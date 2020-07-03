«Бриллиантовый клуб»: вместе мы сила!

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Женское комьюнити, решительных и чутких, — в день рождения клуба дамы собрались после долгих месяцев самоизоляции, чтобы отметить пятилетие в ресторане Modus.
1 июля. Россия выбирала свой путь и мы вместе с ней… Этот день приближали как могли, по-другому и не скажешь. Чтобы обнять друг друга, наговориться всласть, вкусно поесть в красивом месте и вспомнить, пережить, помечтать, посочувствовать…
Пандемия показала, что созданное пять лет назад сообщество очень помогло достойно пережить коллапс повсеместного COVID-19. Нам было не страшно! Точнее, поначалу в марте, когда еще лежал снег и никто толком не знал, что происходит и надолго ли все это, было да, страшно. Очень.
Мы общались круглосуточно в чате по WhatsApp, вылавливая крохи информации из сводок мировых новостей: анализировали сообщения друзей из разных стран, наблюдали за нашей властью и ее действиями, теряли надежду, вновь ее обретали, сокращали издержки бизнеса, хватались за голову от непонятных перспектив, боялись за здоровье близких, ругались с банками, которые не отдавали депозиты, находили нужные лекарства на любой случай и, главное, в круглосуточном режиме ПОДДЕРЖИВАЛИ ДРУГ ДРУГА как могли.
В этот момент ко мне пришло осознание, что, пожалуй, именно «Бриллиантовый клуб» — одно из лучших моих изобретений, которое доказало свою пользу и жизнестойкость. На любой вопрос мы всегда сообща находили ответ, поднимали знакомых, если кому-то было плохо или требовалась экстренная помощь. Вовремя рассказывали анекдоты или забавные случаи из жизни, если чувствовали, что депрессия накрывает и подкатывает ком к горлу. Это совместное общение на расстоянии в чате, доверительное и теплое, не озлобленное, как в соцсетях, не двуличное, а ароматное и вкусное — с фотографиями цветов, детей, домашнего хлеба — сделало нашу самоизоляцию сносной! Нам было нескучно, а порой даже чрезмерно весело, когда одна из нас, к примеру, решила в разгул вируса продезинфицировать купюры из банкомата в микроволновке. Обугленные деньги еще долго будут стоять у меня перед глазами как символ всеобщего страха перед неизвестным. НО мы смеялись в голос, и это было спасением!
Помощь врачам как-то сама собой за эти месяцы вошла в нашу жизнь. Сначала в ведущие больницы Москвы от нас «полетели» коробки шоколадных конфет ручной работы, потом увлажняющая косметика для санитарок скорой помощи, далее мы вышли уже на целые партии защитных средств и дезинфекторов. Узнали, зачем врачам нужно постоянно менять обувь, выходя из красной зоны, — и резиновые шлепки всевозможных размеров также были закуплены и отправлены на медицинскую передовую, где тоже работали наши «бриллиантовые грани», а потому мы знали из первых рук, что происходит, как это сложно и чем реально можно помочь.
Связи внутри нашего женского комьюнити заметно окрепли за этот непростой период, мы сильно сплотились и стали одной семьей.
Про что этот текст? А он просто про дружбу современных небезразличных женщин, которым не все равно. Да, нам есть дело до многого: мы любим себя, свои семьи и бизнес, но еще мы любим справедливость, силу и сочувствие, которых так порой не хватает по жизни. На этом и стоим, красиво, статусно уже пятый год.
Счастье быть вместе — для нас это не просто слова. С пятилетием, девочки. За наши грани, чтобы не тускнели!
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Фото: Надя Дьякова
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