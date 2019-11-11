Имидж бизнеса в женских руках!

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День революции не давал покоя. Проводить его тихо не хотелось. Поэтому пошла ва-банк и пригласила на коктейль-пати партнеров Finparty.

День революции не давал покоя. Проводить его тихо не хотелось. Поэтому пошла ва-банк и пригласила на коктейль-пати партнеров Finparty.

Надежда Дьякова, Наталия Маргиева, Юлия Решетова, Анна Сокова, Елена Ищеева, Наталья Костина, Екатерина Блинова, Елена Кукина (Finparty)

Finparty как информационный ресурс заметно прибавил за последние годы. В середине 2019-го посещаемость бутикового сайта о жизни финансовой элиты достигла 600 000 визитов в месяц, общее количество просмотров материалов с 2017-го возросло на 35%, органический трафик увеличился на 68%, число подписчиков в соцсетях превысило 120 000.

Обновленная четыре года назад редакция отлично сплотилась, освоила все возможные форматы, что требуются банкам и другим финансовым институтам. Мы можем доходчиво и красиво рассказать обо всем, и потому ситуация, когда финансисты боялись, стеснялись, закрывались в своих частных ивентах, переломлена окончательно. Инфоповоды сыпятся в последнее время как из рога изобилия. Сфера больших денег отчетливо осознала, что «репутация — это контент», как недавно заметила в эксклюзиве FP Ольга Подойницына.

Валерия Францева («Хоум Кредит»), Юлия Решетова, Анна Каримова (МКБ)

А ведь я помню времена, когда писать просто было не о чем — все стагнировало, клиентов и топ-менеджеров в буквальном смысле слова прятали от фотографов. Теперь это в прошлом! Банки соревнуются в изобретательности при проведении ярких встреч и конференций для своих клиентов. Корпоративный дух компаний тоже стал проявляться в публикациях нашего портала. Все повернулись друг к другу лицом — этот очевидный факт особенно заметен по просмотрам материалов FP. Цифры возросли в десятки раз и порой даже обгоняют статьи флагмана нашего холдинга — «Банки.ру». А то! У нас ведь не только слова, но и занимательные картинки. Кто же не любит их поразглядывать, пусть даже в офисе и в рабочее время :)

Это и дало мне повод распределить награды под названием «PR-прорыв года». Они мои личные, как и вечеринка, куда я пригласила представителей PR- и пресс-служб партнеров сайта. Символами «революционного вечера» 7 ноября стали несгибаемая и стойкая гвоздика плюс любимый коктейль сильных женщин Cosmopolitаn. Пришли почти все наши партнеры: от «Альфы» до Экспобанка.

Любовь Петрова (НСПК), Екатерина Хватова (Почта Банк), Ирина Балалуева («Альфа-Капитал»), Жанна Каплун (Альфа-Банк)

Томить изысканную публику я не стала. «PR-прорыв — 2019» за интервью с представителями финансовой индустрии с самым большим количеством просмотров на ресурсе получили:

Софья Яблочкина, директор по маркетингу и внешним коммуникациям Экспобанка. Материал с инвестбанкиром Никитой Ряузовым «Мы погружаемся в проекты, в которые инвестируем» на текущий момент прочли почти 28 000 посетителей FP.

А я стояла и вспоминала, как появился первый материал Экспобанка на Finparty. Я сняла его на мобильный телефон во время закрытого завтрака с владельцем и топ-менеджерами. Написала текст, окартинила и на свой страх и риск отправила на утверждение в банк. Правки были, но материал все же вышел и доверие удалось заработать, хотя в прессу информация о закрытой встрече не должна была попасть в принципе. Не скрою, мне стоило больших усилий развернуть индустрию лицом к Finparty. Право на доверие зарабатывалось постепенно, через переговоры, пробные шары публикаций и поиск форматов, которые будут смотрибельны и востребованы широкой аудиторией.

Дарья Пивень (Совкомбанк)

Софья Яблочкина: «Вы всегда на рынке задаете тренды — на ивенты, новости и людей. С вашей помощью можно отследить, какие площадки востребованы, какие форматы событий пользуются популярностью, кого коснулись последние назначения. Продвигайте правильные и важные для рынка темы дальше!»

Наталья Верниковская («Дом.РФ»), Елена Ищеева, Анна Сокова

Интервью с директором по управлению персоналом банка «Уралсиб» Татьяной Ведькаловой «HR-модель должна отвечать задачам бизнеса» собрало более 26 000 прочтений! Награду получила инициатор материала, руководитель службы внешних коммуникаций банка Ирина Волина, которая прибыла на дружескую вечеринку прямо из аэропорта, после перелета из Краснодара.

Ирина Волина: «Лена, скажу честно, вашему ресурсу доверяем не только я и мои коллеги, но и весь рынок. Мы сотрудничаем с Finparty с удовольствием! Наш председатель правления просил передать вам привет лично и сообщить, что 5 декабря мы опять придем к вам на Officeparty в «Банки.ру» всем правлением. Нам очень понравился формат, который в этом году вы придумали и запустили для индустрии. Так держать!»

Далее награды перешли в руки тех, чья работа с ресурсом за год дала наибольший охват аудитории.

Третье место за серию публикаций с общим числом просмотров в 106 000 получили представители Почта Банка: руководитель дирекции по связям с общественностью Ольга Очеретина и руководитель пресс-службы Екатерина Хватова.

