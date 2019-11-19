«Уралсиб Private Bank» устроил гастрономический перформанс

Московский Кредитный Банк взял курс на внедрение лучших международных практик в сфере корпоративной социальной ответственности. Мы узнали, как идет работа в данном направлении и что в планах.

1 ноября «Уралсиб Private Bank» пригласил клиентов в особняк на Волхонке, чтобы весьма эффектно отметить свое 25-летие. «Неожиданно! Удивительно! Элегантно!» — так эмоционально по завершении вечера гости высказались об увиденном.

1 ноября «Уралсиб Private Bank» пригласил клиентов в особняк на Волхонке, чтобы весьма эффектно отметить свое 25-летие. «Неожиданно! Удивительно! Элегантно!» — так эмоционально по завершении вечера гости высказались об увиденном.

По традиции осенью «Уралсиб Private Bank» приглашает клиентов на свой день рождения. Этот год для частного банка особенный — четверть века работы в отрасли. Столь серьезный повод требовал необычного формата мероприятия. И клиентам решили преподнести сюрприз, подготовив гала-ужин в виде перформанса «Natura. Метаморфозы».

Глава «Уралсиб Private Bank» Ольга Дегтярева открыла вечер теплыми словами: «Рада видеть всех вас! Надеюсь, что сегодня вы получите исключительно положительные эмоции. У нас установилась традиция встречаться осенью, а в этом году повод особенный. Обычно в день рождения поздравляют виновника торжества. Но мы прежде всего хотим адресовать слова благодарности и уважения вам — дорогим клиентам и уже близким друзьям!»

Ольга Дегтярева

Дегтярева передала слово председателю правления «Уралсиба» Константину Боброву. «В этом году у нас череда юбилейных торжеств, — подчеркнул он. — Не так давно мы отмечали день рождения банка — 30 лет на рынке. А сегодня празднуем 25 лет направлению частного банкинга. Желаю вам прекрасно провести этот вечер».

Константин Бобров

В подготовке юбилейного гала-ужина принимали участие два режиссера: театральный и гастрономический. В роли последнего выступил Антон Ковальков, шеф-повар ресторана «Белуга». Он известен как сторонник современной российской кухни на основе сезонных и традиционных продуктов с паназиатской ноткой. К слову, в этом году Ковальков завоевал бронзу на международном кулинарном саммите World King of Chefs, который прошел в рамках встречи стран G20.



Именно он и приветствовал гостей перед началом действа. По мнению шеф-повара, гастрономический театр — это необычный и очень интересный формат, при котором стирается грань между спектаклем и ужином. «Мы постарались воплотить в нашем уникальном мероприятии идею четырех сезонов года и четырех жанров театра», — пояснил концепцию предстоящего представления Антон Ковальков.

Антон Ковальков

При подготовке сценария перформанса команда частного банка поделилась с шеф-поваром принципами своей работы: четырем поколениям клиентов предлагаются услуги по четырем основным направлениям (финансовые операции, инвестиции, юридическое и налоговое консультирование, lifestyle). И все это — в любое из четырех времен года. Специально для вечера Ковальков создал авторское меню, которое включало в себя четыре подачи блюд, вдохновленных различными сезонами.

За театральную часть мероприятия отвечали артисты экспериментального коллектива ТО9. Это союз молодых людей разных творческих профессий — актеров, художников и музыкантов. По единодушному мнению аудитории, они гармонично дополнили и развили гастрономическую историю со сменой сезонов, оставив тонкое художественное послевкусие.

Современный танец, цирковое выступление, комический этюд, оперная зарисовка — эти четыре жанра покорили гостей и позволили стать полноправными участниками гастрономического перформанса. Началось шоу с осени, а закончилось летом.

Скажем еще несколько слов о гастрономической составляющей встречи. Антон Ковальков предложил гостям высокую кухню в авторском исполнении с акцентом на легкость, воздушность и сезонность. Все с удивлением наблюдали за театрализованным выносом блюд. Так, горячую закуску, символизирующую зиму, — краба — официанты перед подачей посыпали «снегом». А в десерте (лето) участники гала-ужина неожиданно для себя обнаруживали цветы анютины глазки.

После перформанса артисты и шеф-повар вышли на поклон. Собравшиеся встретили их бурными аплодисментами и словами благодарности за столь необычное представление.