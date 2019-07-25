19 июля в загородном комплексе Maxima Park состоялся международный турнир по конкуру и выездке, который порадовал зрителей своей зрелищностью и завершился победой российских команд.

16 июля в штаб-квартире холдинга снова принимали гостей в формате Officeparty. Участники программы «Мое лето в президентской академии» РАНХиГС прогулялись по офису, пообщались с командой и, хочется верить, четче осознали, в каком направлении будут двигаться дальше.

В прошлом году в Люксембурге прошел первый международный гольф-турнир, организованный East-West United Bank. И вот 19—20 июля игроков принимали уже наши клубы. Забегая вперед, скажем, что победила российская сборная, но дружеская атмосфера, азарт и веселье достались всем поровну.

Юлия Решетова Главный редактор



Все статьи автора Россия vs Люксембург: в Москве состоялся турнир EWUB Golf Cup

В прошлом году в Люксембурге прошел первый международный гольф-турнир, организованный East-West United Bank. И вот 19—20 июля игроков принимали уже наши клубы. Забегая вперед, скажем, что победила российская сборная, но дружеская атмосфера, азарт и веселье достались всем поровну.

Куннис Анти, Матэо Соффритти, Рей Ван Эс, Сергей Пчелинцев, Ханс-Ульрих Хюгли

По итогам прошлогоднего состязания первенство осталось за Россией, поэтому она и стала страной проведения EWUB Cup 2019. Команды, в которые входило по 22 игрока, формировались из членов московских и люксембургских клубов, сотрудников и клиентов East-West United Bank. Говорят, заявок оказалось гораздо больше, чем было мест, что порадовало организаторов. Значит, турнир популярен и будет только набирать обороты.

Ирина Гузова-Вайнберг, Бенуа Д’Ультс, Валерия Пичурина-Леоне

В первый день участники осваивали живописные поля гольф-клуба Agalarov Estate & Country, а второй провели на просторных «гринах» Forest Hills Golf Club. Завершилось все гала-ужином, на котором игроки и болельщики обменялись впечатлениями от насыщенной двухдневной программы, а организаторы наградили победителей.

Евгений Плющенко

Люксембуржцы Чарльз Госселин и Бенуа Д'Ультс впервые приехали в Москву и остались в полном восторге и от столицы, и от турнира. Господин Д'Ультс признался, что когда собирался в Россию, знакомые и друзья страшно удивлялись, что он едет играть, а не просто в качестве туриста. «В России есть гольф-клубы?» — недоумевали они.

Оказалось, клубы не просто есть, а в массе своей по оснащению и комфорту превосходят европейские площадки. Так что подобные турниры еще и улучшают имидж России в международном гольфическом сообществе, уверен Д'Ультс.

Бенуа Д'Ультс

Чарльз Госселин

Люксембуржцы поделились с нами своими впечатлениями от гольф-полей. По их словам, в «Агаларове» площадки живописные, очень ухоженные, но менее натуральные по сравнению с Forest Hills. В последнем встречаются «дикие» природные места, которые гости особенно оценили. Погода, периодически заставлявшая игроков доставать зонтики, состязаниям никак не помешала. «В Люксембурге дожди — обычное явление, мы к ним привыкли», — заметил Госселин.

Но главное, что запомнилось гостям из Люксембурга, — дружеская атмосфера и спортивный настрой нашей команды. Европейцы к гольфу относятся скорее как к приятному времяпрепровождению, поэтому они немного растерялись, когда поняли, что предстоит настоящая борьба. Д'Ультс с улыбкой признался, что если в «Агаларове» у них еще была возможность не только играть, но и любоваться окрестностями, то на второй день все сосредоточились на ударах и по сторонам особо не смотрели. Но это не помешало общаться с соперниками, шутить и расстаться добрыми друзьями. «Мы уже поняли, что ваши гольфисты высокого уровня, и прямо сейчас начнем готовиться к следующей встрече. Мы вам еще покажем!» — смеясь, пообещал Д'Ультс.

Игрок нашей команды Максим Фурсов уверяет, что борьба велась практически на равных, просто удача в этот раз была на стороне русских. Несколько членов российской сборной помогали иностранным гостям ориентироваться на незнакомых для них полях. А Андрей Перегудов, который выступал за Люксембург, так болел за своих игроков, что произнес перед ними яркую мотивационную речь.

