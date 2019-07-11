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В субботний день, 6 июля, на теплоходе музыка играла, гурманов ждали деликатесы, а детей — еще и приключения с пиратами Карибского моря. Даже в дождливую погоду семейный праздник для клиентов Alfa Capital Wealth получился очень теплым.

Редакция Finparty



Все статьи автора Корабль уходит в лето: бранч Alfa Capital Wealth на Москве-реке

В субботний день, 6 июля, на теплоходе музыка играла, гурманов ждали деликатесы, а детей — еще и приключения с пиратами Карибского моря. Даже в дождливую погоду семейный праздник для клиентов Alfa Capital Wealth получился очень теплым.

Впервые подобная встреча проходила в формате бранча на яхте-ресторане «Erwin.Река», которая курсирует по главной водной артерии столицы и позволяет насладиться как впечатляющими видами, так и меню от шеф-повара. Пассажирами специального рейса стали 300 человек — состоятельные клиенты «Альфа-Капитала» и их близкие. Собравшихся приветствовал директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян.

Справа — Андрей Бабиян

Приятные сюрпризы начинались еще на улице, где в исполнении музыкантов звучал легкий джаз и можно было поднять бокал шампанского — например, за хороший день или предстоящее путешествие. В плавание по Москве-реке всех провожал Джек Воробей, так что самые смелые не упустили возможности сфотографироваться с ним на память.

На борту гостей ждал незабываемый бранч с изысканными блюдами из свежей рыбы и морепродуктов. Помимо главного ресторана для гурманов работал Oyster Bar с изобилием устриц, лангустинами, крабами и прочей морской экзотикой.

Андрей Бабиян и Андрей Косогов

Очень многие гости взяли с собой на праздник детей, о чем последние ничуть не пожалели. Целая палуба была отдана в их распоряжение для всяческих развлечений — мастер-классов, игр, конкурсов. Там царило такое веселье, что взрослым с трудом удавалось вытянуть своих чад из гущи событий даже на обед с деликатесами.



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Маленькие путешественники с головой погружались в затейливые пиратские состязания, с помощью аквагрима перевоплощались в фантастических героев, старались проявить себя в конкурсах с аниматорами и заслужить призы. У девочек пользовался популярностью мейкап-корнер, где работал профессиональный визажист.

На основной палубе прогулка по Москве-реке сопровождалась музыкой Вивальди, Баха, Моцарта в исполнении квартета из Московской консерватории. А на веранде тем временем зажигал джаз-бенд с кавер-версиями самых жарких хитов.

Еще одним запоминающимся эпизодом стали розыгрыши подарков от партнеров мероприятия. Среди призов были сертификат во французскую кондитерскую, недельный отдых в пятизвездочном отеле в Турции, премиальное шампанское и вино.

Атмосфера на празднике была душевной, семейной и по-настоящему летней. И никакие капризы природы не смогли этому помешать.