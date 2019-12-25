На хорошем счету: в Москве состоялась премия «Казначей года»

Корреспондент
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22 декабря в Центре международной торговли вручали награды за достижения в сфере управления казначейской функцией. Генеральным партнером премии уже в третий раз выступил ПСБ, учредивший в этом году собственную номинацию.
Мероприятие проходило в духе премии «Оскар» — красная дорожка и вспышки фотокамер позволяли гостям чувствовать себя звездами в объективах папарацци. Большинство присутствующих воплотили дух Голливуда и в нарядах: на мужчинах были бабочки, дамы блистали (и блестели) в вечерних платьях. Самые смелые девушки добавили к образу щепотку сексуальности, оголив плечи и зону декольте.
В ожидании официального приглашения в зал гости пили шампанское, подводили между собой итоги уходящего года и обсуждали планы на будущий. Формат встречи, как всегда, получился максимально дружелюбным, и это заслуга в первую очередь ее хозяина — президента Ассоциации корпоративных казначеев Владимира Козинца. Ни одна компания за фуршетными столиками не осталась без его внимания и шуток, да и на сцене в качестве ведущего он демонстрировал отменное чувство юмора.
«Профессия казначея достаточно молодая — зародилась в начале 2000-х годов, — отметил глава ассоциации в разговоре с FP. — Она представляет собой, если так можно выразиться, результат эволюции деятельности финансиста. На фоне усложнения взаимоотношений с банками и по мере оптимизации денежных потоков в организациях должен был появиться человек, который замкнет на себе эти непростые процессы».
Открылась церемония вручением специальной награды от Промсвязьбанка «Инновационное казначейство». Она полагалась за новые технологии в области транзакционных расчетов и продуктов. Победу в этой номинации одержал руководитель казначейства крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Денис Баганов, а поздравил его со сцены директор транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ Сергей Грабарь. Он отметил, что банк традиционно поддерживает работу ассоциации, премию «Казначей года», а также помогает профильному сообществу совершенствовать технологии: «Ведь от профессионализма российского казначейства зависят успех каждого бизнеса и экономическая ситуация в целом».
«Большее спасибо нашему партнеру — Промсвязьбанку, — сказал нам обладатель награды уже в частной беседе. — Совместно мы реализовали ряд высокотехнологичных проектов для оптимизации казначейских функций. Так что сегодняшнее признание заслуг — это результат слаженной, командной работы. Очень лестно получить высокую оценку от профессионалов».
Чтобы объявление лучших из лучших не превратилось в конвейер, награждения чередовались с музыкальными номерами. Артисты московских театров совместно с шоу-балетом «Амадеус» исполнили отрывки из мюзиклов, таких как «Призрак оперы», «Чикаго», «Иисус Христос — суперзвезда».
На получение статуэтки и памятного диплома за «Сделку года по привлечению финансирования» претендовали сразу пять человек. «Ну что же, мы в ассоциации гибкие и подстраиваемся под ситуацию, — подчеркнул Козинец. — В общем, раз больше народа — значит, и больше призов: побеждают два проекта!»
За наградами вышли представитель судоходной компании «Совкомфлот» Александр Вербо и Самат Саттаров из торговой сети «Магнит». Первый отдельно поблагодарил ассоциацию за работу по формированию профессионального сообщества и популяризацию казначейской функции. «Так я сам недавно узнал, что работаю именно казначеем», — со смехом признался финансист.
Открывая конверты, Владимир Козинец преимущественно приглашал на сцену дам. Этот факт он не преминул подчеркнуть: «Весной я был на форуме Международной ассоциации казначеев в Брюсселе и попал на активную дискуссию по поводу ее гендерного состава. В тот момент я понял, что Россия опять впереди планеты всей. Только в нашей стране управление корпоративными денежными средствами сосредоточено по большей части в женских руках. И это замечательно!»
К слову, главная интрига вечера также разрешилась в пользу прекрасной половины человечества. «Казначеем года» была признана Наталья Мисько из сети Familia.
В конце церемонии, несмотря на отсутствие снега на улицах, гости все-таки почувствовали скорое приближение новогоднего волшебства — в качестве финальной песни прозвучал вечный хит Happy New Year группы ABBA.
Полный список победителей
«Инновационное казначейство» — Денис Баганов (Wildberries).
«Сделка по привлечению финансирования» — Александр Вербо («Совкомфлот») и Самат Саттаров («Магнит»).
«Управление денежными средствами» — Наталья Лугина («Объединенная металлургическая компания»).
«Проект года в области совершенствования казначейской функции» — Ольга Тихомирова («Россети»).
«Управление финансовыми рисками» — Людмила Ожиганова («Сибур»).
«За вклад в развитие Ассоциации корпоративных казначеев» — Сергей Барсуков (Profindustry).
«Казначей года» — Наталья Мисько (Familia).
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Фото: Надя Дьякова
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