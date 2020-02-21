День любви, дружбы и радости

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Именно так в последние годы я обозначаю для себя 14 февраля — День святого Валентина. Предложенный мною формат праздника в ресторане «Логово» зашел на ура и у моих подруг по «Бриллиантовому клубу».
Привести в ресторан на красивый вечер любимых мужчин — это всегда тема отдельная. Они строптивы и привередливы: место должно быть вкусным, компания — душевной, а главное — это окно в плотном графике для нас, жен. Но мы, как вы догадываетесь, своей энергетикой не только бизнесы двигаем, но и наших мужчин тоже!
Темы за столами были под стать празднику: у меня букет цветов появился у кровати в шесть утра, а мой подарил любимые розы накануне... Между собой мы, девочки, бахвалились сюрпризами от любимых и ждали появления на импровизированной сцене обновленной и видоизмененной после шоу «Голос» певицы Натальи Сидорцовой. И вот мощный голос зазвучал в композициях из нового репертуара. Наталья действительно стала другой...
Проявился нескрываемый рок, агрессивный и звучный, его сменяли любимые джазовые композиции, которые пели все хором. Между песнями я брала интервью: а зачем тебе нужен был этот «Голос»? Кому и что хотела доказать? Почему Нагиеву все можно и неужели он пристает ко всем? За счет чего неимоверно похудела? Как изменилась карьера после эфиров? Мы выспрашивали все нюансы и новости у некогда нашей «бриллиантовой грани», поднимая бокалы за встречу и душевность общения.
Танцы! Они, конечно, были. Новые подруги и кандидатки на вступление в клуб презентовали себя — это тоже случилось. Все подытожил финал из лирических баллад. Дуэт Натальи с солистом столичных мюзиклов Александром Казьминым особенно удался. Слезы умиления полились сами собой, что в теплых компаниях абсолютно нормально. Ведь мы все были в уютном «Логове», что не про зверят, а про любовь, дружбу и радость.
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Фото: Надя Дьякова
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