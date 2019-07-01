25 июня состоятельные клиенты банка «Открытие» побывали на очередной встрече в рамках «Академии Private Banking». Гостьей мероприятия стала директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак — она рассказала об истории русского коллекционирования на примере большой талантливой семьи Щукиных.

Юлия Решетова Главный редактор



Все статьи автора Марина Лошак рассказала клиентам «Открытие Private Banking» о Щукине

25 июня состоятельные клиенты банка «Открытие» побывали на очередной встрече в рамках «Академии Private Banking». Гостьей мероприятия стала директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак — она рассказала об истории русского коллекционирования на примере большой талантливой семьи Щукиных.

Виктория Денисова, Марина Лошак, Анна Хаустова

Тема встречи, состоявшейся в офисе «Открытие Private Banking», определилась сама собой. Сейчас в Пушкинском музее проходит одна из самых громких выставок лета «Щукин. Биография коллекции», и после лекции Марины Лошак гости будут изучать ее экспонаты совсем с другим багажом знаний.

Надо сказать, что у состоятельных клиентов банка «Открытие» появился еще один прекрасный повод для регулярных походов в музей. «Весной мы стали одним из патронов Пушкинского, — пояснила заместитель руководителя «Открытие Private Banking» Анна Хаустова. — Это новый, интересный для нашей компании опыт. Что касается клиентов, то теперь они могут посещать в музее закрытые экскурсии в сопровождении лучших гидов и имеют множество других преференций».

Анна Хаустова

Организаторы вечера постарались сделать так, чтобы гости максимально прониклись атмосферой русского искусства. На это играла каждая деталь: девушки-балерины, невесомыми мотыльками порхающие по подиуму, роскошные букеты, специально созданные для ивента. Главным связующим звеном в интерьере стали цветы и золотые колосья — последние окаймляли зону ресепшена, блестели между роз и пионов, светились на фоне закатного московского пейзажа.

«Мы придумали этот проект для того, чтобы собирать вместе людей, которые интересуются искусством, культурой, хотят быть в курсе последних событий, узнавать что-то новое, — сказала во вступительном слове руководитель «Открытие Private Banking» Виктория Денисова. — Сегодня мне очень почетно и приятно представить нашу гостью — Марину Лошак. Для меня это человек, который, с одной стороны, поддерживает в Пушкинском традиционную музейную культуру, а с другой — стал движущей силой инноваций, современного восприятия выставочного пространства».

Виктория Денисова

Лошак — превосходный рассказчик, в течение часа она с легкостью держала внимание гостей, открывая им мир знаменитых русских коллекционеров.

По словам искусствоведа, в Москве художественные собрания создавались купцами или, как мы сейчас говорим, предпринимателями. Людьми с невероятными амбициями, прогрессивными взглядами и готовностью к риску. И все эти купеческие семьи коллекционеров — от Третьяковых, Боткиных и Остроуховых до Рябушинских и Щукиных — были староверами, а значит, придерживались строгих нравственных правил. На их деньги возводились городские больницы и школы для бедных, открывались новые университетские факультеты. Для своих рабочих они строили благоустроенное жилье и обеспечивали их, выражаясь современным языком, соцпакетом, которому позавидовали бы сотрудники сегодняшних корпораций.

Такой была и семья текстильного магната Ивана Щукина. Его пятеро сыновей получили блестящее образование, знали пять языков и впоследствии стали коллекционерами. Марина Лошак рассказала о четырех из них.

Петр Щукин любил все прекрасное и не мог пройти мимо понравившейся ему вещи. Поэтому он собрал огромное количество разномастных коллекций. Это были и древнерусские экспонаты — от старинных ключей и фарфора до прялок, и уникальные персидские миниатюры, и восточные ткани, и японские гравюры XVIII века. Мимо импрессионистов он тоже не прошел. То есть эклектика была совершенная. В 1905 году Петр Щукин подарил коллекцию, в которой было больше 300 000 (!) предметов, Историческому музею. Он не дожил до начала революции и всего с ней связанного, так что умер, можно сказать, счастливым человеком.

Другой брат — Дмитрий — в отличие от Петра был интровертом. Он обожал и хорошо знал старых мастеров, которых покупал в Берлине и Вене. Его семья жила в прекрасном по-европейски устроенном доме, где не было ни одного случайного предмета. Дмитрий Щукин собрал потрясающую коллекцию, которая вся находится в Пушкинском музее. Кроме двух вещей, которые попали в западные музейные коллекции. Еще при жизни Дмитрий подарил большую часть своего собрания Румянцевскому музею, располагавшемуся в доме Пашкова. В 1924 году его расформировали, и коллекция была передана в Пушкинский.

Третий брат Иван был западником, считал, что его место в Европе, и при первом удобном случае перебрался в Париж. Иван Щукин стал одним из самых ярких людей французской столицы того времени, а его дом — местом притяжения парижской и русской богемы: там все, собственно, и перезнакомились.

Сергей Щукин был из братьев самым физически обделенным: меньше всех ростом, тяжелый заика, очень болезненный. Но он, как спартанец, выстроил себя сам. Всю жизнь закалялся, даже зимой спал с открытым окном, и наутро его усы покрывались инеем. Был вегетарианцем, с помощью тибетских практик вылечил заикание. Неудивительно, что именно он стал по-настоящему большим предпринимателем и женился на первой красавице Москвы Лидии Корнеевой. Если говорить о коллекционировании, то если бы вы попали в 1914 году в сравнительно небольшой дом Щукина на Большой Знаменке, то увидели бы там 13 лучших картин Моне, 16 таитянских «гогенов», 37 «матиссов», лучшие работы Ренуара, Ван Гога, Дега. В 25-метровом кабинете, плотно прижавшись друг к другу, висели 50 полотен Пикассо. В жизни Сергея Щукина случилось много смертей близких, и в такие моменты он спасался искусством. В 1918 году он уехал в Германию, затем поселился в Ницце, где провел еще 18 лет комфортной жизни. Но в ней уже не находилось места страсти — она осталась в России…

После выступления Марины Лошак была серия вопросов-ответов, а затем участники встречи переместились на третий этаж офиса, где их ждало продолжение вечера а la russe. Гости с увлечением обсуждали услышанное под блины с икрой и коктейли, которые здесь же смешивали пара барменов.

Завершился вечер выступлением двух очаровательных девушек, которые виртуозно исполняли на баяне и аккордеоне любимые всеми мелодии.