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День любви, дружбы и радости

Именно так в последние годы я обозначаю для себя 14 февраля — День святого Валентина. Предложенный мною формат праздника в ресторане «Логово» зашел на ура и у моих подруг по «Бриллиантовому клубу».  

Елена Ищеева с супругом Филиппом Ильиным-Адаевым и сыном Данилой
Елена Ищеева с супругом Филиппом Ильиным-Адаевым и сыном Данилой
Дина Насырова с мужем Ильгизом Фазулзяновым и сыном Филиппом
Дина Насырова с мужем Ильгизом Фазулзяновым и сыном Филиппом

Привести в ресторан на красивый вечер любимых мужчин — это всегда тема отдельная. Они строптивы и привередливы: место должно быть вкусным, компания — душевной, а главное — это окно в плотном графике для нас, жен. Но мы, как вы догадываетесь, своей энергетикой не только бизнесы двигаем, но и наших мужчин тоже! 

Стелла Тарабаева с супругом Алексеем и сыном Ильей
Стелла Тарабаева с супругом Алексеем и сыном Ильей
Ольга Нестерова с супругом Александром Резчиковым
Ольга Нестерова с супругом Александром Резчиковым

Темы за столами были под стать празднику: у меня букет цветов появился у кровати в шесть утра, а мой подарил любимые розы накануне... Между собой мы, девочки, бахвалились сюрпризами от любимых и ждали появления на импровизированной сцене обновленной и видоизмененной после шоу «Голос» певицы Натальи Сидорцовой. И вот мощный голос зазвучал в композициях из нового репертуара. Наталья действительно стала другой... 

Наталья Сидорцова
Наталья Сидорцова
Ника Ганич, Наталья Черкасова
Ника Ганич, Наталья Черкасова

Проявился нескрываемый рок, агрессивный и звучный, его сменяли любимые джазовые композиции, которые пели все хором. Между песнями я брала интервью: а зачем тебе нужен был этот «Голос»? Кому и что хотела доказать? Почему Нагиеву все можно и неужели он пристает ко всем? За счет чего неимоверно похудела? Как изменилась карьера после эфиров? Мы выспрашивали все нюансы и новости у некогда нашей «бриллиантовой грани», поднимая бокалы за встречу и душевность общения. 

Алла Старостина, Мария Павлищева
Алла Старостина, Мария Павлищева

Танцы! Они, конечно, были. Новые подруги и кандидатки на вступление в клуб презентовали себя — это тоже случилось. Все подытожил финал из лирических баллад. Дуэт Натальи с солистом столичных мюзиклов Александром Казьминым особенно удался. Слезы умиления полились сами собой, что в теплых компаниях абсолютно нормально. Ведь мы все были в уютном «Логове», что не про зверят, а про любовь, дружбу и радость.

Наталья Сидорцова, Александр Казьмин
Наталья Сидорцова, Александр Казьмин
Наталья Ионова, Алла Комиссарова, Александр Халаманов
Наталья Ионова, Алла Комиссарова, Александр Халаманов
Анна Нурпейсова, Елена Женина
Анна Нурпейсова, Елена Женина
Ася Бискуп
Ася Бискуп

Фото: Надя Дьякова
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