Признак оперы: открытие private-отделения банка «Зенит»

Понедельник — день веселый, когда он выпадает на 1 апреля. Рассказываем, как шутили в офисах, соцсетях и на сайтах финансовые компании и операторы связи.

21 марта «Зенит» пригласил состоятельных клиентов и деловых партнеров на торжественное открытие нового бизнес-пространства. Этим вечером звучали не только приветственные речи, но и голоса артистов Мариинского театра, которые устроили в офисе настоящий музыкальный переполох.

21 марта «Зенит» пригласил состоятельных клиентов и деловых партнеров на торжественное открытие нового бизнес-пространства. Этим вечером звучали не только приветственные речи, но и голоса артистов Мариинского театра, которые устроили в офисе настоящий музыкальный переполох.

Трехэтажный офис расположился в укромном переулке в самом центре Москвы. Исторически private-отделение «Зенита» находилось на Садовнической улице, и в банке не хотели менять привычную для клиентов локацию. В итоге удалось создать концептуально и визуально новое пространство, практически не изменив адреса.

Офис, занимающий три этажа, выдержан в стиле хайтек с деталями, присущими 70-м годам прошлого столетия, — мода на них стремительно возвращается. В цветовой гамме присутствуют все оттенки серо-жемчужного с вкраплениями голубого, бежевого и тепло-коричневого.





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В переговорных комнатах царит деловая обстановка, в их оформлении упор сделан на натуральные материалы и спокойные благородные цвета. Ничто не должно отвлекать от главного — общения клиентов с консультантами.



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Welcome-зона здесь необычная — двухуровневая. В ожидании private-банкиров гости могут расположиться как внизу, так и на втором этаже — выпить чашечку кофе в удобном кресле, поговорить с бизнес-партнерами. Или хорошо провести время в дружеской компании сотрудников банка и других клиентов, как это произошло на открытии.

Все началось достаточно прозаично: welcome-зона постепенно наполнялась гостями, велись оживленные разговоры, слышался звон бокалов. Между приглашенными сновали официанты с подносами, сотрудники банка показывали клиентам новый офис. Заиграла музыка — и один из официантов... запел оперным баритоном. Многие от неожиданности засмеялись и стали аплодировать, но тут к исполнителю присоединилась девушка в форменной одежде банка «Зенит», с другого конца зала послышался еще один прекрасный женский голос. Когда же глубоким бархатным басом запел фотограф, старательно до этого нажимавший на кнопку камеры, улыбались уже все присутствующие без исключения. Оперный флешмоб однозначно удался и задал тон всему вечеру.

На фразе «Кто лучший банк? «Зенит»!», исполненной на мотив «Что наша жизнь? Игра!», к микрофону вышла глава «Зенит Private Banking» Наталья Браун. «Я петь не буду», — то ли успокоила, то ли огорчила она гостей и открыла официальную часть мероприятия.

Наталья Браун

Для приветственного слова Наталья пригласила председателя правления банка Олега Машталяра. «Как вы знаете, в 2017 году контролирующим акционером «Зенита» стала компания «Татнефть», и это сильно повлияло на жизнь банка, — сказал топ-менеджер. — Я член уже новой команды, которая меняется и будет продолжать это делать. Внутри кредитной организации идет огромнейшая работа по всем направлениям».

Олег Машталяр

По словам Машталяра, когда он анализировал структуру активов-пассивов банка, то заметил, что многие состоятельные клиенты оставались верны «Зениту» в самые турбулентные для отрасли годы, терпеливо переживали с ним все кризисы. Предправления поблагодарил их за такую преданность, а также сказал спасибо новым клиентам, которые оценили сервис и продукты для private-сегмента. «Когда люди такого уровня и потребностей приходят в банк, они всегда нацелены играть вдолгую. И я хочу заверить, что мы придерживаемся тех же планов, выстраивая свое будущее, свой бизнес на очень длинную перспективу. Поэтому спокойно работайте с нами, а сейчас наслаждайтесь вечером», — сказал в заключение Машталяр.

Дальше снова зазвучали оперные голоса, под которые была торжественно перерезана лента. И начались новые музыкальные перформансы с участием артистов и гостей.

Последние выступали в роли балетной подтанцовки, барабанной установки, отбивающей ритм, актеров в сценке, где дочь с женихом просят у отца благословения. Одному гостю даже выпала роль человека, придерживающего платье певицы во время ее выступления, с которой он прекрасно справился. Что говорить, такой веселый и разнообразный по наполнению оперный спектакль нечасто увидишь. Случились даже музыкальный баттл и дружное исполнение «Пачки сигарет» в оперной интерпретации.

Итоги этого насыщенного вечера подвела Наталья Браун. По ее словам, мир меняется, люди тоже. Трансформируются запросы клиентов, их отношение ко многим вещам. Происходит смена поколений, и сфера private banking — не исключение. «Наш бизнес-приоритет — не терять, а наращивать привлекательность для клиентов, становиться для них банком первого выбора, — подчеркнула Наталья. — Мы стремимся улучшать сервис и отвечать на запросы любой сложности. Удобный современный офис как бизнес-пространство помогает совместить комфорт и конфиденциальность, что положительно влияет на бизнес».

Кульминацией мероприятия стал вынос торта. Конечно же, под прекрасное пение артистов Мариинки. Ну а мы желаем, чтобы жизнь нового бизнес-пространства стала такой же насыщенной и интересной, как день его открытия.