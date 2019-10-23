Инфографика: как ВЭФ оценивает конкурентоспособность России

Что важнее — этические нормы или собственная карьера? Иногда финансистам приходится выбирать. Тем интереснее будет посмотреть фильмы из специальной подборки ассоциации АССА, в которых вопросы этики ставятся ребром.

В новом докладе Всемирного экономического форума, посвященном конкурентоспособности государств, Россия, как и в прошлом году, заняла 43-е место. Из каких составляющих складывается оценка экспертов?

В очередном докладе Всемирного экономического форума, посвященном конкурентоспособности государств, Россия вновь заняла 43-е место. Из каких составляющих складывается оценка экспертов?

Россия сохранила за собой прошлогоднюю позицию в рейтинге, несмотря на рост числового значения индекса — с 65,6 до 66,7 пункта. «Здесь, как в «Алисе в Стране чудес» Льюиса Кэррола, нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее», — комментирует Алексей Праздничных, партнер компании Strategy Partners, которая работала над российской частью доклада ВЭФ.

Алексей Праздничных

За год улучшения были достигнуты по нескольким параметрам: это внедрение цифровых технологий, инновационный потенциал, эффективность рынка труда, макроэкономическая стабильность. Однако по некоторым другим показателям оценки наоборот ухудшились.

Одной из самых сильных сторон России эксперты называют большой размер рынка — по данному критерию страна занимает шестое место в мире. Среди барьеров на пути повышения конкурентоспособности в докладе указывается слабость общественных институтов, недостаточно развитая финансовая система, а также зарегулированность и низкая конкуренция в различных отраслях.

В рамках рейтинга каждая из 140 стран-участниц оценивается по 102 параметрам, которые складываются в 12 ключевых показателей. При этом используется шкала от 0 до 100. Полученные данные позволяют судить о том, насколько та или иная экономика близка к идеальному состоянию с точки зрения конкурентоспособности.

По развитию институтов Россия находится на одном уровне с другими государствами макрорегиона Евразия, к которому ВЭФ относит девять постсоветских республик. По состоянию финансовой системы страна незначительно их опережает, а по уровню конкуренции и качеству регулирования отраслевых рынков от них отстает.

В целом Россия остается лидером евразийского макрорегиона в сводном рейтинге. Ближайшие преследователи Казахстан и Азербайджан занимают 55-ю и 58-ю строчки соответственно. Вместе с тем три бывшие советские республики Прибалтики, отнесенные авторами доклада к группе «Европа и Северная Америка», расположились на более высоких местах: Эстония — на 31-м, Литва — на 39-м, Латвия — на 41-м.

В число лидеров рейтинга вошли «азиатские тигры» — Сингапур и Гонконг. Первый из них в этом году возглавил таблицу, отобрав титул самой конкурентоспособной экономики у США. Штаты заняли второе место, упомянутый Гонконг третью. Среди стран БРИКС Россию опередил только Китай, но с большим отрывом — удержав за собой 28-ю строчку.

«За последние пять лет в позициях России не произошло существенных изменений: был рост с 43-го на 38-е место в 2017 году, затем возвращение на 43-е после обновления методологии рейтинга с учетом новых факторов развития, — говорит Алексей Праздничных. — Нужно повышать конкурентоспособность быстрее, чем другие страны, в этом и состоит основная интрига борьбы за процветание. У России есть все фундаментальные предпосылки для более быстрого прогресса».