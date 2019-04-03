Петр Авен: «Бесстрастных людей я не понимаю»

20 марта в историческом особняке Смирнова на Тверском бульваре прошел вечер для клиентов Alfa Capital Wealth. Его главным событием стал увлекательный и откровенный диалог двух ярких людей — Петра Авена и Алены Долецкой.

20 марта в историческом особняке Смирнова на Тверском бульваре прошел вечер для клиентов Alfa Capital Wealth. Его главным событием стал увлекательный и откровенный диалог двух ярких людей — Петра Авена и Алены Долецкой.

Петр Авен, Алена Долецкая

На встречу собралось 250 состоятельных клиентов «Альфа-Капитала» — участников программы привилегий Alfa Capital Wealth. Вместе с ними на вечере побывали руководители компании, в том числе председатель совета директоров Андрей Косогов и генеральный директор Ирина Кривошеева.

В центре — Андрей Косогов

Ирина Кривошеева, Петр Авен, Алена Долецкая, Стефани Кайкова

Пока не началась основная часть встречи, в холле звучала живая классическая музыка — на арфе и фортепьяно играли исполнители симфонического оркестра Московской консерватории. Работали три бара, в которых можно было найти напитки на любой вкус: шампанское и вино, коктейли, премиальный виски. Шеф-повар здесь же готовил закуски и горячие блюда, угощая ими гостей. И еще одним небольшим сюрпризом стало то, что у вечера был особый аромат — об этом позаботился один из парфюмерных домов.





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Наконец все прошли в зал, и перед публикой в лучах софитов оказались главные герои мероприятия. Тема для обсуждения с Петром Авеном звучала парадоксально: «Назад в будущее». Не менее нестандартным оказался формат диалога — это было не столько публичное интервью, которое вела Алена Долецкая, сколько непринужденное общение двух старых друзей, проходивших через многие жизненные перипетии вместе.

Оба героя — успешные и интересные люди. Они знают друг с друга со студенческих лет и могли обсуждать даже темы, которые, как заметила Долецкая, в большой журналистике считаются лишними. Авен рассказывал истории из своей юности и других периодов жизни, в том числе незнакомые широкой публике. Говорил о работе в правительстве, о достижениях и просчетах, человеческих страхах и мечтах.

Тина Канделаки, Александр Чигиринский

Затронули собеседники и тему коллекционирования — Авену принадлежит собрание русской живописи конца XIX — начала XX века. Долецкая призналась, что ее занимает вопрос, что же движет человеком, который увлекается поисками художественных шедевров. Все-таки это страсть? В ответ Авен сравнил составление коллекции с охотой: искать и находить — в обоих случаях сродни инстинкту. По его мнению, страсть в человеке вообще очень важна: «Бесстрастных людей я не понимаю».

У зрителей появлялись свои вопросы к героям, так что интервью друг другу то и дело дополнялось диалогом с залом. В итоге вместо запланированного часа беседа продолжалась вдвое дольше. Вечер получился теплым и запоминающимся, о чем гости охотно говорили организаторам, когда встреча подошла к концу.

Андрей Бабиян, Алена Долецкая