Исследование: в каких регионах бизнес живет дольше

30 лет на рынке — прекрасный повод вспомнить о достижениях и встретиться в кругу друзей. Банк «Уралсиб» посвятил своему юбилею торжественные мероприятия по всей России, а завершающим аккордом стало мультимедийное шоу в Москве.

Ежегодно в России создается порядка 300 000 новых компаний, но больше половины из них не доживает до пяти лет. Где находится наибольшее и наименьшее число бизнесов-долгожителей, выяснили в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ежегодно в России создается порядка 300 000 новых компаний, но больше половины из них не доживает до пяти лет. Где находится наибольшее и наименьшее число бизнесов-долгожителей, выяснили в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В 2018 году в стране было 3,43 млн предприятий, реально ведущих деятельность (с численностью работников и оборотом, превышающими нулевые значения). Из них только 1,58 млн, или немногим более 46%, перешагнули возрастную отметку в пять лет. Больше всего компаний-долгожителей находилось в Магаданской области (1993 из 3048), Ленинградской области (16 258 из 25 089) и Ставропольском крае (20 789 из 32 857).

Меньше всего работающих компаний старше пяти лет оказалось «прописано» в Севастополе и Республике Крым. Аналитики FinExpertiza связывают это со сравнительно недавней интеграцией данных субъектов в экономику РФ.

Впрочем, в пятерке регионов с наименьшей долей долго живущих предприятий присутствует и Москва. Из 773 098 столичных компаний лишь 295 650, или 38%, имеют за плечами как минимум пятилетнюю историю. Москвичи активно открывают новые бизнесы и так же активно их закрывают, отмечают эксперты.

В число регионов с самой низкой долей компаний-долгожителей вошли и другие экономически развитые субъекты Федерации — Татарстан и Санкт-Петербург. В первом из них 93 434 работающих компаний, однако только 36 028 — старше пяти лет. В Северной столице эти цифры составляют 291 597 и 116 963 соответственно.

«Выживание почти половины компаний на пятилетнем отрезке в условиях пробуксовки российской экономики — это хороший показатель, здесь мы находимся на уровне европейских стран, — комментирует результаты исследования председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова. — Но настораживает, что 27,4% компаний стали убыточными по итогам 2018 года и доля их растет».