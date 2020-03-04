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27 февраля Экспобанк пригласил private-клиентов в особняк Shakirova Space, чтобы поговорить об инвестициях в современное искусство и винные фьючерсы. Последние — достаточно новое явление на рынке, поэтому они вызвали особый интерес.

Юлия Решетова Главный редактор



Все статьи автора Винные фьючерсы и арт-инвестиции: вечер для клиентов Экспобанка

27 февраля Экспобанк пригласил private-клиентов в особняк Shakirova Space, чтобы поговорить об инвестициях в современное искусство и винные фьючерсы. Последние — достаточно новое явление на рынке, поэтому они вызвали особый интерес.

Анна Гросицкая, Ольга Пугачева, Сергей Авдеев

Белоснежно-зеркальное пространство Shakirova Space само напоминает арт-объект, так что место, учитывая тему встречи, было выбрано удачно. Светлый монохром стен и полов послужил идеальным фоном для ярких деталей этого вечера: дерева, усыпанного рыжими апельсинами, — рядом с ним с удовольствием фотографировались гости — и солнечного игристого, которое подавали с астраханской черной икрой из экологически чистой области верховья Волги. Да и логотип Экспобанка всем своим видом сигналил: «Люди! Весна близко!»

Екатерина Дорогавцева (Государственный театр наций), Софья Яблочкина (Экспобанк)

Официальную часть вечера открыла заместитель председателя правления банка Ольга Пугачева. В своем приветственном слове она отметила, что эта встреча — первая в череде мероприятий, в рамках которых клиенты смогут ознакомиться с необычными вариантами инвестирования. «Сегодня все больше людей ищут альтернативу размещению средств на депозитах, и мы делаем все, чтобы ее вам предоставить», — заключила Пугачева.

Затем топ-менеджер передала слово искусствоведу, гиду музея «Гараж» Анне Гросицкой. Та начала выступление с наблюдения, что очень часто на выставках современного искусства можно слышать от зрителей скептическое замечание: «Я бы сам так нарисовал». В своей презентации эксперт попыталась объяснить, что это утверждение не всегда корректно, и стоит попытаться взглянуть на модные арт-объекты другими глазами.

Современное искусство становится все более популярным. Если раньше произведения художников экспонировались в специальных галереях, то сейчас они частые гости крупнейших мировых музеев. Как, например, полотно Ива Кляйна «Антропометрия, без названия» из коллекции Foundation Louis Vuitton, которая в 2019 году выставлялась в «Пушкинском». По словам искусствоведа, современное искусство отличается от более раннего тем, что за изображением почти всегда стоит некая идея. Так, Ив Кляйн процесс работы над холстом всякий раз превращал в перформанс, а «кистями» ему служили тела натурщиц. И рисовал он только особым оттенком синего, который запатентовал. Вот сколько смыслов кроется за абстракцией, которую видит зритель.

Или взять Джеффа Кунса, по сути, сделавшего брендом самого себя. Он удивляет работами, которые кажутся не тем, чем являются. Например, таков его «Кролик», проданный в прошлом году на Christie’s за $91 млн. Плавные линии скульптуры создают иллюзию того, что она надувная, хотя на самом деле сделана из металла.

Одним словом, весь ХХ век и все начало ХХI века художники экспериментировали с формой, цветом, материалами и даже светом, как это делал Дэн Флавин. Его инсталляции состоят из флуоресцентных ламп: выключишь их — и работа исчезнет. Художник Владимир Селезнев также играет с восприятием человека. Его проект «Метрополис» при выключенном свете выглядит как ночной город, но как только вспыхивает лампочка, зритель понимает, что все это сделано из мусора.

После лекции гости обсудили с Гросицкой, где лучше всего приобретать произведения современных художников, как на них формируется цена, стоит ли рассматривать покупку не только как пополнение коллекции, но и в качестве объекта инвестиций. И вообще собиратели современного искусства — они в первую очередь коллекционеры или инвесторы?

Аналогичный вопрос встал и во время выступления Сергея Авдеева, магистра командерии Бордо в России — своеобразного клуба ценителей вин этого французского региона. Он уверен, что если человек увлечен темой вина и станет грамотным, просвещенным коллекционером, то впоследствии превратится в такого же инвестора.

Авдеев подробно рассказал, где и как выбирать вина, которые могут положить начало коллекции. А также объяснил, где их приобретать не стоит. Например, покупка продукции знаменитых замков через Интернет по привлекательной цене практически всегда оборачивается разочарованием. Хорошее вино должно правильно храниться и перевозиться, и эти две составляющие никак не отследишь, приобретая партию онлайн.

Коллекции собираются, как правило, очень кропотливо и только через проверенных поставщиков. За рубежом есть такие, которые формировались несколькими поколениями семьи на протяжении 150—200 лет. В Россию это увлечение только приходит.

Большая часть вин для коллекций приобретается на фьючерсной основе. Это самый выгодный способ заполучить в свой винный погреб продукцию легендарных брендов.

Эксперт подробно рассмотрел использование фьючерсов на примере региона Бордо, где этот способ взаимодействия с покупателями очень популярен.

Возьмем урожай 2019 года. В сентябре — октябре в замках, производящих вино, собрали виноград, выжали его под прессом. Затем прошла первичная ферментация субстанции, и уже в конце октября — ноябре напиток разлили по бочкам, где он будет созревать в течение следующих двух лет. В апреле 2020-го в регион приедут все самые знаменитые критики, представители профильных журналов, чтобы во время недельного тура по замкам продегустировать еще совсем молодые вина. По прошествии недели, отойдя от процесса, они начнут давать свои оценки, и тогда появится первый рейтинг урожая 2019 года. В зависимости от него сформируется первичная стоимость продукции сезона. Цена так называемого первого транша — самая низкая, поэтому задача всех коллекционеров — купить вино именно по ней. В это время и заключаются фьючерсные контракты: ты платишь сейчас, а спустя два года получаешь заказанную партию в целости и сохранности.

К слову, попасть в этот первый транш достаточно сложно, потому что замки выставляют на продажу (а мы говорим только о знаменитых шато) порядка 3—5% объема. Так что коллекционеры и их представители стараются поддерживать хорошие отношения с негоциантами, через которых возможно приобретение таких партий.

Важно не только купить вино по минимальной цене, но и угадать, будет ли она потом расти: случаются неудачные, слишком засушливые или дождливые годы, когда напиток получается не лучшего качества и слабо востребован на рынке. На стоимость влияет множество разных факторов, но если все сложится, то приобретение бутылок известных брендов может принести владельцу серьезную прибыль. Уже спустя два года после появления первого транша вино может подорожать вдвое. Дальше у владельца есть выбор: переправить напиток себе и наслаждаться им во время ужинов либо оставить его на специально оборудованном складе одной из негоциантских компаний (только они имеют право торговать винами, не замки), чтобы он медленно, но верно рос в цене.

В конце интересной беседы гости попробовали вина из нескольких замков и ознакомились с историей знаменитых шато. Вино — это прежде всего про эмоции и впечатления. Так что, согласитесь, смаковать рубиновое вино под увлекательный рассказ о месте его рождения — особое удовольствие.

Вера Ермакова, Ольга Пугачева, Надежда Ким, Александра Кухарева (Экспобанк)