О легендарном космонавте, первом президенте «Альфа-Капитала» отныне будет напоминать звон колокольни Свято-Андреевского храма во Владимирской области. Во многом благодаря Алексею Леонову обрело вторую жизнь и само это место.

Закрытые границы не помешали состоятельным клиентам «Альфа‐Капитала» на час перенестись в Париж начала ХХ века, чтобы узнать об интересных эпизодах из биографии основательницы Chanel и о роли одного из легендарных коньячных домов в жизни французского светского общества.

Редакция Finparty



Все статьи автора Клиенты Alfa Capital Wealth побывали во Франции XX столетия

Закрытые границы не помешали состоятельным клиентам «Альфа‐Капитала» на час перенестись в Париж начала ХХ века, чтобы узнать об интересных эпизодах из биографии основательницы Chanel и о роли одного из легендарных коньячных домов в жизни французского светского общества.

Артем Шахназаров, Марина Ким

Знали ли вы, что Габриэль Шанель была настолько влюблена в отель Ritz на Вандомской площади, что прожила в нем более 30 лет? Или о том, что иногда она наносила несколько капель духов Chanel № 5 на кочергу и поправляла ею угли в горящем камине, чтобы в комнате царил любимый аромат? А слышали ли вы о любви Шанель к русским и о ее ярком романе с великим князем Дмитрием Павловичем Романовым, благодаря чему и появились самые знаменитые духи в мире?

Эти и другие детали из биографии основательницы Chanel упоминались на закрытой встрече, которую организаторы назвали «Искусство жить по‐французски» — Art De Vivre À La Française. В нынешнее непростое, но интересное время у многих возникает желание вернуться в места, с которыми связаны самые теплые воспоминания. И, вероятно, у многих такие ощущения вызывает Франция.

Приглашения на мероприятие получили участники программы Alfa Capital Wealth, а проходило оно ввиду всем известных особенностей сегодняшней жизни в онлайн‐режиме. Трансляция велась из отеля The Ritz‐Carlton Moscow с красивым видом на исторический центр российской столицы.

Встречу открыл директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян. Во вступительном слове он подчеркнул, что месяцы карантина в очередной раз доказали, какое большое значение имеет для каждого живое дружеское общение. Поэтому в компании и решили предложить клиентам приятно и познавательно провести время вместе — пусть в этот раз встретившись не лично, а с помощью цифровых технологий.

Андрей Бабиян

Ведущими вечера стали Артем Шахназаров — бренд‐амбассадор коньяка, посвященного королю Louis XIII, — и директор по работе с VIP‐клиентами ювелирного направления Chanel в России Марина Ким. Они рассказали об истории двух великих французских брендов, поведав о ряде удивительных фактов, осветили традиции ремесла по созданию «королевского» коньяка, продемонстрировали украшения Chanel с редкими камнями.

Для «Альфа-Капитала» это был первый опыт онлайн‐мероприятия для состоятельных клиентов. После эфира организаторы услышали от многих из них слова благодарности за то, что смогли разнообразить их вечерний досуг, дали возможность почувствовать атмосферу Франции и ее столицы — города‐праздника, города любви. А самое главное — напомнили, что жизнь продолжается и в итоге все вернется на свои места.