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Добро пожаловать в Люксембург! Прием Alfa Asset Management

В один из апрельских вечеров посольство Люксембурга в Москве принимало гостей — клиентов компании Alfa Asset Management (Europe), которая входит в консорциум «Альфа-Групп». Высокий статус мероприятия не помешал провести его в дружеской обстановке.

Справа — Санди Немет
Справа — Санди Немет

На вечернем приеме присутствовало более 80 клиентов компании — состоятельных частных инвесторов. Под звуки арфы и звон бокалов с шампанским всех собравшихся радушно приветствовал посол Герцогства Люксембург в России Жан-Клод Кнебелер.

Жан-Клод Кнебелер
Жан-Клод Кнебелер

Конечно, вечер был посвящен Люксембургу — одной из самых экономически благополучных стран мира, которая для состоятельных россиян нередко становится проводником на международный инвестиционный рынок. Во вступительном слове посол поблагодарил гостей за проявленное внимание к герцогству и к этой встрече.

Затем выступил Санди Немет, генеральный директор Alfa Asset Management (Europe). Эта лицензированная управляющая компания работает в Люксембурге с 2015 года и оказывает услуги в области инвестиций частным и корпоративным клиентам. Ее глава рассказал о герцогстве как о финансовом центре, который сочетает в себе компетентность регуляторов и участников рынка, безопасность и инновации.

Санди Немет

Люксембург не случайно занимает особое место в мировой финансовой системе. В этой небольшой стране зарегистрировано порядка 150 банков и 220 страховых компаний, а по чистым активам инвестиционных фондов она уступает только США. Герцогство обеспечивает инвесторам надежную защиту капитала, а гибкое корпоративное право позволяет эффективнее управлять средствами, отметил Санди Немет.

Жан-Клод Кнебелер, Ирина Кривошеева
Жан-Клод Кнебелер, Ирина Кривошеева

Перед гостями выступил руководитель московского представительства юридической компании Arendt & Medernach Александр Соколов. Он также говорил о возможностях для безопасного хранения и приумножения капитала в Люксембурге.

Герцогство может служить комфортным местом и для постоянного проживания. Поэтому на вечере обсуждались варианты действий для тех, кто инвестирует средства через люксембургскую инфраструктуру и подумывает о переезде.

Завершилось мероприятие фуршетом и дегустацией, организованной одним из коньячных домов. У гостей была возможность в неформальной обстановке задать дополнительные вопросы представителям Alfa Asset Management (Europe) и Arendt & Medernach, а также лично пообщаться с послом Люксембурга в России.

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