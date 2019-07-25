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Главный редактор

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Россия vs Люксембург: в Москве состоялся турнир EWUB Golf Cup

В прошлом году в Люксембурге прошел первый международный гольф-турнир, организованный East-West United Bank. И вот 19—20 июля игроков принимали уже наши клубы. Забегая вперед, скажем, что победила российская сборная, но дружеская атмосфера, азарт и веселье достались всем поровну.

Куннис Анти, Матэо Соффритти, Рей Ван Эс, Сергей Пчелинцев, Ханс-Ульрих Хюгли
Куннис Анти, Матэо Соффритти, Рей Ван Эс, Сергей Пчелинцев, Ханс-Ульрих Хюгли

По итогам прошлогоднего состязания первенство осталось за Россией, поэтому она и стала страной проведения EWUB Cup 2019. Команды, в которые входило по 22 игрока, формировались из членов московских и люксембургских клубов, сотрудников и клиентов East-West United Bank. Говорят, заявок оказалось гораздо больше, чем было мест, что порадовало организаторов. Значит, турнир популярен и будет только набирать обороты. 

Ирина Гузова-Вайнберг, Бенуа Д’Ультс, Валерия Пичурина-Леоне
Ирина Гузова-Вайнберг, Бенуа Д’Ультс, Валерия Пичурина-Леоне

В первый день участники осваивали живописные поля гольф-клуба Agalarov Estate & Country, а второй провели на просторных «гринах» Forest Hills Golf Club. Завершилось все гала-ужином, на котором игроки и болельщики обменялись впечатлениями от насыщенной двухдневной программы, а организаторы наградили победителей. 

Евгений Плющенко
Евгений Плющенко

Люксембуржцы Чарльз Госселин и Бенуа Д'Ультс впервые приехали в Москву и остались в полном восторге и от столицы, и от турнира. Господин Д'Ультс признался, что когда собирался в Россию, знакомые и друзья страшно удивлялись, что он едет играть, а не просто в качестве туриста. «В России есть гольф-клубы?» — недоумевали они.

Оказалось, клубы не просто есть, а в массе своей по оснащению и комфорту превосходят европейские площадки. Так что подобные турниры еще и улучшают имидж России в международном гольфическом сообществе, уверен Д'Ультс.  

Бенуа Д'Ультс
Бенуа Д'Ультс
Чарльз Госселин
Чарльз Госселин

Люксембуржцы поделились с нами своими впечатлениями от гольф-полей. По их словам, в «Агаларове» площадки живописные, очень ухоженные, но менее натуральные по сравнению с Forest Hills. В последнем встречаются «дикие» природные места, которые гости особенно оценили. Погода, периодически заставлявшая игроков доставать зонтики, состязаниям никак не помешала. «В Люксембурге дожди — обычное явление, мы к ним привыкли», — заметил Госселин. 

Но главное, что запомнилось гостям из Люксембурга, — дружеская атмосфера и спортивный настрой нашей команды. Европейцы к гольфу относятся скорее как к приятному времяпрепровождению, поэтому они немного растерялись, когда поняли, что предстоит настоящая борьба. Д'Ультс с улыбкой признался, что если в «Агаларове» у них еще была возможность не только играть, но и любоваться окрестностями, то на второй день все сосредоточились на ударах и по сторонам особо не смотрели. Но это не помешало общаться с соперниками, шутить и расстаться добрыми друзьями. «Мы уже поняли, что ваши гольфисты высокого уровня, и прямо сейчас начнем готовиться к следующей встрече. Мы вам еще покажем!» — смеясь, пообещал Д'Ультс.

Игрок нашей команды Максим Фурсов уверяет, что борьба велась практически на равных, просто удача в этот раз была на стороне русских. Несколько членов российской сборной помогали иностранным гостям ориентироваться на незнакомых для них полях. А Андрей Перегудов, который выступал за Люксембург, так болел за своих игроков, что произнес перед ними яркую мотивационную речь.  

Максим Фурсов
Максим Фурсов
Андрей Перегудов
Андрей Перегудов

Конечно, мы попросили поделиться впечатлениями от игры CEO / управляющего директора East-West United Bank Сергея Пчелинцева. На вопрос, видит ли он разницу между люксембургским и российским турнирами, топ-менеджер ответил отрицательно: «И там и там была очень интересная борьба, все старались показать лучшее, на что способны. Но в целом российская команда оказалась более собранной и подготовленной. Радует то, что атмосфера на поле была дружелюбная, никто не воспринимал игру как последний бой. Я видел, как люди к окончанию соревнований становились практически друзьями — обменивались телефонами, приглашали друг друга в гости».

