрин («Зенит»)

Сабина Хасанова, Юнона Беликова (Банки.ру)

Валерия Францева, Ирэн Шкаровская (Хоум Кредит Банк)

Филипп Ильин-Адаев, Елена Ищеева, Владислав Святик (Mastercard)

Станислав Тывес, Ирина Волина, Константин Бобров («Уралсиб»)

Сергей Косолапов, Андрей Сауткин (Сбербанк)

Арпине Зограбян («Капитал Лайф»)

Михаил Рюмин, Евгений Гуревич, Павел Растегаев («Капитал Лайф») и Елена Ищеева

Группа поддержки «Бриллиантового клуба»﻿

Екатерина Моисеева, Алексей Чухлов (Альфа-Банк)

Наталья Павлунина, Ирина Григорьева (Локо-Банк)

Олег Гришин («МигКредит»)

Команда «Банки.ру»

Светлана Кузнецова и Владислав Снопок («Капитал Лайф»)