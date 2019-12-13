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Корреспондент

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Вечеринка Почта Банка: журналисты и финансисты поменялись местами

10 декабря сотрудники ведущих СМИ перенеслись в атмосферу загородной русской усадьбы, где звучат стихи и музыка. А руководство Почта Банка рискнуло этим вечером побывать по ту сторону медийного зеркала — почувствовать себя журналистами.

Адемукова Надежда, Мария Кудрявцева, Маргарита Бобровская, Дмитрий Руденко, Георгий Горшков, Эльчин Гулиев
Адемукова Надежда, Мария Кудрявцева, Маргарита Бобровская, Дмитрий Руденко, Георгий Горшков, Эльчин Гулиев

Лампы, сделанные из самоваров, затянутые павловопосадскими платками абажуры, стилизованные старые балки на потолках — весь антураж ресторана «Никита» располагал к задушевным беседам в лучших русских традициях. К чему, собственно, и приступили гости в ожидании официального открытия вечера.

Темы для разговоров приветствовались приятные, вроде хобби и увлечений. Например, мы узнали, что первый заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгий Горшков занимается спортом три раза в неделю: по будням это посещение спортзала, по выходным — теннис и плавание. А на работу он приходит не раньше десяти утра. «Надо же подстраиваться под график журналистов, которые в это время только начинают раскачиваться», — со смехом сказал топ-менеджер. 

Кто-то из гостей фотографировался на фоне нарядной елки, а кто-то отправился в зону флипбук-студии — там можно было сняться в семисекундом ролике и уже через пару минут получить анимационную книжку с собой в главной роли.

Юлия Бородай
Юлия Бородай

 
 
Мария Степанова, Маргарита Шпилевская
 
 
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Анна Брыткова
Анна Брыткова

Основная часть мероприятия началась с выхода на сцену PR-директора банка Ольги Очеретиной и руководителя пресс-службы Екатерины Хватовой. Как настоящие пиарщики они творчески подошли к рассказу об успехах организации в 2019 году. С помощью мини-фильма поведали, что компания получила премию «Банк года» за открытость, напор и стремительное развитие региональной сети. Напомнили, как на байкальский остров Ольхон были привезены POS-терминалы, чтобы жители этого отдаленного места могли пользоваться базовым набором финансовых услуг. Не забыли и о том, как проводился необычный детский совет директоров во главе с президентом Почта Банка Дмитрием Руденко.

Екатерина Хватова, Ольга Очеретина
Екатерина Хватова, Ольга Очеретина
Надежда Адемукова, Ксения Праведная
Надежда Адемукова, Ксения Праведная

Затем Очеретина передала слово Георгию Горшкову, отметив, что он и сцена «рождены друг для друга» — так свободно и остроумно топ-менеджер общается с аудиторией. И тот немедленно это доказал, взяв в руки микрофон. Находящиеся в зале журналисты — не только самые профессиональные, но и самые зубастые, заверил Горшков: «Стоит вам сегодня, коллеги, съесть лишний кусочек языка и выпить лишний бокал вина, как все секреты, о которых мы хотели рассказать в январе, попадут в СМИ уже завтра. Но конечно, труженики пера могут гордиться своей работой: просыпаясь, банкиры первым делом открывают деловые дайджесты и внимательно их изучают».

Георгий Горшков
Георгий Горшков
Евгения Ленская
Евгения Ленская

Одного из представителей журналистского сообщества — Эльчина Гулиева — Горшков вызвал на сцену, чтобы поздравить: главред журнала The Retail Finance оказался именинником. «Я знал, куда приходить отмечать день рождения», — рассмеялся Гулиев.

Эльчин Гулиев
Эльчин Гулиев
Вадим Ковалев, Ольга Очеретина
Вадим Ковалев, Ольга Очеретина

Потом официальная часть встречи уступила место праздничной и местами литературной. На сцену был призван актер и ведущий Игорь Верник, сначала прочитавший рассказ Александра Цыпкина, а затем — собственные стихи. Декламировал он их с присущей ему экспрессией — мощно, ярко. Первыми прозвучали лиричные и философские произведения, а когда, по меткому замечанию Верника, зал миновал стадию чинного времяпрепровождения, настало время смелых рифм, приправленных нецензурной лексикой. Но обошелся с ней актер, как и подобает талантливому человеку, филигранно. А напоследок он исполнил несколько песен о любви.

Игорь Верник
Игорь Верник
Светлана Орлик, Анастасия Масленникова, Наталия Строкун
Светлана Орлик, Анастасия Масленникова, Наталия Строкун

На этом творческие сюрпризы не закончились. Гостям было предложено сыграть в игру под условным названием «Поменяйся ролями». Смысл ее заключался в том, что банкиры превращались в интервьюеров, а журналисты — в спикеров, которые должны отвечать на неудобные вопросы. 

Первыми смельчаками оказались Георгий Горшков в роли корреспондента издания «Стиль» и репортер телеканала «Россия 24» Мария Кудрявцева — она перевоплотилась во владельца компаний по производству предметов роскоши Бернара Арно. В ходе разговора Горшков не упустил случай ловко ввернуть отсылку к своей непосредственной деятельности: «Наш журнал представлен почти во всех почтовых отделениях России, мы — динамично развивающаяся организация».

Мария Кудрявцева, Георгий Горшков
Мария Кудрявцева, Георгий Горшков
Андрей Шурыгин, Вероника Горячева
Андрей Шурыгин, Вероника Горячева

Формат ток-шоу продолжили директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова (она же главный редактор ежемесячника «Диджитал-банк») и Эльчин Гулиев, выступавший в роли руководителя библиотеки имени Ленина. Несмотря на разные миры собеседников — технологический и «бумажный» — им удалось найти темы для общения, которое длилось примерно десять минут. Согласитесь, неплохо для импровизации.

Эльчин Гулиев, Анастасия Масленникова
Эльчин Гулиев, Анастасия Масленникова
Мария Кудрявцева, Маргарита Бобровская, Ольга Очеретина
Мария Кудрявцева, Маргарита Бобровская, Ольга Очеретина

Третью пару образовали вице-президент, директор по персоналу Почта Банка Юлия Бородай и корреспондент «Ведомостей» Екатерина Литова. Банковский представитель захотела временно побыть обозревателем этой газеты, а журналист примерила образ Олега Тинькова. 

Ольга Очеретина предложила определить лучший дуэт по аплодисментам болельщиков. Но при упоминании каждой из пар гости отбивали ладони и шумели одинаково, поэтому победила, естественно, дружба.

Екатерина Литова, Юлия Бородай
Екатерина Литова, Юлия Бородай
Екатерина Маслова, Яна Шишкина
Екатерина Маслова, Яна Шишкина
Игорь Верник, Георгий Горшков
Игорь Верник, Георгий Горшков
Юрий Грибанов, Александра Киракасянц
Юрий Грибанов, Александра Киракасянц
Евгения Чернышова, Юлия Кондратьева
Евгения Чернышова, Юлия Кондратьева

Фото: Надя Дьякова
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