Любовь Казарновская в гостях у Московского Столичного Клуба

Корреспондент
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23 мая в Московском Столичном Клубе состоялся музыкальный вечер, полный вдохновения и артистического блеска. Его главной героиней стала Любовь Казарновская, которая продемонстрировала не только певческий талант, но и кулинарный.
Руководство клуба старается наполнить его жизнь интересными событиями, людьми и поэтому проводит мероприятия, связанные с искусством. В этот раз гостей порадовала бархатным сопрано оперная певица Любовь Казарновская с весенней программой Dolce Vita.
Прибывшие на вечер гости обменивались новостями и заказывали шампанское — несколько глотков игристого снимали остатки напряжения после рабочего дня, уступая место положительным эмоциям. Ведь без них восприятие классики будет неполным.
«Мы неслучайно акцентируем сегодня внимание на музыке, — рассказала FP член попечительского совета клуба Ирина Жарова-Райт. — Текущий Год театра гармонично вписался в жизнь Центрального дома литераторов и, соответственно, Московского Столичного Клуба. Кроме того, аудитория пришла подготовленной: все наши гости — образованные люди, достигшие высот в политической и финансовой сферах. Для них посещение классического концерта с качественным звучанием — прекрасный вид культурного досуга».
С этим согласился один из гостей, заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян. «В наше время важно быть не только финансово состоятельным: если человек владеет языком цифр, но, к примеру, язык оперы ему чужд, то глубоко развитой личностью его назвать нельзя», — полагает он.
Появление Любови Казарновской было ярким — свое выступление она начала с увертюры «Хабанера» из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Певица так погрузилась в роль роковой красавицы, что под виртуозное пощелкивание кастаньет даже лихо прокружилась в танце.
Оперная дива известна тем, что любит сочетать разные стили, жанры, эпохи. Такому принципу она следовала и этим вечером. Классические арии сменялись русской музыкой, романсами, фрагментом мюзикла — за полтора часа перед слушателями раскрылась практически вся палитра мировой музыкальной культуры. Певица наполнила своими личными красками и нюансами каждое произведение. Итальянские мелодии в ее интерпретации увлекали жизнерадостностью. Романс «Только раз бывает в жизни встреча» завораживал интимной манерой исполнения. А песня «Дорогой длинною» искрилась таким задором, что с трудом сиделось на месте. Восковая гибкость голоса позволяет ей даже спеть партию тенора — что она и сделала, исполнив арию из репертуара Лучано Паваротти.
Казарновской аплодировали стоя, несколько раз вызывая на бис. Заканчивая концерт, певица пригласила всех в Ярославль — там оперная прима сыграет в специально написанной для нее пьесе.
В беседе с нами гости признавались, что получили массу ярких впечатлений. По словам одного из них, Казарновская принадлежит к высшей лиге артистов — тех, чье искусство способно если не спасти, то потрясти мир. Получился красивый вечер, послевкусие от которого продлится еще несколько дней.
«Самое главное для артиста — это энергетика, которой он обменивается с залом. У Любови она сильная — ее номера приковывали внимание, заставляли сопереживать и вызывали мурашки по коже», — поделилась своими эмоциями Виктория Король, жена президента Московского Столичного Клуба Владимира Палихаты.
После концерта гостям был предложен ужин из любимых блюд певицы, созданный совместно с шеф-поваром ресторана «Ц.Д.Л.» Олегом Клейменовом. «Любови нравится итальянская кухня, поэтому моя команда приготовила средиземноморский салат с морскими гадами и несколько видов паст на выбор, — перечислил он главные составляющие «звездного» меню. — Морепродукты я брал самые лучшие, что есть на рынке. Мидии выловлены в Белом море, гребешок сахалинский, а креветки из Бангладеш».
На десерт подали яблочный штрудель, испеченный самой Казарновской. Рецепт его приготовления она держит в строжайшем секрете, но нам рассказала тайну основного ингредиента, который делает пирог особенно ароматным: «Я добавляю в него специи, которые специально привожу из Австрии. Мой муж — австриец, и его мама Сюзанна научила меня делать маленький кондитерский шедевр». Одним словом, праздник закончился на вкусной ноте.э
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Фото: Надя Дьякова
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