Максим Фурсов

Андрей Перегудов

Конечно, мы попросили поделиться впечатлениями от игры CEO / управляющего директора East-West United Bank Сергея Пчелинцева. На вопрос, видит ли он разницу между люксембургским и российским турнирами, топ-менеджер ответил отрицательно: «И там и там была очень интересная борьба, все старались показать лучшее, на что способны. Но в целом российская команда оказалась более собранной и подготовленной. Радует то, что атмосфера на поле была дружелюбная, никто не воспринимал игру как последний бой. Я видел, как люди к окончанию соревнований становились практически друзьями — обменивались телефонами, приглашали друг друга в гости».

Супруга Сергея — Ольга Пчелинцева — тоже заядлая гольфистка. Пара выступала за команду Люксембурга, потому что живет и работает в этой стране, имеет членство в одном из местных клубов.

Ольга Пчелинцева

Сергей Пчелинцев

Пчелинцев подтвердил, что многие европейские гольф-клубы выглядят скромнее российских. Однако выразил сожаление, что в последних состоит не так много людей, как хотелось бы. «Вчера разговаривал с коллегами, и мне сказали, что в «Агаларове» порядка 150 членов, — привел пример глава банка. — Просто для сравнения: в небольшом Люксембурге четыре крупных клуба, в каждом из них более тысячи игроков. А всего в стране живет около 500 000 человек».

Однако популяризация гольфа в России идет полным ходом. «Надеюсь, что этот вид спорта потеряет свою элитарность, в него смогут играть многие россияне и наша команда будет сталкиваться со все большим сопротивлением. Главное, чтобы мы не пришли к ситуации, когда у нас закончатся люксембургские гольфисты», — со смехом завершил разговор топ-менеджер.

Торжественный гала-ужин начался весьма спортивно — с конкурса на ближний удар. Чтобы получить бутылку элитного коньяка, гости должны были попасть по мячику так, чтобы он упал как можно ближе к флажку, расположенному на удалении в 67 метров. Один за другим все брали в руки клюшки и били в нужном направлении. И, как справедливо заметил Сергей Пчелинцев, старались вовсе не ради приза, а из-за соревновательного азарта. В итоге ближе всех к флажку (в 17 сантиметрах от него) оказался мяч игрока люксембургской сборной Матэо Соффритти.

Матэо Соффритти

Прежде чем объявить победителей турнира, ведущая вечера Валерия Пичурина-Леоне анонсировала призы. С люксембургской стороны это были изделия фабрики Villeroy & Boch, с российской — вино, которое швейцарец Рено Бюрнье вместе со своей русской женой Мариной создает в местечке между Анапой и Новороссийском. И здесь дружба народов!

Первым за наградой вышел Адам Гарвуд — в Agalarov Estate он показал лучший дальний удар в мужском зачете. Приз за ближний удар забрал капитан сборной Люксембурга Бенуа Д'Ультс. В женском зачете фаворитами стали Анна Зорина (дальний удар) и Эльке Эгерт (ближний).

В центре — Анна Зорина

В центре —Адам Гарвуд

Бенуа Д'Ультс

В центре — Эльке Эгерт В центре — Анна Зорина 1 /4

Во второй день призы за дальний и ближний удары взяли Вячеслав Комаров и Тимур Мустафин соответственно. А вот у женщин обе награды унесла Ольга Пчелинцева. «Я не имею к этому никакого отношения! Моя жена действительно хорошо играет», — под общий смех и аплодисменты заверил гостей ее супруг.

Ольга и Сергей Пчелинцевы

Вячеслав Комаров

Третий слева — Тимур Мустафин Ольга и Сергей Пчелинцевы 1 /3

И вот наконец за кубком вышла вся российская команда, которая со счетом 45:21 победила люксембуржцев. Но ее соперники тоже без призов не остались. Художник Екатерина Вяземская, чья подруга выступала за сборную Люксембурга, приготовила для этой команды утешительные награды: картину, на которой она постаралась выразить все свои чувства к гольфу, и тарелки с аналогичным рисунком.

Команда России

Команда Люксембурга

Еще один сюрприз всем преподнес игрок российской команды Дмитрий Емельянцев. Когда чествования были завершены, он взял в руки гитару и устроил импровизированный концерт. Русскоязычные гости дружно ему помогли, причем не только пением, но и игрой на бубне и флейте. Так что громогласное «А шляпу он носит на панаму…» и «Я — солдат, мама залечи мои раны…» разносилось до самого края кинематографически подсвеченных закатным солнцем гольф-полей.

Дмитрий Емельянцев