Ольга Очеретина: «Finparty — это уникальный формат на всем рынке огромной России. Нет больше ни одного портала, который умеет вторгнуться в будни финансистов и рассказать о том, что греет душу. Для одних это Alfa Future People, для других — экологические проекты: нам хочется доносить до клиентов, что у нас высокие ценности. Мы рады, что журналисты издания их разделяют, поддерживают и подают информацию в таком легком чудесном формате, что статьи Finparty хочется читать до конца».

Екатерина Хватова: «Finparty — это удивительная история. Мне очень нравится сотрудничать с ресурсом, редакция придумывает замечательные ходы для подачи материала. Порой в работе случаются трудности, но мы всегда находим компромисс и достойно выходим из сложных ситуаций. Желаю Finparty вдохновения, новых идей и партнеров. Большое спасибо за то, что нас цените и любите».

Второе место с показателем в 130 000 просмотров по праву получил банк «ФК Открытие», но, к сожалению, его вице-президент, начальник управления коммуникаций Анна Кантер-Амелькина не смогла до нас доехать в этот вечер.

Абсолютным лидером «PR-прорыва — 2019» c рекордным количеством публикаций и охватом почти в 200 000 просмотров стал Альфа-Банк. Начальник управления по связям с общественностью Екатерина Моисеева узнала об этом, находясь поздним вечером еще в офисе. Из-за срочной работы она не смогла вырваться на ивент, но ситуацию спасла коллега — пресс-секретарь банка Жанна Каплун, которая словно на крыльях преодолела столичные пробки и все же получила Гран-при лично!

Жанна Каплун: «Finparty — наши лучшие друзья. Мы обязательно и дальше станем выдавать информационные поводы, которые будут собирать еще больше просмотров. Планы у нас грандиозные, мы готовим очень много разных мероприятий, которыми, конечно же, будем делиться с рынком через ваш ресурс».

Юлия Иванова (ОТП Банк), Любовь Петрова

А я снова вспомнила, как именно Альфа-Банк на заре моего прорыва в его пенаты категорически отказал в сотрудничестве. «Нам не нужны репортажи с закрытых ивентов. Мы не хотим, чтобы из банка уводили VIP-клиентов». Потребовались месяцы объяснений, что тренды нужно менять, что клиенты хотят видеть свои бренды в информационном пространстве и им не все равно, сколько труда, фантазии, денег тратят банки на развлечения любимой публики. FP убедил, переломил недоверие, и сегодня это очевидно всем продвинутым компаниям из числа наших клиентов.

Филипп Ильин-Адаев («Банки.ру»), Ольга Подойницына

Вот эту маленькую победу мы в тесном семейном PR-кругу и отпраздновали. Я благодарю сотрудников редакции и всех представителей банков, кто к нам на вечеринку пожаловал, за доверие, профессионализм и ставку на позитив. Ведь именно с таким девизом я к неприступной цитадели и приблизилась. Прекрасно понимая, что за серьезными брендами стоят яркие творческие люди, которым просто надо дать возможность быть с клиентами на одной волне.

Ксения Крохина,

руководитель управления маркетинга и PR УК «Альфа-Капитал»

— На Finparty я читаю абсолютно все. Почему? Расскажу историю. Давно, когда я еще работала в СМИ, на очередном собрании топам задали вопрос: «А что вы читаете?» Все начали важничать и называть серьезные общественно-политические издания. Когда очередь дошла до меня, я ответила, что читаю глянец. Повисла железобетонная пауза. Все удивились. Объясняю коллегам: «Я пиарщик и встречаюсь с людьми. Мне что, с ними о деловых новостях говорить? А вот обсудить вечеринки, путешествия и прочий лайфстайл — совершенно другое дело. Поэтому FP соответствует моим требованиям абсолютно.

Валерия Францева,

ведущий специалист управления стратегических коммуникаций Хоум Кредит Банка

— В отличие от других финансовых порталов, сфера интереса которых — аналитика, отчетность и прибыль финансовых институтов, вы пишете о внутренней культуре рынка. Яркое освещение событий — ваша визитная карточка. Приятно листать фотогалерею, наблюдая, что происходит в командах других банков.

Илья Радаев,

руководитель департамента клиентских впечатлений Совкомбанка

— Finparty я заинтересовался после того, как увидел репортажи формата Officeparty. Мы тоже решили встретиться лицом к лицу с клиентами, услышать их мнение о наших продуктах. С точки зрения вовлеченности в неформальную финансовую жизнь мы стартаперы — совсем недавно начали участвовать в ваших подборках о проводимых в офисах праздниках. Но нам понравилось быть частью сообщества, теперь будем чаще рассказывать, что у нас происходит.

Татьяна Акованцева,

директор по связям с общественностью УК «Система Капитал»

— У нас есть мнение: не было репортажа о тусовке на Finparty, значит, не было и самой тусовки. Всегда интересно следить за тем, что делают коллеги из индустрии — в каких частях света отдыхают, на какие выставки ходят, чем занимаются в свободное время.

Анна Каримова,

руководитель проекта инфраструктурных бизнесов МКБ

— Ваши репортажи обладают удивительной способностью объединять людей. Например, материал о нашем благотворительном забеге получил большой отклик — оказалось, в банке есть настоящие марафонцы, которые тоже хотели бы рассказать о своих спортивных достижениях.

Ольга Подойницына,

бывший член правления «ВТБ Капитал» и старший вице-президент ВТБ

— Это уникальный ресурс, который держит в курсе последних событий. Читать Finparty — значит быть на хайпе.