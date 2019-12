Вечеринка Почта Банка: журналисты и финансисты поменялись местами

https://finparty.ru/upload/iblock/80e/80ecd8fb5ad0c3989b7369b93dd5ed57.jpg

620

320

Hello, how you doing? Зачем МКБ английский клуб

Недавно Московский Кредитный Банк открыл для сотрудников MKB English Club, где они в неформальной обстановке обсуждают актуальные темы исключительно на английском. Мы побывали на очередном заседании и выяснили, для чего одни это придумали, а другие с удовольствием участвуют.

https://finparty.ru/mba/186447/

finparty.ru