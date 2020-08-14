Банковский топ-менеджер с 20-летним стажем Вадим Васильев уверен, что любая компания может проводить набор сотрудников примерно так же, как спортивные клубы подбирают себе игроков в команду. И такой подход чрезвычайно эффективен.

Карьерные лифты в банках были, есть и будут, но в условиях турбулентности в отрасли они меняют свою локацию и пассажиров. Екатерина Супрунович постаралась их найти.

В конце июля подразделение по работе с состоятельными клиентами Московского Кредитного Банка пригласило своих клиентов — профессиональных футболистов на трек-день Lamborghini. Спортсмены, привыкшие к зеленой траве игрового поля, опробовали мокрый асфальт гоночной трассы.

Редакция Finparty



Все статьи автора MKB private bank устроил для клиентов забег на Lamborghini

В конце июля подразделение по работе с состоятельными клиентами Московского Кредитного Банка пригласило своих клиентов — профессиональных футболистов на трек-день Lamborghini. Спортсмены, привыкшие к зеленой траве игрового поля, опробовали мокрый асфальт гоночной трассы.

Мероприятие прошло в деревне Шульгино, на гоночной трассе Moscow raceway. Среди участников были Андрей Ещенко, Георгий Джикия, Александр Соболев, Алекс Крал, Джордан Ларссон из сборных России, Чехии и Швеции.

Трек-день состоялся сразу после окончания российской Премьер-лиги. Организаторы автозабега хотели поддержать спортсменов, дать им отдохнуть после интенсивного игрового периода, подарить запоминающиеся выходные в компании экспертов мира автогонок и уникальных суперкаров — Lamborghini Huracan Evo и Lamborghini Urus.





1 /3







1 /4

Надо сказать, что МКБ — единственный банк, кто выделил работу с профессиональными спортсменами в отдельное направление private-обслуживания. В кредитной организации стараются организовать ивенты под стать характеру людей, которые привыкли бороться за победу.

Практика невозможна без теории, так что прежде чем сесть за руль суперкара, гости послушали лекцию профессионального инструктора, который рассказал об особенностях управления Lamborghini на треке, правилах входа в повороты, реагирования на форс-мажорные ситуации и контроля трассы на большой скорости.

Инструктаж провел и представитель компании Pirelli — Lamborghini ездит только на шинах этого бренда. Спикер рассказал о сцеплении колес с дорогой, об уникальных технологиях производства шин, правильной езде и повышении уровня безопасности в любых погодных условиях. Последнее пришлось очень кстати, потому что во время заездов пошел дождь. Также спикер объяснил, как правильно толковать обозначения на шинах.

Завершили вводную часть представители официального дилера «Lamborghini Москва», который входит в холдинг «Автодом» . Они поделились с гостями историей бренда, рассказали о преимуществах их спорткаров перед другими автомобилями.

Наконец, настало время двухчасовой практики. Все ехали парами и постоянно держали голосовую связь с инструктором, который помогал им в управлении.



1 /2

Георгий Джикия

Алекс Крал

Александр Соболев 1 /3

«Такие машины, как Lamborghini, можно сравнить с качественным банковским продуктом. Быстрые и надежные, — уверен один из гостей мероприятия Джордан Ларссон. — Есть определенный риск и адреналин, но при этом чувствуешь себя полностью защищенным. Особенно, когда мы ехали с профессиональным инструктором! Дух захватывало, но было полное доверие и восхищение его умением так ловко управлять автомобилем! А когда я уже сам сел за руль, то было ощущение, что до этого я смотрел красивый футбол, а во втором тайме сам вышел на поле. Оказывается, как и в футбольном матче, со стороны выглядит все гораздо проще и легко комментировать и давать советы. Но мне, безусловно, помогло прохождение вводного инструктажа и советы штурмана во время езды».

Джордан Ларссон

В каждом мужчине живет мальчишка, мечтающий погонять на крутой спортивной машине. Поэтому после окончания мероприятия гости переместились в лаундж-зону, где еще долго делились впечатлениями от насыщенного яркими эмоциями дня и обсуждали возможности автомобилей, которые стремительно несли их по гоночной трассе.

Андрей Ещенко подвел итог автодню: «MKB рrivate вank уже не в первый раз приглашает меня на lifestyle-мероприятия. Но могу уверенно сказать — это было одно из лучших за последнее время! Клиенту банка всегда приятно чувствовать к себе такое отношение. Плюс ко всему за период самоизоляции люди уже устали от онлайн-общения, а тут мало того, что мы, наконец, встретились со своими хорошими друзьями, так еще и получили массу впечатлений, которые бывают доступны не каждый день. Мне кажется, это отличная идея, чтобы расслабиться и хорошо провести выходные после большой интенсивности игр в чемпионате».

Андрей Ещенко