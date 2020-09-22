УК «РСХБ Управление активами» пригласила клиентов на презентацию

С 22 по 26 сентября в «Крокус Экспо» проходит ювелирная выставка-конгресс J1. Мы побывали на ее открытии, изучили деловую программу (в целом) и представленные в залах работы российских ювелиров (в частности).

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В последние теплые дни осени УК «РСХБ Управление активами» пригласила состоятельных клиентов на необычную прогулку по вечерней Москве-реке, в ходе которой рассказала о планах по развитию, новых инструментах для инвестиций и тенденциях на рынках России и зарубежья.

В последние теплые дни осени УК «РСХБ Управление активами» пригласила состоятельных клиентов на необычную прогулку по вечерней Москве-реке, в ходе которой рассказала о планах по развитию, новых инструментах для инвестиций и тенденциях на рынках России и зарубежья.



Константин Новик, Ника Гергедава, Анна Токмакова, Роман Серов, Михаил Армяков (УК «РСХБ Управление активами»)

Прогулка началась в половине девятого вечера. На улице стремительно темнело и лил дождь, внутри же было уютно, тепло и оживленно.



Пока гости занимали удобные места, директор департамента по работе с состоятельными клиентами «РСХБ Управление активами» Ника Гергедава рассказывал о важности индивидуального подхода и внимания к деталям в сегменте HNWI. По его словам, сегодня компания имеет доступ почти ко всем инструментам фондового рынка на многих площадках и постоянно повышает уровень экспертизы. К примеру, каждый сотрудник департамента проходит образовательный интенсив с наставником, а по итогам сдает тест. Регулярно проводятся офлайн и онлайн-тренинги. Дважды в неделю специалисты, работающие с клиентами, обсуждают с инвестиционным подразделением тенденции на мировых рынках. В планах — стажировки специалистов в ведущих зарубежных финансовых корпорациях.

«Кроме того, крайне важно, чтобы наши клиенты вовремя и качественно получали обратную связь по результатам управления портфелем, — отметил Гергедава. — Мы все время ищем новые инвестиционные идеи и продукты. А еще постоянно расширяем количество контрагентов, благодаря чему получаем для клиентов лучшие цены и выходим даже на экзотические биржи».



За хорошее настроение гостей отвечал бутик L-wine, предложивший для дегустации напитки тосканской винодельни, что находится в 60 километрах от Флоренции.

Генеральный директор «РСХБ Управление активами» Роман Серов тепло поприветствовал собравшихся. В сентябре у «РСХБ Управление активами» оказалось сразу несколько поводов для гордости. «Утром мы подводили итоги и смотрели, что удалось сделать, — поделился с FP Роман Серов. — Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что бизнес состоялся. Под управлением — активы на 110 млрд рублей, собралась сильная команда, направления работы определены». Теперь компания намерена активно заявлять о себе в публичном пространстве.



Топ-менеджер рассказал о последних значимых событиях для «РСХБ Управление активами». В январе компания снизила минимальную сумму инвестиций в открытые ПИФы. В мае Национальное рейтинговое агентство присвоило ей некредитный рейтинг надежности и качества услуг на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. В конце июня был запущен первый России биржевой фонд, соответствующий стандартам ответственного инвестирования (ESG). А буквально в день круиза по Москве-реке руководство приняло решение создать целую линейку подобных продуктов. «В ближайшие три года будем последовательно заходить в «зеленую» тему», — пояснил глава компании.



Большое внимание команда уделяет диджитализации. Проводится редизайн сайта, обновление личного кабинета, CRM-системы, создается мобильное приложение. Перед командой поставлена цель развивать институциональный бизнес — работу с НПФ, страховщиками, фондами целевого капитала.

Пока одни гости оживленно общались с представителями компании и позировали фотографу, директор по инвестициям «РСХБ Управление активами» Константин Новик увлеченно обсуждал с другими ситуацию на фондовых рынках.



В частности, он упомянул о росте неопределенности в связи с приближающимися выборами в США. На российский рынок помимо этого повлияло снижение цен на нефть, а также ожидание новых решений ЦБ по ключевой ставке. На американском рынке интерес инвесторов возвращается к акциям индустриальных компаний. А на российском актуален поиск инвестиционных идей без акцента на отраслевую тематику.

При этом, несмотря на усиление волатильности, высокая ликвидность продолжает оказывать поддержку российским бумагам. Одним из положительных факторов является рост активности частных инвесторов, заинтересованных в повышенном уровне доходности.