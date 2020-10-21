Клиенты «Системы Капитал» узнали о новых биотехнологиях

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В конце сентября УК «Система Капитал» провела в Москве очередное мероприятие для клиентов и партнеров. Главным героем встречи был доктор биологических наук, профессор Константин Северинов, а основной темой стали генетика и медицина будущего.

В конце сентября УК «Система Капитал» провела в Москве очередное мероприятие для клиентов и партнеров. Главным героем встречи был доктор биологических наук, профессор Константин Северинов, а основной темой стали генетика и медицина будущего.

Константин Северинов

Константин Северинов рассказал о том, что расшифровка так называемого референсного генома человека, то есть типичной последовательности нуклеотидов для нашего вида, заложила основу для наблюдения за генетическими различиями отдельных людей. Этих различий оказалось не так уж и много. Однако именно они являются причинами наших особенностей и целого ряда наследственных заболеваний.

Редактирование генома может помочь исправлять накопленные в нем ошибки, но один из важных вопросов — как доставить на нужное место скорректированную ДНК. Частично эта проблема уже решена, соответствующая методика используется при лечении некоторых форм рака. Следующая задача, стоящая перед учеными-генетиками, — научиться проводить изменения очень точечно.

«Биотехнологии появились в фокусе нашей компании чуть более года назад, когда мы запустили паевой фонд, инвестирующий в этот сектор, — прокомментировала управляющий директор по работе с состоятельными инвесторами УК «Система Капитал» Марина Кононова. — Мы очень рады, что тема лекции вызвала большой интерес со стороны наших клиентов и партнеров».

Марина Кононова (УК «Система Капитал»), Сергей Видяев (Credit Suisse)

«Наука и инвестиции сейчас идут в тесной связке, — отметил Андрей Ушаков, портфельный управляющий фонда «Биотехнологии» УК «Система Капитал». — Например, в нашем портфеле есть акции компании Novartis, которая выпустила первый препарат для лечения редкого смертельного заболевания — спинальной мышечной атрофии. Суть метода заключается в том, что исправленный ген доставляется в организм с помощью аденоассоциированного вируса, в котором заранее замещена часть кода».

Константин Асатуров, Ольга Оленьева, Никита Емельянов

Гостям также была представлена книга «Инвестиционная революция. Как мы сделали биржу доступной каждому», вышедшая в России при участии «Системы Капитал». Ее автор Чарльз Шваб, основатель американской компании Charles Schwab, — настоящая легенда. Когда-то именно он стоял у истоков «инвестиционной революции», которая привела к снижению брокерских комиссий и открыла путь к биржевой торговле для самой широкой аудитории.

Светлана Матвеева, Всеволод Розанов, Алексей Корня

Генеральный директор УК «Система Капитал» Игорь Бусаров сообщил, что, несмотря на сложный для всех период, активы под управлением компании достигли в этом году 165 млрд рублей. Весной был запущен биржевой ПИФ «Информатика+», и выбранный для него инвестиционный профиль оказался удачным в «новой реальности». Технологические компании с нециклическим бизнесом получили в текущих условиях дополнительный импульс к развитию и стали привлекательными для инвесторов.

«Мы видим также существенный рост розничного направления, — рассказал Бусаров. — Сервис «МТС Инвестиции», который мы развиваем вместе с МТС, а теперь еще и с нашим партнером по брокерскому бизнесу МТС Банком, стал основной витриной для обслуживания розницы. Его доступный функционал, простота, хорошие инвестиционные результаты дают надежду на значительное расширение базы наших клиентов».

Следующее мероприятие компании запланировано на декабрь и будет посвящено инвестиционной стратегии «Системы Капитал» на 2021 год.

Гости вечера