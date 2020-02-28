Перу зовет: новая коллекция IlgizF увидела свет

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25 февраля ювелир Ильгиз Фазулзянов и Дина Насырова пригласили друзей на вечеринку в честь новой коллекции, посвященной Перу. Их ждали рассказы об инках и кечуа, воплощенные в украшениях, коктейль «Писко сауэр» и, неожиданно, сеновал.

25 февраля ювелир Ильгиз Фазулзянов и Дина Насырова пригласили друзей на вечеринку в честь новой коллекции, посвященной Перу. Их ждали рассказы об инках и кечуа, воплощенные в украшениях, коктейль «Писко сауэр» и, неожиданно, сеновал.

Начался вечер в бутике IlgizF. Гости прибывали нескончаемым потоком, и вскоре в галерее почти не осталось свободного места. Дресс-кодом мероприятия был заявлен красный, и большинство предпочли его соблюсти. Хозяева вечера радушно угощали гостей игристым, обсуждали последние новости, делились впечатлениями от поездки в Перу. Сама коллекция при этом была скрыта от глаз за специальными затуманенными стеклами витрин. Показывать ее не спешили — держали интригу.

Ольга Гужаускайте, Дина Насырова

Наконец, Дина Насырова объявила, что время пришло. «Сначала мы хотели дождаться более теплых дней, потом выбрать более удобные даты, — сказала она. — Но поняли, что в Москве все предусмотреть невозможно, и решили: если хотим праздника, то сделаем его прямо здесь и сейчас». Она также отметила, что программа вечера будет состоять из двух частей. Первая пройдет в бутике, а вторая — под крышей Art Residence. Затем слово взял Ильгиз Фазулзянов и пригласил гостей прочувствовать дух Перу и ее коренных жителей, который он попытался передать в украшениях.

Дина Насырова, Ильгиз Фазулзянов

После его слов туман в витринах рассеялся, и гости увидели обширную коллекцию из 50 предметов. В каждой вещи отражены фрагменты национальных перуанских узоров и одежды, зашифрованы предметы, растения и даже события, которые произвели впечатление на ювелира во время путешествия. Многое в этом собрании сложилось впервые. Например, камни морганит, кунцит и сфен, которые добываются в Перу, Фазулзянов ранее не использовал. Или ювелирная бандана — предмет, который в коллекциях IlgizF до этого не был представлен. А многие браслеты, серьги, кольца можно носить не только по особым случаям, как большинство работ мастера, но и ежедневно. На этой возможности, кстати, Дина Насырова делает особый акцент. Цены на украшения начинаются от 1500 евро.



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Юлии Пьянковой, которая тоже побывала в Перу, приглянулась линия «Урос». Она вдохновлена одноименными плавучими островами, прилегающими к озеру Титикака. Там все сделано из тростника тотора: строения, средства передвижения и даже сами острова. Более того, это растение там едят, на нем готовят и заваривают из него чай. Серьги и кольца IlgizF сделаны, конечно, не из него, а из золота и украшены бриллиантами, но по форме и фактуре напоминают камышовые лодки племени урос. Также понравились ей и длинные серьги, созданные по мотивам узелкового письма инков — кипу.

Юлия Пьянкова



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Участница «Бриллиантового клуба» Инна Масленникова оценила браслет, вдохновленный легендами о золоте инков и праздниках солнца, которые жрецы когда-то проводили в Мачу-Пикчу. Кабошоны цитрина на подложке из золотых пластин смотрелись будто капли солнечного света. «Это прямо мое!» — поделилась она с FP и, кажется, была почти готова забрать его с собой. «Считаю, такой браслет нужно носить в Москве в ноябре», — рекомендовала Дина Насырова.

Инна Масленникова, Ольга Нестерова

Многие задерживались у витрины с самым, пожалуй, сложным предметом из коллекции — перстнем «Кондор», выполненным в технике инталия. Эту птицу Ильгиз и Дина увидели во время поездки на Мачу-Пикчу. В кольце с голубым топазом за рельефным изображением кондора просматриваются фрагменты руин древнего города цивилизации инков.



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Гостей, которые уже подробно изучили коллекцию, провожали в лофт, там их ждала развлекательная программа. С ролью пресс-волла здесь отлично справлялись стога сена — все то и дело на них фотографировались. Неменьшим успехом пользовались и коктейли на основе писко. Пока гости кружили вокруг бара, организаторы были поглощены розыгрышем призов. Для того чтобы их получить, нужно было правильно ответить на вопросы о Перу, которые задавал ведущий. Первая награда досталась сыну Ильгиза и Дины — Филиппу. Все обрадовались, а партнеры розыгрыша немного смутились. Дело в том, что в качестве приза за этот вопрос была приготовлена бутылка вина. «Ничего, родители знают, что с ней делать», — пошутил Ильгиз.

София Азизян

Далее под рассказы о Перу разыграли шляпы дизайнера Дениса Гуляева, которые создали в его мастерской специально для мероприятия, сертификат на украшения IlgizF (его обладательницей, к слову, стала участница «Бриллиантового клуба» Наталья Ионова), а также путешествие в страну инков с проживанием в одном из отелей. Досталось оно гостье, которая стояла буквально на пороге и собралась было уходить. Даже куртку успела надеть.

На мероприятии нашлось место и благотворительности. Специально для фонда «Помоги ребенку» Ильгиз Фазулзянов разработал дизайн футболок и значков с самыми «перуанскими» животными — ламами. Их можно было купить, а вырученные средства пошли на добрые дела. Лацканы многих пиджаков в этот вечер были украшены миниатюрными ламами.

Виктория Печенкина

Дмитрий Олюнин с супругой Алиной

Денис Гуляев