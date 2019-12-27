«A-Клуб»: сказочное путешествие в страну Щелкунчика

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21 декабря в усадьбе Муравьевых-Апостолов звучала музыка Петра Ильича Чайковского, маршировали игрушечные солдатики, кружились в танце нарядные куклы. А детей — главных гостей торжества — ждали волшебство и огромная нарядная елка.

Провести новогодний праздник по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный король» в стенах старинной усадьбы — идея более чем удачная. Здесь само здание с анфиладой залов, сверкающими люстрами и высокими потолками служит для нее идеальной декорацией.

«Приглашать детишек на елки — давняя традиция Альфа-Банка, — рассказала руководитель департамента по управлению крупным частным капиталом Алина Назарова. — Мы за сохранение традиций и семейных ценностей, поэтому с радостью ее продолжаем».

Алина Назарова, Майкл Тач с дочерью

Центральным местом праздника в усадьбе Муравьевых-Апостолов стала просторная гостиная. В ней негромко играл рояль, заполняя пространство мелодиями из балета «Щелкунчик». Сам же главный герой стоял неподалеку и развлекал маленьких гостей: они соревновались в меткости, забрасывая деревянному сказочному персонажу в рот мячики-орехи. Ну и конечно, все фотографировались у огромной, под потолок, елки.

А дальше начиналось путешествие по волшебному миру. Пространство залов было оформлено таким образом, чтобы у гостей складывалось впечатление, будто они, как в сказке Гофмана, уменьшились и попали на новогоднюю елку. Под потолком гроздьями висели огромные шары, звезды и колокольчики, у стены устроился внушительных размеров имбирный человечек (съедобный!).

Остальные сказочные герои, согласно сюжету, так и вовсе ожили. Гостей-девочек встречали куклы-балерины, учили их танцевать или отводили к игрушечному домику, где превращали в настоящих принцесс. Ленты, короны, пачки, сияющий глиттер — в его недрах можно было найти все, что нужно для этого преображения.

Тем временем в соседнем зале мальчишки оттачивали технику боя на деревянных мечах, учились слаженно бить в барабаны и ходить строем. В общем, как и положено, готовились к схватке с Мышиным королем.

Тут же происходило перетягивание каната. Папы сначала просто смотрели, как их сыновья изо всех сил тянут веревку в разные стороны, а потом, не выдержав, подключились сами. К ним присоединились солдатики — и канат с висящими на нем мальчишками всех возрастов — от пяти до пятидесяти лет — долго ползал то вправо, то влево. Кажется, победила дружба.

Гостей в этот день было много, но каждый нашел занятие по душе. Сказочные герои увлекали детей на разные мастер-классы. На одном из них маленькие умельцы, покрывали золотой краской шишки. За другим столом все дружно украшали имбирных человечков. Потом их упаковывали и несли домой — угощать родных или друзей.

Подарочную коробку можно было сделать самому и тут же наполнить ее всякими вкусняшками. В соседней комнате дети и взрослые создавали красивые открытки и подписывали их каллиграфическим почерком. Кстати, эти открытки можно было по старой доброй традиции отправить по нужному адресу Почтой России прямо с праздника.

Мамы с папами тоже не скучали — они обсуждали взрослые дела в фуршетной зоне, краем глаза поглядывая на своих веселящихся довольных чад.





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В зале за закрытыми дверями каждый час показывали небольшой кукольный спектакль. Маленькие зрители рассаживались по разбросанным по полу подушкам перед сценой, устроенной в большой коробке. Удивительно было наблюдать, как дети, родившееся практически с гаджетами в руках, не отрывают взгляда от деревянных фигурок, которые рассказывают бессмертную историю о заколдованном принце, Дроссельмейере, орехе Кракатук и семиглавом Мышином короле.

Ольга Смирнова, Алина Назарова

Ну и какой же новогодний праздник без Деда Мороза, который громким голосом собрал гостей у елки. Дети облепили волшебника со всех сторон: кто-то спрашивал, настоящий ли он, кто-то кричал, что отправил уже ему письмо и просил про него не забыть. Дедушка Мороз каждого выслушивал и отвечал чистую сказочную правду! Потом были конкурсы, стихи, песни и подарки — то есть все, что положено на самом веселом детском празднике.