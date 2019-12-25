На хорошем счету: в Москве состоялась премия «Казначей года»

Зампред Банка России переходит в УК ФКБС, в Сбербанке появится директор по росту экосистемы, банк «Открытие» создал управление инвестиционного консультирования, о кадровых перестановках сообщили «Зенит», Qiwi и «Открытие Брокер».

В этом году банк впервые проводил предновогоднюю благотворительную ярмарку не только в столице, но и в регионах. Мы же по традиции побывали в его московском офисе, пообщались с топ-менеджерами и представителями фондов.

22 декабря в Центре международной торговли вручали награды за достижения в сфере управления казначейской функцией. Генеральным партнером премии уже в третий раз выступил ПСБ, учредивший в этом году собственную номинацию.

22 декабря в Центре международной торговли вручали награды за достижения в сфере управления казначейской функцией. Генеральным партнером премии уже в третий раз выступил ПСБ, учредивший в этом году собственную номинацию.

Сергей Грабарь, Денис Баганов, Алексей Бородулин

Мероприятие проходило в духе премии «Оскар» — красная дорожка и вспышки фотокамер позволяли гостям чувствовать себя звездами в объективах папарацци. Большинство присутствующих воплотили дух Голливуда и в нарядах: на мужчинах были бабочки, дамы блистали (и блестели) в вечерних платьях. Самые смелые девушки добавили к образу щепотку сексуальности, оголив плечи и зону декольте.









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В ожидании официального приглашения в зал гости пили шампанское, подводили между собой итоги уходящего года и обсуждали планы на будущий. Формат встречи, как всегда, получился максимально дружелюбным, и это заслуга в первую очередь ее хозяина — президента Ассоциации корпоративных казначеев Владимира Козинца. Ни одна компания за фуршетными столиками не осталась без его внимания и шуток, да и на сцене в качестве ведущего он демонстрировал отменное чувство юмора.









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«Профессия казначея достаточно молодая — зародилась в начале 2000-х годов, — отметил глава ассоциации в разговоре с FP. — Она представляет собой, если так можно выразиться, результат эволюции деятельности финансиста. На фоне усложнения взаимоотношений с банками и по мере оптимизации денежных потоков в организациях должен был появиться человек, который замкнет на себе эти непростые процессы».

Владимир Козинец

Открылась церемония вручением специальной награды от Промсвязьбанка «Инновационное казначейство». Она полагалась за новые технологии в области транзакционных расчетов и продуктов. Победу в этой номинации одержал руководитель казначейства крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Денис Баганов, а поздравил его со сцены директор транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ Сергей Грабарь. Он отметил, что банк традиционно поддерживает работу ассоциации, премию «Казначей года», а также помогает профильному сообществу совершенствовать технологии: «Ведь от профессионализма российского казначейства зависят успех каждого бизнеса и экономическая ситуация в целом».

«Большее спасибо нашему партнеру — Промсвязьбанку, — сказал нам обладатель награды уже в частной беседе. — Совместно мы реализовали ряд высокотехнологичных проектов для оптимизации казначейских функций. Так что сегодняшнее признание заслуг — это результат слаженной, командной работы. Очень лестно получить высокую оценку от профессионалов».

Чтобы объявление лучших из лучших не превратилось в конвейер, награждения чередовались с музыкальными номерами. Артисты московских театров совместно с шоу-балетом «Амадеус» исполнили отрывки из мюзиклов, таких как «Призрак оперы», «Чикаго», «Иисус Христос — суперзвезда».









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На получение статуэтки и памятного диплома за «Сделку года по привлечению финансирования» претендовали сразу пять человек. «Ну что же, мы в ассоциации гибкие и подстраиваемся под ситуацию, — подчеркнул Козинец. — В общем, раз больше народа — значит, и больше призов: побеждают два проекта!»

За наградами вышли представитель судоходной компании «Совкомфлот» Александр Вербо и Самат Саттаров из торговой сети «Магнит». Первый отдельно поблагодарил ассоциацию за работу по формированию профессионального сообщества и популяризацию казначейской функции. «Так я сам недавно узнал, что работаю именно казначеем», — со смехом признался финансист.

Александр Вербо, Самат Саттаров

Открывая конверты, Владимир Козинец преимущественно приглашал на сцену дам. Этот факт он не преминул подчеркнуть: «Весной я был на форуме Международной ассоциации казначеев в Брюсселе и попал на активную дискуссию по поводу ее гендерного состава. В тот момент я понял, что Россия опять впереди планеты всей. Только в нашей стране управление корпоративными денежными средствами сосредоточено по большей части в женских руках. И это замечательно!»

К слову, главная интрига вечера также разрешилась в пользу прекрасной половины человечества. «Казначеем года» была признана Наталья Мисько из сети Familia.

Владимир Козинец, Наталья Мисько, Юлия Седова

В конце церемонии, несмотря на отсутствие снега на улицах, гости все-таки почувствовали скорое приближение новогоднего волшебства — в качестве финальной песни прозвучал вечный хит Happy New Year группы ABBA.

Полный список победителей

«Инновационное казначейство» — Денис Баганов (Wildberries).

«Сделка по привлечению финансирования» — Александр Вербо («Совкомфлот») и Самат Саттаров («Магнит»).

«Управление денежными средствами» — Наталья Лугина («Объединенная металлургическая компания»).

«Проект года в области совершенствования казначейской функции» — Ольга Тихомирова («Россети»).

«Управление финансовыми рисками» — Людмила Ожиганова («Сибур»).

«За вклад в развитие Ассоциации корпоративных казначеев» — Сергей Барсуков (Profindustry).

«Казначей года» — Наталья Мисько (Familia).