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24 октября состоялся форум «FinSME: экосистемы и цифровизация», участники которого обсудили взаимодействие кредитных организаций с малым и средним бизнесом. Одним из спикеров стал председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров.

В этом году издание признало российский банк мировым лидером в области маркетинга и социальных медиа для корпоративных клиентов, а также обладателем лучших технологий для платежей частных лиц.

Редакция Finparty



Все статьи автора Журнал Global Finance дважды назвал Сбербанк лучшим в мире

В этом году издание признало российский банк мировым лидером в области маркетинга и социальных медиа для корпоративных клиентов, а также обладателем лучших технологий для платежей частных лиц.

Победители премии одного из старейших международных отраслевых изданий выбираются ежегодно среди финансовых организаций из более чем 150 стран. При этом учитываются как количественные показатели бизнеса, так и оценки экспертов.

Лидерство Сбербанка в категории «Маркетинг и услуги в социальных медиа» для корпоративных клиентов обусловлено его эффективным взаимодействием с предпринимателями в соцсетях. С читателями он старается коммуницировать на равных, помогая лайфхаками и другой полезной информацией. Предлагает решения и концентрирует полезный опыт в сообществах «Сбербанк для бизнеса», вдохновляет потенциальных предпринимателей в пабликах «Свое дело», транслирует знания от платформы «Деловая среда». Число подписчиков этих страниц превысило полмиллиона.

«Наша победа в престижной премии журнала Global Finance — результат напряженной, творческой и невероятно интересной работы, которая не прекращается ни на секунду, — комментирует управляющий директор, начальник управления маркетинга блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Сергей Ганин. — Мы в наибольшей степени ориентированы на нативную рекламу и ситуативный маркетинг, что позволяет добиваться максимальных результатов, дает возможность «ловить волну», апеллируя к понятным для каждого ценностям».

Сергей Ганин

В соцсетях банк рассказал уже более 150 историй успеха малого бизнеса. Также в портфолио команды есть масштабный телепроект «Теперь я босс! Своего дела». Его задача — помочь новичкам поверить в свои силы и в развлекательном формате получить базовые знания о ведении бизнеса. Другая поддерживаемая банком программа — стендап-шоу «День П». На нем известные бизнесмены вспоминают собственные провалы, учат не бояться ошибок и относиться к трудностям с юмором.

В категории «Лучший банк по оплате счетов» для частных клиентов завоевать первое место удалось благодаря созданию и развитию удобных сервисов. Платежами и переводами Сбербанка ежемесячно пользуется более 60 млн человек. Оплатить счет в приложении можно за несколько секунд по штрихкоду, не заполняя реквизиты вручную. А если это регулярный платеж, то поможет персонализированный сервис «Мои операции»: клиент увидит заранее подготовленные счета и сможет провести транзакции в один клик.

Продолжает развиваться и услуга «Автоплатеж»: в 2018 году количество автоматически оплаченных счетов превысило 50 млн. Сегодня каждый пятый регулярный платеж в Сбербанке совершается в автоматическом режиме.

Для большинства владельцев карт банка неотъемлемой частью жизни является сервис перевода по номеру телефона. За прошедший год он «вышел из дома»: появилась возможность переводить таким образом деньги и в другие кредитные организации. Кроме того, клиентам стали доступны новые опции: отправка средств любому человеку в России для выплаты наличными в банкомате, переводы за рубеж в мобильном приложении.