Который час? Время процветать!

18 мая в Гостином Дворе в рамках выставки Da! Moscow, генеральным партнером которой выступил Альфа-Банк, состоялся арт-баттл Покраса Лампаса и Валерия Чтака. Посетители в режиме реального времени наблюдали, как работают художники.

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О самых роскошных свадьбах россиян, цветочных балах на Лазурном берегу, чудесах и победах «бриллиантовые леди» поговорили с Татьяной Тридворновой, чья компания входит в десятку лучших флористических бюро мира.

О самых роскошных свадьбах россиян, цветочных балах на Лазурном берегу, чудесах и победах «бриллиантовые леди» поговорили с Татьяной Тридворновой, чья компания входит в десятку лучших флористических бюро мира.

Алла Комиссарова, Мария Павлищева, Наталья Пронина, Анна Урумян, Татьяна Тридворнова, Марианна Щербакова, Наталья Ионова, Ольга Нестерова, Валерия Хмелевская

В гостях у сказки

Мы в чудесном, украшенном цветами пространстве шоурума на Никитском бульваре. Это место, где творят цветочных дел мастера: Татьяна Тридворнова и Наталья Жижко.

Разговор как-то сам собой начался с темы свадеб. Оно и понятно. Во-первых, Татьяна и Наталья обожают украшать подобные торжества. Во-вторых, первая ассоциация с флористикой — церемония бракосочетания. В-третьих, «Бриллиантовый клуб» — это 30 очаровательных женщин, не все из которых замужем.

Самое бурное обсуждение вызвал рассказ о свадьбе, которая состоялась в примечательную дату — 07.07.2007. Ее декоратором выступил Геннадий Самохин, на днях получивший престижную премию White Awards, а цветочным оформлением занимались флористы «Tridvornova art-бюро». По просьбе заказчика на территории подмосковного стрелкового клуба «Лисья нора» была выстроена Венеция. Причем в полном смысле этого слова — с площадью Сан-Марко и мостом Риальто.

Монтаж декораций длился три месяца. Были вырыты и наполнены водой каналы, по ним плавали выписанные из Венеции гондолы, которыми управляли настоящие гондольеры. Гостей присутствовало чуть больше сотни, а развлекали их 400 итальянских артистов, одетых в костюмы commedia dell`arte — «комедии масок». Кульминацией вечера стало выступление Ильи Авербуха и Татьяны Навки на специально залитом для них ледовом танцполе.

Серебро и золото

1—3 марта 2019 года в Филадельфии проходил чемпионат мира Interflora World Cup. Это самый престижный конкурс среди флористов, который проводится уже почти 100 лет. Его можно сравнить, пожалуй, только с Олимпийскими играми. Кстати, повторяется он тоже раз в четыре года.

В этом году в конкурсе приняли участие лучшие флористы из 23 стран. Россию представляла Наталья Жижко, а ее ассистентом стал чемпион России по флористике, вице-чемпион Европы Роман Штенгауэр. Результат достойнейший — «серебро». Это первая подобная победа России в данном состязании. Ранее, в 2011 году, Наталья получила «золото» на флористическом чемпионате Европы.

Наталья Жижко

Чудеса вокруг нас, или Как все начиналось

Победоносная карьера самой Татьяны Тридворновой стартовала еще в 1990 году. Тогда она находилась только в начале профессионального пути, но желания, таланта и целеустремленности в ней было не меньше, чем сейчас. Узнав, что в Японии проводится всемирная выставка цветов, молодой флорист решила во что бы то ни стало туда попасть. «Если что, я и пешком дойду», — говорила она знакомым. Но делать этого не пришлось.

Узнав о мечте Тридворновой, одна компания, офис которой она когда-то оформляла, проспонсировала поездку. Мир, как говорится, не без добрых людей. А в Японии чудеса продолжились: не будучи включенной в состав официальной сборной Эстонии, где Татьяна тогда жила и работала, она все-таки смогла принять участие в конкурсе благодаря рекомендации куратора советского павильона. Не будем забывать, что это был последний год в жизни СССР. И что же? В результате — победа.

Откуда берутся цветочные феи

Когда в Японии организаторы спросили Татьяну, где она училась, девушка, сильно смущаясь, сказала, что по образованию технолог-конструктор роялей, а вот во флористике пока любитель. Ей не поверили. Японские специалисты видели, что композиции Тридворновой составлены в полном соответствии с восточными традициями гармонизации пространства. И она решила дальше следовать за мечтой — нести красоту и гармонию в жизнь. Теперь команда Татьяны и Натальи творит по всему миру — собирает цветочные карусели на одной из главных площадей Брюсселя, создает неповторимые произведения флористического искусства в Лас-Вегасе, Сингапуре, Токио, Нагасаки, Шанхае...



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Откуда приходят идеи

Татьяна говорит об этом так: «Мы ничего сами не придумываем. На земле кроме людей, зверей, растений живут еще и идеи. Они приходят к нам с единственной целью — быть воплощенными в жизнь, и если мы по каким-то причинам от них отказываемся или откладываем в долгий ящик — уходят к другим. Но есть идеи, которые наши и только наши. У меня это, например, «Цветочная симфония» — La Symphonie des Fleurs».





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Цветочная симфония на Лазурном берегу

«В детстве я очень любила сказку Андерсена «Цветы маленькой Иды», — рассказывает Татьяна. — Она родила во мне любовь к цветам и определила мой путь. Моей мечтой всегда было воплотить в жизнь идею Бала цветов. И вот уже 15 лет в августе на вилле Ротшильда в местечке Сен-Жан-Кап-Ферра я устраиваю дефиле платьев, созданных из живых растений. Они живут один вечер, и полюбоваться ими за изысканным ужином собираются представители светской элиты со всего мира».

Что дальше

А дальше в планах Татьяны Тридворновой:

организовать La Symphonie des Fleurs в 2019 году в Сочи;

провести следующий чемпионат мира по флористике в России;

сделать необыкновенный совместный проект с «Бриллиантовым клубом».

P. S. И уже в самом конце вечера как по волшебству в салон забежал старинный друг Татьяны из Таллина — ювелир Вадим Абель. Он превращает бриллианты в произведения искусства и не был в Москве уже более 20 лет. А тут раз — и неожиданно оказался в окружении «Бриллиантового клуба». Случайно ли? История покажет…

Вадим Абель, Татьяна Тридворнова