Где можно увидеть финансистов, бодро бегающих в шортах и майках по изумрудному газону? Например, на десятом турнире по мини-футболу, который прошел 23 ноября в спортивном комплексе академии «Спартака».

Есть такое понятие, как мотивационный профиль. Это индивидуальный набор факторов, которые подвигают человека каждое утро идти на работу с удовольствием и быть там эффективным. Давайте выясним, как их вычислить.

Хотите примерить на себя роль человека, чьи решения влияют на экономику целого государства? У клиентов ОТП Банка была такая возможность благодаря участию в необычном спектакле.

Редакция Finparty



Все статьи автора Денежные знаки: клиенты ОТП Банка погрузились в иммерсивное шоу

Хотите примерить на себя роль человека, чьи решения влияют на экономику целого государства? У клиентов ОТП Банка была такая возможность благодаря участию в необычном спектакле.

ОТП Банк уже давно не ограничивается оказанием финансовых услуг корпоративным и частным клиентам. Он активно вовлекает их в общение, придумывая необычные мероприятия, где можно получить новый опыт и в неформальной обстановке познакомиться с потенциальными партнерами. В данном случае речь идет об иммерсивном театральном шоу о деньгах под названием £¥€$ («Ложь»), которое правильнее назвать захватывающей игрой, полной надежд и разочарований.

Началось все с того, что клиенты получили интригующие приглашения — только с описанием места и времени встречи. В назначенный вечер 21 ноября они собирались в камерном саду ресторана Blanc. Эффект сюрприза усиливала сама атмосфера места, в котором словно раскинулись настоящие джунгли посреди Москвы.

Вскоре все прошли в большой темный лофт. Это пространство — абсолютная противоположность основной части ресторана и выглядело скорее как театральный зал, где только что закончился спектакль.

Открыл мероприятие президент ОТП Банка Илья Чижевский. «Спасибо за доверие, за то, что вы сегодня вместе с нами, — поблагодарил он гостей. — Надеюсь, этот необычный формат станет для вас не только запоминающимся, но и полезным опытом».

Нынешний год — особенный для компании, подчеркнул Чижевский: «Мы отмечаем 25-летие банка в России и 70-летие всей OTP Group. Наша самая большая ценность — вы, наши клиенты. Многие из вас доверяют нам долгие годы, но сегодня здесь есть и те, кто впервые пришел познакомиться с банком. Неформальная обстановка этого вечера поможет нам лучше понять вас, мы сможем обсудить идеи, планы и найти нестандартные решения».

Илья Чижевский

Всех участников разлучили со спутниками и рассадили за столами с крупье. Свет погас. Единственными его источниками остались лампы, направленные ровно в центры столов. Атмосфера воссоздавала обстановку казино, но азартная игра проходила в командном формате. В ней демонстрировались механизмы экономики и ситуации из мира глобальных финансов, которые вполне могут случиться в реальной жизни.

Каждый стол представлял собой экономическую систему государства. Игроки делали ставки, выигрывали, теряли. И вместе искали решения, влияющие не только на конкретную систему, но и на другие команды. При этом все столы соревновались в общем рейтинге за топовые позиции. За неполные два часа гости узнали много нового и об инвестировании, и о себе.

Судя по ярким отзывам участников иммерсива, опыт перевоплощения в мировых финансовых магнатов всем пришелся по душе. Одним понравилось играть на деньги, но в безопасном режиме, другие оценили атмосферу и элементы театрального действа. И все гости отметили запоминающуюся нестандартную форму мероприятия.