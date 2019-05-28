Московский Столичный Клуб отпраздновал день рождения

В наше время перебраться в другую точку планеты и устроиться на новом месте проще, чем когда-либо. Автор медиапроекта Global Mobility Сергей Сандер составил путеводитель по странам, подходящим под те или иные цели переезда.

Шесть стран для переезда под разные цели и кошельки

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16 мая состоялась вечеринка по случаю дня рождения Московского Столичного Клуба, который отметил два года с момента своего создания. Вечер прошел в приятной, почти семейной обстановке, но с красной ковровой дорожкой, именитыми гостями и даже оперными ариями.

16 мая состоялась вечеринка по случаю дня рождения Московского Столичного Клуба, который отметил два года с момента своего создания. Вечер прошел в приятной, почти семейной обстановке, но с красной ковровой дорожкой, именитыми гостями и даже оперными ариями.

Владимир Палихата, Теймураз Хихинашвили и Амос Либерман

Московский Столичный Клуб в Центральном доме литераторов возрождает дореволюционные клубные традиции. Здесь представители политической, творческой и бизнес-элиты завязывают новые знакомства, встречаются с друзьями, проводят деловые встречи. Это не просто бизнес-сообщество, это пространство в особняке в самом центре Москвы с уютными переговорными, отличной кухней и уникальной сигарной комнатой.

Максим Дунаевский с женой Аллой

Михаил Гусман

Любовь Казарновская с мужем Робертом Росциком

Среди традиций клуба — регулярные встречи с высокопоставленными чиновниками, известными финансистами и успешными предпринимателями. Например, его членами и спикерами являются министр экономического развития Максим Орешкин, предправления ЮниКредит Банка Михаил Алексеев, глава «Открытия» Михаил Задорнов, гендиректор Movchan’s Group Андрей Мовчан, бизнесмен Давид Якобашвили. В этом году клуб возродил традицию встреч с известными писателями в ресторане ЦДЛ. Так, гостями литературных вечеров стали Дмитрий Глуховский и Александр Цыпкин.

За прошедший год клуб провел ровно 50 мероприятий, а число его членов выросло более чем на 40%. Вступить в него можно только по рекомендации двоих действующих членов и лишь в случае одобрения комитетом из семи человек, имена которых не разглашаются публично. Также все претенденты проходят обязательную проверку службы безопасности. Так что случайных людей на таких вечеринках не бывает.

Юрий Розум

Московский Столичный Клуб занимает второй этаж легендарного ресторана Центрального дома литераторов на Поварской улице. Это уникальный особняк конца XIX века, принадлежавший сначала князю Борису Святополку-Четвертинскому, а потом семье Олсуфьевых. После революции особняк превратился в ресторан и стал местом приема международных гостей: здесь побывали, например, Индира Ганди, Рональд Рейган, Ив Монтан, Джина Лоллобриджида, Джордж Буш — старший, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Жак Ширак и Синдзо Абэ.

После красной дорожки гостей ждали welcome-напитки от партнера клуба — компании Vodka Organika — и праздничный ужин от шеф-повара ресторана ЦДЛ Олега Клейменова.

Александр Черномазов, Олег Савченко, Марк Гарбер

Теймураз Хихинашвили с женой и Изольда Ишханишвили

К собравшимся с приветственным словом обратился президент клуба Владимир Палихата, а член попечительского совета Ирина Жарова-Райт подвела клубные итоги года. Затем прозвучали поздравления от члена попечительского совета Нелли Кобзон. Среди гостей мероприятия были также Борис Алешин, Павел Гусев, Аарон Френкель, Любовь Казарновская, Олег Савченко, Леонид Тягачев, Александр Гафин, Теймураз Хихинашвили, Михаил Гусман, Максим Дунаевский, Михаил Барщевский, Дмитрий Глуховский и многие другие.

Президент клуба Владимир Палихата с женой Викторией Король

Нелли Кобзон

Александр Гафин и Олег Савченко

Ирина Жарова-Райт

Вечер продолжился музыкальной программой, состоявшей из яркого театрального представления от артистов «Геликон-оперы» и мелодичных выступлений Аллы Рид (кстати, тоже члена клуба) и Александра Шоуа.

Алла Рид

Александр Шоуа

Павел Гусев и Равида Бондаренко

Меню ужина у шеф-повара Олега Клейменова получилось легкое, не перегруженное тяжелыми продуктами и соусами. В буквальном смысле ярким зрелищем стал вынос торта — с бенгальскими огнями в руках официантов.

Роберт Росцик

Ближе к полуночи гости переместились в сигарную комнату и на балкон. Можно было выбрать подходящий случаю коньяк от партнера вечера, группы LVMH, предаться неспешным разговорам, расслабиться у камина, поиграть в шахматы — и вообще почувствовать, что время вокруг остановилось.

Николай Евтихиев

Леонид Тягачев с дочерью и внучкой и Роберт Росцик

Константин Лоскутников барон фон Босснер и Наталья Ковалевская

Дмитрий Палихата и Михаил Евлоев

Марк и Елена Зильберквит

Дарья Виолина и Алика Смехова