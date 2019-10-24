Как в кино: вечеринка «О чем говорят Бурлаковы»

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19 октября владельцы RBK.money Денис и Кирилл Бурлаковы отметили свой юбилей. На 45-летие братья-близнецы пригласили друзей и партнеров в концертный зал «Мир» на премьеру фильма о себе.

19 октября владельцы RBK.money Денис и Кирилл Бурлаковы отметили свой день рождения. На 45-летие братья-близнецы пригласили друзей и партнеров в концертный зал «Мир» на премьеру фильма о себе.

Красная дорожка, золотые львы, яркие афиши и хостес в образе кинодив создавали в зале атмосферу кинофестиваля. Даже гардероб был оформлен в стиле гримерок. Гости в красивых вечерних нарядах гармонично вписывались в праздничную обстановку.

Каждый в этот вечер мог почувствовать себя знаменитым актером: у входа гостей встречали две большие фигуры «Оскара» и кинохлопушка «камера-мотор». Welcome-зона была оформлена значимыми кадрами из жизни братьев-юбиляров, бар с названием их любимой команды «Спартак» предлагал спортивные коктейли, а фуршетная станция «Камчатка» угощала «уловом с последней рыбалки Дениса и Кирилла» — свежими морепродуктами. Настроение задавали зажигательные диджеи и красочное выступление эквилибристок — в обоих случаях это были близняшки. Для гостей работали мультимедийные фотозоны и лаундж-зал «Дубайская эра».





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Официальное торжество началось с фанфар и аплодисментов. Ведущие — участники «Квартета И» — весело и ярко представили именинников, после чего братья вышли на сцену и поблагодарили всех собравшихся в зале. «Нам очень приятно вас видеть сегодня. Все вы являетесь неотъемлемой частью нашей жизни, и мы хотели отпраздновать этот день в кругу действительно дорогих нам людей», — подчеркнул Денис. «Надеемся, что кино «О чем говорят Бурлаковы» откроет вам наши новые стороны и сделает нас еще ближе. Желаем всем отличного вечера!» — добавил Кирилл.

Созданный «Квартетом И» сценарий фильма строится вокруг популярного мнения, что близнецы похожи во всем и понимают один другого с полуслова. Денис и Кирилл отвечали на вопросы друг о друге, по очереди высказывали мнение на одинаковые темы, комментировали происходившие с ними в жизни ситуации. И, как оказалось, далеко не всегда братья совпадают во взглядах. А в детстве у них случались серьезные стычки на фоне разногласий.

«О чем говорят Бурлаковы» получился веселым и никого не оставил равнодушным. Гости были вовлечены в просмотр, но порой интереснее было наблюдать за реакцией самих Дениса и Кирилла, которые тоже видели картину впервые. Для каждого из них некоторые ответы брата определенно стали откровением.

Праздник продолжился музыкальными «жизненными зарисовками» от «Уральских пельменей», после чего на сцену стали приглашать гостей для поздравления юбиляров. Для каждого выступающего была подготовлена специальная презентация. Предварительно гостей разыграли по телефону, используя зацикленный перечень вопросов об именинниках, и эти аудиозаписи стали визитными карточками тостующихся.

В перерыве между торжественными речами Андрей Рожков из «Уральских пельменей» устроил для гостей танцевальный баттл под музыку 80-х и 90-х. Искрометный юмор и зажигательные танцы под любимые мелодии заметно оживили аудиторию.

Следующим этапом вечера стал концерт IOWA. Молодая певица не только исполнила всеми любимые песни, но и спела дуэтом с Кириллом Бурлаковым. А финальным аккордом стали ее теплые слова в адрес юбиляров и общее фото со всеми гостями.

«Квартет И» продолжил программу собственным выступлением, исполнив «Ломами», «Не Куценко» и «До свиданья», после чего братья-именинники торжественно разрезали торт.

Но главным событием праздника стал концерт итальянской группы Ricchi E Poveri. Этот коллектив тесно связан с жизнью Бурлаковых — на протяжении многих лет они являются его страстными поклонниками. В этом году братья исполнили давнюю мечту — вместе со своими близкими побывали в Сан-Ремо и спели с кумирами.

Ну а завершился вечер выступлением самих виновников торжества. Денис и Кирилл отлично поют и работают с публикой: совсем по-новому в их интерпретации зазвучали New York, New York Фрэнка Синатры и «Скользкие улицы» «Би-2».