Супруга Сергея — Ольга Пчелинцева — тоже заядлая гольфистка. Пара выступала за команду Люксембурга, потому что живет и работает в этой стране, имеет членство в одном из местных клубов. 

Ольга Пчелинцева
Ольга Пчелинцева
Сергей Пчелинцев
Сергей Пчелинцев

Пчелинцев подтвердил, что многие европейские гольф-клубы выглядят скромнее российских. Однако выразил сожаление, что в последних состоит не так много людей, как хотелось бы. «Вчера разговаривал с коллегами, и мне сказали, что в «Агаларове» порядка 150 членов, — привел пример глава банка. — Просто для сравнения: в небольшом Люксембурге четыре крупных клуба, в каждом из них более тысячи игроков. А всего в стране живет около 500 000 человек».

Однако популяризация гольфа в России идет полным ходом. «Надеюсь, что этот вид спорта потеряет свою элитарность, в него смогут играть многие россияне и наша команда будет сталкиваться со все большим сопротивлением. Главное, чтобы мы не пришли к ситуации, когда у нас закончатся люксембургские гольфисты», — со смехом завершил разговор топ-менеджер. 

Торжественный гала-ужин начался весьма спортивно — с конкурса на ближний удар. Чтобы получить бутылку элитного коньяка, гости должны были попасть по мячику так, чтобы он упал как можно ближе к флажку, расположенному на удалении в 67 метров. Один за другим все брали в руки клюшки и били в нужном направлении. И, как справедливо заметил Сергей Пчелинцев, старались вовсе не ради приза, а из-за соревновательного азарта. В итоге ближе всех к флажку (в 17 сантиметрах от него) оказался мяч игрока люксембургской сборной Матэо Соффритти.

Матэо Соффритти
Матэо Соффритти

Прежде чем объявить победителей турнира, ведущая вечера Валерия Пичурина-Леоне анонсировала призы. С люксембургской стороны это были изделия фабрики Villeroy & Boch, с российской — вино, которое швейцарец Рено Бюрнье вместе со своей русской женой Мариной создает в местечке между Анапой и Новороссийском. И здесь дружба народов! 

Первым за наградой вышел Адам Гарвуд — в Agalarov Estate он показал лучший дальний удар в мужском зачете. Приз за ближний удар забрал капитан сборной Люксембурга Бенуа Д'Ультс. В женском зачете фаворитами стали Анна Зорина (дальний удар) и Эльке Эгерт (ближний).

 
 
В центре — Анна Зорина
 
 
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Во второй день призы за дальний и ближний удары взяли Вячеслав Комаров и Тимур Мустафин соответственно. А вот у женщин обе награды унесла Ольга Пчелинцева. «Я не имею к этому никакого отношения! Моя жена действительно хорошо играет», — под общий смех и аплодисменты заверил гостей ее супруг.   

 
 
Ольга и Сергей Пчелинцевы
 
 
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И вот наконец за кубком вышла вся российская команда, которая со счетом 45:21 победила люксембуржцев. Но ее соперники тоже без призов не остались. Художник Екатерина Вяземская, чья подруга выступала за сборную Люксембурга, приготовила для этой команды утешительные награды: картину, на которой она постаралась выразить все свои чувства к гольфу, и тарелки с аналогичным рисунком.  

Команда России
Команда России
Команда Люксембурга
Команда Люксембурга

Еще один сюрприз всем преподнес игрок российской команды Дмитрий Емельянцев. Когда чествования были завершены, он взял в руки гитару и устроил импровизированный концерт.  Русскоязычные гости дружно ему помогли, причем не только пением, но и игрой на бубне и флейте. Так что громогласное «А шляпу он носит на панаму…» и «Я — солдат, мама залечи мои раны…» разносилось до самого края кинематографически подсвеченных закатным солнцем гольф-полей. 

Дмитрий Емельянцев
Дмитрий Емельянцев

Фото: Надя Дьякова, Дмитрий Синяткин
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