Недавно Московский Кредитный Банк открыл для сотрудников MKB English Club, где они в неформальной обстановке обсуждают актуальные темы исключительно на английском. Мы побывали на очередном заседании и выяснили, для чего одни это придумали, а другие с удовольствием участвуют.

Отправиться на Рождество или новогодние каникулы в Эстонию — одна из самых удачных идей, какие можно представить. Детское ощущение праздника и незабываемый гурманский опыт вам обеспечены.

10 декабря сотрудники ведущих СМИ перенеслись в атмосферу загородной русской усадьбы, где звучат стихи и музыка. А руководство Почта Банка рискнуло этим вечером побывать по ту сторону медийного зеркала — почувствовать себя журналистами.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Вечеринка Почта Банка: журналисты и финансисты поменялись местами

10 декабря сотрудники ведущих СМИ перенеслись в атмосферу загородной русской усадьбы, где звучат стихи и музыка. А руководство Почта Банка рискнуло этим вечером побывать по ту сторону медийного зеркала — почувствовать себя журналистами.

Адемукова Надежда, Мария Кудрявцева, Маргарита Бобровская, Дмитрий Руденко, Георгий Горшков, Эльчин Гулиев

Лампы, сделанные из самоваров, затянутые павловопосадскими платками абажуры, стилизованные старые балки на потолках — весь антураж ресторана «Никита» располагал к задушевным беседам в лучших русских традициях. К чему, собственно, и приступили гости в ожидании официального открытия вечера.

Темы для разговоров приветствовались приятные, вроде хобби и увлечений. Например, мы узнали, что первый заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгий Горшков занимается спортом три раза в неделю: по будням это посещение спортзала, по выходным — теннис и плавание. А на работу он приходит не раньше десяти утра. «Надо же подстраиваться под график журналистов, которые в это время только начинают раскачиваться», — со смехом сказал топ-менеджер.

Кто-то из гостей фотографировался на фоне нарядной елки, а кто-то отправился в зону флипбук-студии — там можно было сняться в семисекундом ролике и уже через пару минут получить анимационную книжку с собой в главной роли.

Юлия Бородай

Мария Степанова, Маргарита Шпилевская

Мария Степанова, Маргарита Шпилевская 1 /2

Анна Брыткова

Основная часть мероприятия началась с выхода на сцену PR-директора банка Ольги Очеретиной и руководителя пресс-службы Екатерины Хватовой. Как настоящие пиарщики они творчески подошли к рассказу об успехах организации в 2019 году. С помощью мини-фильма поведали, что компания получила премию «Банк года» за открытость, напор и стремительное развитие региональной сети. Напомнили, как на байкальский остров Ольхон были привезены POS-терминалы, чтобы жители этого отдаленного места могли пользоваться базовым набором финансовых услуг. Не забыли и о том, как проводился необычный детский совет директоров во главе с президентом Почта Банка Дмитрием Руденко.

Екатерина Хватова, Ольга Очеретина

Надежда Адемукова, Ксения Праведная

Затем Очеретина передала слово Георгию Горшкову, отметив, что он и сцена «рождены друг для друга» — так свободно и остроумно топ-менеджер общается с аудиторией. И тот немедленно это доказал, взяв в руки микрофон. Находящиеся в зале журналисты — не только самые профессиональные, но и самые зубастые, заверил Горшков: «Стоит вам сегодня, коллеги, съесть лишний кусочек языка и выпить лишний бокал вина, как все секреты, о которых мы хотели рассказать в январе, попадут в СМИ уже завтра. Но конечно, труженики пера могут гордиться своей работой: просыпаясь, банкиры первым делом открывают деловые дайджесты и внимательно их изучают».

Георгий Горшков

Евгения Ленская

Одного из представителей журналистского сообщества — Эльчина Гулиева — Горшков вызвал на сцену, чтобы поздравить: главред журнала The Retail Finance оказался именинником. «Я знал, куда приходить отмечать день рождения», — рассмеялся Гулиев.

Эльчин Гулиев

Вадим Ковалев, Ольга Очеретина

Потом официальная часть встречи уступила место праздничной и местами литературной. На сцену был призван актер и ведущий Игорь Верник, сначала прочитавший рассказ Александра Цыпкина, а затем — собственные стихи. Декламировал он их с присущей ему экспрессией — мощно, ярко. Первыми прозвучали лиричные и философские произведения, а когда, по меткому замечанию Верника, зал миновал стадию чинного времяпрепровождения, настало время смелых рифм, приправленных нецензурной лексикой. Но обошелся с ней актер, как и подобает талантливому человеку, филигранно. А напоследок он исполнил несколько песен о любви.

Игорь Верник

Светлана Орлик, Анастасия Масленникова, Наталия Строкун

На этом творческие сюрпризы не закончились. Гостям было предложено сыграть в игру под условным названием «Поменяйся ролями». Смысл ее заключался в том, что банкиры превращались в интервьюеров, а журналисты — в спикеров, которые должны отвечать на неудобные вопросы.

Первыми смельчаками оказались Георгий Горшков в роли корреспондента издания «Стиль» и репортер телеканала «Россия 24» Мария Кудрявцева — она перевоплотилась во владельца компаний по производству предметов роскоши Бернара Арно. В ходе разговора Горшков не упустил случай ловко ввернуть отсылку к своей непосредственной деятельности: «Наш журнал представлен почти во всех почтовых отделениях России, мы — динамично развивающаяся организация».



Мария Кудрявцева, Георгий Горшков

Андрей Шурыгин, Вероника Горячева

Формат ток-шоу продолжили директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова (она же главный редактор ежемесячника «Диджитал-банк») и Эльчин Гулиев, выступавший в роли руководителя библиотеки имени Ленина. Несмотря на разные миры собеседников — технологический и «бумажный» — им удалось найти темы для общения, которое длилось примерно десять минут. Согласитесь, неплохо для импровизации.

Эльчин Гулиев, Анастасия Масленникова

Мария Кудрявцева, Маргарита Бобровская, Ольга Очеретина

Третью пару образовали вице-президент, директор по персоналу Почта Банка Юлия Бородай и корреспондент «Ведомостей» Екатерина Литова. Банковский представитель захотела временно побыть обозревателем этой газеты, а журналист примерила образ Олега Тинькова.

Ольга Очеретина предложила определить лучший дуэт по аплодисментам болельщиков. Но при упоминании каждой из пар гости отбивали ладони и шумели одинаково, поэтому победила, естественно, дружба.

Екатерина Литова, Юлия Бородай

Екатерина Маслова, Яна Шишкина

Игорь Верник, Георгий Горшков

Юрий Грибанов, Александра Киракасянц

Евгения Чернышова, Юлия Кондратьева