Сергей Филин приоткрыл закулисье Большого для клиентов «Уралсиба»

Каждый из нас в жизни сталкивается с таким неприятным явлением, как манипуляция. Но мало кто способен легко улавливать попытки скрытого воздействия и умело им противостоять.

На пресс-конференции 17 июня команда Alfa Future People поделилась главными сюрпризами и рекордами предстоящего фестиваля. Он состоится 16—18 августа при поддержке Альфа-Банка, который обещает сделать это событие особенным для клиентов.

В один из последних вечеров мая клиенты «Уралсиб Private Bank» спешили не за город, на природу, а в центр Москвы. В ресторане «Brasserie Мост», что рядом с Большим театром, их ждала творческая встреча с Сергеем Филиным.

В один из последних вечеров мая клиенты «Уралсиб Private Bank» спешили не за город, на природу, а в центр Москвы. В ресторане «Brasserie Мост», что рядом с Большим театром, их ждала творческая встреча с Сергеем Филиным.

Сергей Филин

Народный артист России Сергей Филин — личность легендарная. Судите сами: премьер Большого и художественный руководитель его балетной труппы с 2011 по 2016 год, трижды обладатель «Золотой маски» и лауреат международной премии Benois de la Danse...

«Это удивительный человек, живая энциклопедия Большого театра, — рассказывает исполнительный директор, руководитель департамента по работе с состоятельными семьями банка «Уралсиб» Ольга Дегтярева. — Неудивительно, что наши клиенты проявили неподдельный интерес к идее встретиться с ним в неформальной обстановке и с готовностью откликнулись на приглашение».

Ольга Дегтярева

Роскошный интерьер и высокие потолки ресторана «Brasserie Мост», расположенного в историческом здании в стиле «австрийский модерн», с первой минуты настраивали собравшихся на нужный лад. Сначала гости попадали в главное помещение, погружающее в атмосферу парижских гранд-кафе: зеркала и панорамные окна в пол, лепнина на стенах, антикварные люстры на подвесах, уютные столики с венскими стульями. Затем все проходили в притаившийся в глубине Каминный зал, который выполнен в стиле ар-деко с ренессансным потолком. Именно здесь гостей ожидал приветственный коктейль. Освежающий бокал искрящегося шампанского пришелся в этот день как нельзя кстати.

Сергей Филин, непревзойденный оратор и вдохновенный рассказчик, завладел всеобщим вниманием с первых минут встречи. За несколько часов общения с клиентами «Уралсиб Private Bank» он поведал удивительные истории закулисья, рассказал о драмах и экспериментах. На установленных в зале экранах народный артист показывал снимки и видео, переходя от исторических материалов к жизни труппы сегодня. Гости вечера, в свою очередь, задавали Филину вопросы как о его творческом пути, так и о Большом театре.

Завершилась встреча вручением подарков. Все гости получили на память книгу Шенга Схейена «Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда». Герой вечера имеет к этому изданию прямое отношение: в наше время он проводит посвященные Дягилеву фестивали.

Всем желающим Филин подписал экземпляр книги с индивидуальными пожеланиями. Также гости имели возможность сделать с ним совместные фотографии на память в интерьере Каминного зала.