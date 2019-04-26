Как дети: Абсолют Банк отметил день рождения

19 апреля банк пригласил журналистов в свой обновленный офис в экологичном стиле — одном из самых трендовых в современном дизайне. Здесь все направлено на то, чтобы сотрудники работали эффективно и без стресса.

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22 апреля главный офис Абсолют Банка наполнился смехом, радостным шумом и веселой суетой. Кредитная организация решила отметить день рождения необычным способом и впервые пригласила в гости детей сотрудников.

Мы специально приехали в головной офис на Цветном пораньше. Организаторы проводили последние приготовления и, понятно, волновались. А вдруг будет скучно или чего-то не хватит? А если кто-нибудь потеряется или заплачет? Складывалось впечатление, что именинники продумали все до такой степени, что в случае чего готовы даже вызвать гостям скорую помощь и себе заодно (спойлер — никому не понадобилось).

Узнать, как в банке решились на такое непростое мероприятие, мы смогли, заглянув в кабинет к председателю правления Татьяне Ушковой.

Татьяна Ушкова

«После празднования 25-летия банка с группой «Би-2» мы поняли, что отмечать наш день тихо и незаметно вряд ли уже получится, — рассказала глава кредитной организации. — Обсуждая формат, вдруг вспомнили, что почти каждый из нас самые яркие эмоции от дня рождения получал в детстве. Идея сделать в банке такой праздник пришлась к месту еще и потому, что мы выяснили: дети наших сотрудников очень смутно представляли себе, куда родители утром уходят и откуда вечером возвращаются. Было решено этот пробел восполнить».



В Абсолют Банке захотели не только познакомить мальчишек и девчонок с рабочими местами мам и пап, но и устроить день финансовой грамотности с познавательными экскурсиями и викторинами. «Хочется показать детям, что профессия банкира не скучная, как можно подумать, — пояснила Ушкова. — Ведь мы находимся на острие прогресса и глобальных трендов вроде цифровизации, уберизации и искусственного интеллекта».

Как только гости начали съезжаться, волнение организаторов моментально улетучилось, уступив место веселью. Забегая вперед, отметим, что команда банка и аниматоры сработали отлично, мы давно не видели такого крутого праздника.

Для путешествия по офису гости разделились по возрасту. Экскурсия напоминала сеанс одновременной игры: по самым интересным местам мини-группы ходили, следуя расписанию. Благодаря такой организации никто никому не мешал, а небольшие пробки если и случались, то разве что у лифтов. Мы же, чтобы увидеть и узнать как можно больше, время от времени присоединялись то к одной группе, то к другой.

«А торт будет?» — поинтересовался у мамы пятилетний Мирон. Недавно у него выпал зуб, поэтому требовались срочная компенсация и положительное подкрепление. Торт, конечно, был, но декоративный из картона — на его фоне все фотографировались, прежде чем отправиться исследовать банк. Роли настоящих праздничных сладостей исполняли капкейки, пончики с глазурью и другие кондитерские изделия.

Наблюдать за тем, как все развлекались, было интересно. Сначала мы с самыми маленькими гостями побывали на мастер-классе по изготовлению фоторамок. Испачкались в краске. После — присоединились к подросткам, которые отгадывали слова в игре «Есть контакт!». Посмеялись. Затем c остальными детьми мы прошлись по отделению private banking. Заглянули во все секретные (по словам менеджеров) переговорные, посидели в креслах, которые нравятся клиентам банка — знаменитостям и политикам, прониклись духом больших денег. «А если все комнаты такие секретные, почему вы их нам показываете?» — спросил один любитель неудобных, но интересных вопросов. «Сегодня можно», — засмеялись сотрудники «Абсолют Частного Банка».

Мирон с мамой на мастер-классе









Мирон с мамой на мастер-классе 1 /6

«Есть контакт!»

Любитель секретов и вопросов

Потом, в буквальном смысле не отходя от кассы, все быстро сыграли в импровизированную игру «Кто знает больше видов валют», и отправились в депозитарий. Там по очереди покрутили замки у тяжелой, очень кинематографичной сейфовой двери, которую невозможно взорвать или прострелить, а также заглянули в одну из ячеек. Узнали, что здесь разрешается хранить много чего, а, например, оружие, наркотики и скоропортящиеся продукты нельзя. «Ага, значит, колбасу можно», — заметил кто-то из детей. А другой поинтересовался, откроется ли дверь в хранилище, если все цифры кода подобрать правильно, только одну нет. Видимо, делали пометки на будущее. Похоже, у кого-то есть очень ценная колбаса.

Повышенная активность наблюдалась в кабинете председателя правления — там шла интерактивная викторина на финансовую тему. Ее участники отгадывали, сколько банков работают сегодня в России, кто дает деньги в долг и какой из всех банков самый необычный. В последнем случае правильный ответ был ЦБ, но все назвали «Абсолют». Интересно, почему? Мнения по вопросу, какую пьесу с «денежным» названием написал Уильям Шекспир, разделились. Одни ратовали за «Царя копеек», другие — за «Властелина долларов». Оказалось, это «Король Лир». Что ж.

После викторины пришло время для общения детей с Татьяной Ушковой, которая для начала поинтересовалась, всем ли гости довольны, и похвалила активных участников викторины. «Знаете, какое событие мирового масштаба проходило в 2018 году по всей России?» — задала она свой вопрос. «25-й день рождения Абсолют Банка!» — хором ответили дети. Далее, как пишут в некоторых юмористических рассказах, «зал лег». Когда все отсмеялись, оказалось, что речь шла о чемпионате мира по футболу, к которому ЦБ РФ напечатал небольшой тираж памятных банкнот. «Каждому из вас мы дарим по купюре номиналом 100 рублей из этого выпуска, — сказала Ушкова. — Никому их не отдавайте, сохраните, и через несколько лет они будут стоить много денег». Вот это был подарок! Такому все обрадовались. Причем не только дети, но и их родители.

«Пусть банкнота хранится у меня», — тут же предложил дочери один хитрый папа на выходе из кабинета. «Мне сказали не отдавать», — ответила проницательная девочка, сильнее зажав купюру в руке и заводя ее подальше за спину.

Далее на нашем пути вновь оказалась дверь. На этот раз — в переговорную, совмещенную с кассой. Дети толпились у стола с монетами, банкнотами и произведениями контрольно-кассовой технической мысли. Сотрудники банка показывали, как работают сортировщик монет, счетчик и детектор купюр, а также наглядно демонстрировали, как отличать фальшивки от оригиналов. О! А еще давали подержать старинные деньги. «Она явно долго горела», — рассматривая черную монету XVII века, высказался один шестилетний экскурсант, похоже с большим пиротехническим опытом. Ему объяснили, что металл может почернеть не только от пожара, но и от времени.

В конце праздничной, немного сумасшедшей и весьма познавательной экскурсии мы вновь столкнулись с Мироном и попросили прокомментировать, что сегодня ему понравилось больше всего. «Кекс, пирожные, пончики», — стал загибать пальцы юный экскурсант. «А может, что-нибудь из кабинетов и помещений — депозитарий или, там, гараж?» — надеясь непонятно на что, спросили мы. «Столовая», — ответил умный мальчик и решительно взял курс в сторону сладкого стола, крепко держа маму за руку. Чтоб не вырвалась.