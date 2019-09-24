East-West United Bank с размахом отпраздновал 45-летие

21 сентября в парке Горького прошел первый московский экофестиваль «Сохраним лес». Почта Банк, который вот уже пять лет сажает деревья по всей России, не смог остаться в стороне от этого события.

У предправления Банка непрофильных активов появился новый заместитель, Промсвязьбанк назначил главу дирекции частного капитала, ВТБ — руководителя департамента по работе со СМИ, кадровые изменения произошли в Сбербанке и «ВТБ Страховании».

По случаю этой даты 15 сентября в филармонии Люксембурга состоялся торжественный прием. Вечер East-West United Bank запомнился праздничной атмосферой, блистательной классической музыкой и яркими речами.

По случаю этой даты 15 сентября в филармонии Люксембурга состоялся торжественный прием. Вечер East-West United Bank запомнился праздничной атмосферой, блистательной классической музыкой и яркими речами.

Ксавье Беттель, Жанно Креке, Валерий Гергиев, Владимир Евтушенков, Этьен Шнайдер

На мероприятие были приглашены сотрудники, акционеры, клиенты, друзья и партнеры компании. Среди гостей присутствовали многие знаковые для Люксембурга персоны: премьер-министр страны Ксавье Беттель и министр экономики Этьен Шнайдер, председатель палаты депутатов Фернанд Этген, посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер.

Праздничный вечер посетили топ-менеджеры крупнейших компаний региона, а также руководители АФК «Система» и входящих в нее организаций. В том числе председатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков, члены совета директоров Рон Зоммер и Роджер Маннингс, советник президента АФК «Система» Регина фон Флемминг, глава МТС Банка Илья Филатов и председатель его совета директоров Всеволод Розанов, генеральный директор «Системы Капитал» Игорь Бусаров.

Слева — Жан-Клод Кнебелер

Регина фон Флемминг

Для празднования дня рождения EWUB пригласил в столицу Люксембурга оркестр Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева — один из лучших классических музыкальных коллективов в мире. Этот концерт стал центральным событием торжества.

Но сначала всех гостей филармонии ждали красная ковровая дорожка, снимки на память в фотозоне и приветственные бокалы с люксембургским креманом. Благодаря такой обстановке каждый смог почувствовать себя звездой, прибывшей на светский раут.

Фернанд Этген

Кристиан Граф Брокдорф

Рон Зоммер, Всеволод Розанов, Роджер Маннингс

East-West United Bank имеет российского акционера в лице АФК «Система», и эта специфика определяет основной вектор его деятельности. Банк выступает посредником для компаний из России в Европе и продвигает русский бизнес и культуру в Люксембурге.

Состоявшийся после концерта торжественный прием открыл бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке, занимающий пост председателя совета директоров EWUB и независимого директора АФК «Система». Он поздравил менеджмент и сотрудников с днем рождения банка, а также поблагодарил всех собравшихся за доверие к нему. «За 45 лет был проделан большой путь. Банк стал по-настоящему перспективным, с широким набором продуктов и профессиональным коллективом, — отметил Жанно Креке. — Мы росли и развивались вместе с экономикой Люксембурга, и все, чего удалось достичь, — это только начало большого пути».

Сергей Пчелинцев, Владимир Евтушенков, Жанно Креке, Этьен Шнайдер

С поздравительной речью к залу обратился Ксавье Беттель. В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что диалог и построение отношений очень важны в современном мире, и East-West United Bank, в самом названии которого отражается миссия объединения, является удачным примером сотрудничества Люксембурга с Россией.

Ксавье Беттель

Слова благодарности также произнес Владимир Евтушенков, подаривший банку картину петербургского художника Олега Пятина. Работы этого автора приобрели известность в мире искусства и пополнили частные коллекции известных российских артистов и спортсменов.

Владимир Евтушенков

Ксавье Беттель

В этот вечер банк доказал, что верен своему принципу «строить мосты, а не стены». Дружеское общение гостей из разных стран подтверждало, что стоят эти мосты на крепкой основе, проверенной 45 годами работы EWUB.

Конечно же, финалом вечера стал праздничный торт. Честь разрезать десерт была предоставлена Ксавье Беттелю, Этьену Шнайдеру, Жанно Креке и Владимиру Евтушенкову.

На приеме отмечали еще одно знаменательное событие: награждение Владимира Евтушенкова национальным орденом великого герцогства Люксембург — Ordre de la Couronne de Chêne. Соответствующее решение принял глава государства — великий герцог Анри. Так было отмечено активное многолетнее участие финансиста в развитии экономических и культурных связей между Люксембургом и нашей страной. С 2009 года Евтушенков является почетным консулом герцогства в двух российских регионах — Свердловской области и Хабаровском крае.

«Для меня большая честь получить высокую государственную награду Люксембурга, с которым нас связывают долгие и надежные партнерские отношения, — в ответной речи сказал Владимир Евтушенков. — Со своей стороны мы готовы приложить все усилия для дальнейшего расширения деловой активности и реализации совместных гуманитарных проектов в интересах укрепления дружбы между Россией и Люксембургом».

Владимир Евтушенков с женой

Татьяна Евтушенкова, Давид Спектр

Ханс Хюгли с женой