Инфографика: в каких регионах бизнес быстрее наращивает прибыль

В день, когда состоялась литературная гостиная «Бриллиантового клуба»﻿ с писательницей Дианой Машковой, вышла ее книга «Я — Сания. История сироты». Она сама мама троих приемных детей, руководитель программы «Просвещение» фонда «Арифметика добра», поэтому знакома с вопросами сиротства не понаслышке. Это и стало главной темой нашего разговора.

15 октября на одной из главных американских бирж прошли первые сделки с акциями Freedom Holding Corp. Впервые в истории листинг на NASDAQ получила брокерская компания с российскими корнями.

Пока в одних субъектах Федерации у компаний множатся убытки, в других — в разы увеличиваются доходы. Эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza проанализировали данные Росстата, чтобы выявить регионы-лидеры и аутсайдеры.

Пока в одних субъектах Федерации у компаний множатся убытки, в других — в разы увеличиваются доходы. Эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza проанализировали данные Росстата, чтобы выявить регионы-лидеры и аутсайдеры.

Суммарный сальдированный результат всех средних и крупных организаций составил в первом полугодии 8,04 трлн рублей. За этот период российские компании заработали почти на 26% больше, чем в январе — июне 2018 года. В расчет не принимались данные по субъектам малого предпринимательства, государственным и муниципальным учреждениям, банкам и небанковским кредитным организациям, страховщикам и НПФ.

Самый динамичный рост прибыли продемонстрировали компании Ульяновской области. У них показатель увеличился в 15 с лишним раз — с 984 млн рублей до 15,2 млрд. Значительный вклад в прирост внесли обрабатывающие производства — основа ульяновской экономики. В частности, металлургия, производство кокса и нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, лекарственных средств, напитков. Экспорт товаров из региона возрос примерно вчетверо, а весь внешнеторговый оборот — в 2,4 раза.

Впрочем, динамика доходов ульяновских предприятий отнюдь не отличается стабильностью. «В 2016 и 2017 годах совокупная прибыль бизнеса в регионе держалась на уровне 14 миллиардов рублей, а в 2018-м обвалилась до 3,9 миллиарда, — комментирует председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова. — Так что феноменальный рост за последнее полугодие — здесь отчасти восстановительный».

Что касается Москвы, то она остается безусловным лидером по величине прибыли в абсолютном выражении: вклад столицы в общероссийский результат составил почти 30%. Меж тем по динамике доходов мегаполис оказался примерно в середине списка. В рассмотренный период московские компании заработали на 29% больше, чем годом ранее.

При общем увеличении прибыли российских компаний противоположная динамика наблюдалась в 15 регионах. В Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе показатель упал почти на 70%. Немногим лучше ситуация в Тыве, где он сократился примерно вдвое.

Кроме того, в нескольких субъектах Федерации период был завершен с убытком — это Ростовская область и ряд северокавказских республик. Еще по двум регионам — Бурятии и Забайкальскому краю — данные не рассматривались.