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Руководитель проекта Finparty

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«Бриллиантовый клуб»: вместе мы сила!

Женское комьюнити, решительных и чутких, — в день рождения клуба дамы собрались после долгих месяцев самоизоляции, чтобы отметить пятилетие в ресторане Modus.

1 июля. Россия выбирала свой путь и мы вместе с ней… Этот день приближали как могли, по-другому и не скажешь. Чтобы обнять друг друга, наговориться всласть, вкусно поесть в красивом месте и вспомнить, пережить, помечтать, посочувствовать…

Светлана Прокофьева, Анастасия Игнатова
Светлана Прокофьева, Анастасия Игнатова

Пандемия показала, что созданное пять лет назад сообщество очень помогло достойно пережить коллапс повсеместного COVID-19. Нам было не страшно! Точнее, поначалу в марте, когда еще лежал снег и никто толком не знал, что происходит и надолго ли все это, было да, страшно. Очень.

Мы общались круглосуточно в чате по WhatsApp, вылавливая крохи информации из сводок мировых новостей: анализировали сообщения друзей из разных стран, наблюдали за нашей властью и ее действиями, теряли надежду, вновь ее обретали, сокращали издержки бизнеса, хватались за голову от непонятных перспектив, боялись за здоровье близких, ругались с банками, которые не отдавали депозиты, находили нужные лекарства на любой случай и, главное, в круглосуточном режиме ПОДДЕРЖИВАЛИ ДРУГ ДРУГА как могли.

Ольга Нестерова, Елена Ищеева, Дина Насырова
Ольга Нестерова, Елена Ищеева, Дина Насырова
Марианна Щербакова, Наталья Ионова, Анна Урумян, Елена Женина, Вера Сиротина
Марианна Щербакова, Наталья Ионова, Анна Урумян, Елена Женина, Вера Сиротина

В этот момент ко мне пришло осознание, что, пожалуй, именно «Бриллиантовый клуб» — одно из лучших моих изобретений, которое доказало свою пользу и жизнестойкость. На любой вопрос мы всегда сообща находили ответ, поднимали знакомых, если кому-то было плохо или требовалась экстренная помощь. Вовремя рассказывали анекдоты или забавные случаи из жизни, если чувствовали, что депрессия накрывает и подкатывает ком к горлу. Это совместное общение на расстоянии в чате, доверительное и теплое, не озлобленное, как в соцсетях, не двуличное, а ароматное и вкусное — с фотографиями цветов, детей, домашнего хлеба — сделало нашу самоизоляцию сносной! Нам было нескучно, а порой даже чрезмерно весело, когда одна из нас, к примеру, решила в разгул вируса продезинфицировать купюры из банкомата в микроволновке. Обугленные деньги еще долго будут стоять у меня перед глазами как символ всеобщего страха перед неизвестным. НО мы смеялись в голос, и это было спасением!

Помощь врачам как-то сама собой за эти месяцы вошла в нашу жизнь. Сначала в ведущие больницы Москвы от нас «полетели» коробки шоколадных конфет ручной работы, потом увлажняющая косметика для санитарок скорой помощи, далее мы вышли уже на целые партии защитных средств и дезинфекторов. Узнали, зачем врачам нужно постоянно менять обувь, выходя из красной зоны, — и резиновые шлепки всевозможных размеров также были закуплены и отправлены на медицинскую передовую, где тоже работали наши «бриллиантовые грани», а потому мы знали из первых рук, что происходит, как это сложно и чем реально можно помочь.

Связи внутри нашего женского комьюнити заметно окрепли за этот непростой период, мы сильно сплотились и стали одной семьей.

Анна Урумян, Вера Сиротина, Валерия Хмелевская
Анна Урумян, Вера Сиротина, Валерия Хмелевская
Людмила Антонова, Елена Женина, Алена Болтунова, Мирьям Баренбаум
Людмила Антонова, Елена Женина, Алена Болтунова, Мирьям Баренбаум

Про что этот текст? А он просто про дружбу современных небезразличных женщин, которым не все равно. Да, нам есть дело до многого: мы любим себя, свои семьи и бизнес, но еще мы любим справедливость, силу и сочувствие, которых так порой не хватает по жизни. На этом и стоим, красиво, статусно уже пятый год.

Счастье быть вместе — для нас это не просто слова. С пятилетием, девочки. За наши грани, чтобы не тускнели!

Фото: Надя Дьякова

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