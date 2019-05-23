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Который час? Время процветать!

О самых роскошных свадьбах россиян, цветочных балах на Лазурном берегу, чудесах и победах «бриллиантовые леди» поговорили с Татьяной Тридворновой, чья компания входит в десятку лучших флористических бюро мира.

Алла Комиссарова, Мария Павлищева, Наталья Пронина, Анна Урумян, Татьяна Тридворнова, Марианна Щербакова, Наталья Ионова, Ольга Нестерова, Валерия Хмелевская
Алла Комиссарова, Мария Павлищева, Наталья Пронина, Анна Урумян, Татьяна Тридворнова, Марианна Щербакова, Наталья Ионова, Ольга Нестерова, Валерия Хмелевская

В гостях у сказки

Мы в чудесном, украшенном цветами пространстве шоурума на Никитском бульваре. Это место, где творят цветочных дел мастера: Татьяна Тридворнова и Наталья Жижко.

Разговор как-то сам собой начался с темы свадеб. Оно и понятно. Во-первых, Татьяна и Наталья обожают украшать подобные торжества. Во-вторых, первая ассоциация с флористикой — церемония бракосочетания. В-третьих, «Бриллиантовый клуб» — это 30 очаровательных женщин, не все из которых замужем.

Самое бурное обсуждение вызвал рассказ о свадьбе, которая состоялась в примечательную дату — 07.07.2007. Ее декоратором выступил Геннадий Самохин, на днях получивший престижную премию White Awards, а цветочным оформлением занимались флористы «Tridvornova art-бюро». По просьбе заказчика на территории подмосковного стрелкового клуба «Лисья нора» была выстроена Венеция. Причем в полном смысле этого слова — с площадью Сан-Марко и мостом Риальто.

Монтаж декораций длился три месяца. Были вырыты и наполнены водой каналы, по ним плавали выписанные из Венеции гондолы, которыми управляли настоящие гондольеры. Гостей присутствовало чуть больше сотни, а развлекали их 400 итальянских артистов, одетых в костюмы commedia dell`arte — «комедии масок». Кульминацией вечера стало выступление Ильи Авербуха и Татьяны Навки на специально залитом для них ледовом танцполе.

Серебро и золото

1—3 марта 2019 года в Филадельфии проходил чемпионат мира Interflora World Cup. Это самый престижный конкурс среди флористов, который проводится уже почти 100 лет. Его можно сравнить, пожалуй, только с Олимпийскими играми. Кстати, повторяется он тоже раз в четыре года.

В этом году в конкурсе приняли участие лучшие флористы из 23 стран. Россию представляла Наталья Жижко, а ее ассистентом стал чемпион России по флористике, вице-чемпион Европы Роман Штенгауэр. Результат достойнейший — «серебро». Это первая подобная победа России в данном состязании. Ранее, в 2011 году, Наталья получила «золото» на флористическом чемпионате Европы.

Наталья Жижко
Наталья Жижко

Чудеса вокруг нас, или Как все начиналось

Победоносная карьера самой Татьяны Тридворновой стартовала еще в 1990 году. Тогда она находилась только в начале профессионального пути, но желания, таланта и целеустремленности в ней было не меньше, чем сейчас. Узнав, что в Японии проводится всемирная выставка цветов, молодой флорист решила во что бы то ни стало туда попасть. «Если что, я и пешком дойду», — говорила она знакомым. Но делать этого не пришлось.

Узнав о мечте Тридворновой, одна компания, офис которой она когда-то оформляла, проспонсировала поездку. Мир, как говорится, не без добрых людей. А в Японии чудеса продолжились: не будучи включенной в состав официальной сборной Эстонии, где Татьяна тогда жила и работала, она все-таки смогла принять участие в конкурсе благодаря рекомендации куратора советского павильона. Не будем забывать, что это был последний год в жизни СССР. И что же? В результате — победа.

Откуда берутся цветочные феи

Когда в Японии организаторы спросили Татьяну, где она училась, девушка, сильно смущаясь, сказала, что по образованию технолог-конструктор роялей, а вот во флористике пока любитель. Ей не поверили. Японские специалисты видели, что композиции Тридворновой составлены в полном соответствии с восточными традициями гармонизации пространства. И она решила дальше следовать за мечтой — нести красоту и гармонию в жизнь. Теперь команда Татьяны и Натальи творит по всему миру — собирает цветочные карусели на одной из главных площадей Брюсселя, создает неповторимые произведения флористического искусства в Лас-Вегасе, Сингапуре, Токио, Нагасаки, Шанхае...

 
 
 
 
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Откуда приходят идеи

Татьяна говорит об этом так: «Мы ничего сами не придумываем. На земле кроме людей, зверей, растений живут еще и идеи. Они приходят к нам с единственной целью — быть воплощенными в жизнь, и если мы по каким-то причинам от них отказываемся или откладываем в долгий ящик — уходят к другим. Но есть идеи, которые наши и только наши. У меня это, например, «Цветочная симфония» — La Symphonie des Fleurs».

 
 
 
 
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Цветочная симфония на Лазурном берегу

«В детстве я очень любила сказку Андерсена «Цветы маленькой Иды», — рассказывает Татьяна. — Она родила во мне любовь к цветам и определила мой путь. Моей мечтой всегда было воплотить в жизнь идею Бала цветов. И вот уже 15 лет в августе на вилле Ротшильда в местечке Сен-Жан-Кап-Ферра я устраиваю дефиле платьев, созданных из живых растений. Они живут один вечер, и полюбоваться ими за изысканным ужином собираются представители светской элиты со всего мира».

Что дальше

А дальше в планах Татьяны Тридворновой:

точка2.pngорганизовать La Symphonie des Fleurs в 2019 году в Сочи;
точка2.pngпровести следующий чемпионат мира по флористике в России;
точка2.pngсделать необыкновенный совместный проект с «Бриллиантовым клубом».

P. S. И уже в самом конце вечера как по волшебству в салон забежал старинный друг Татьяны из Таллина — ювелир Вадим Абель. Он превращает бриллианты в произведения искусства и не был в Москве уже более 20 лет. А тут раз — и неожиданно оказался в окружении «Бриллиантового клуба». Случайно ли? История покажет…

Вадим Абель, Татьяна Тридворнова
Вадим Абель, Татьяна Тридворнова

Фото: Надя Дьякова
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